.. خلفنا عارُ العرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قد‭ ‬تثقل‭ ‬القلبَ‭..‬

لكن‭ ‬خلفك‭ ‬عار‭ ‬العرب

لا‭ ‬تصالحْ‭..‬

ولا‭ ‬تتوخَّ‭ ‬الهرب





هذا‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬الشاعر‭ ‬الراحل‭ ‬الكبير‭ ‬أمل‭ ‬دنقل‭ ‬في‭ ‬قصيدته‭ ‬الشهيرة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تصالح‮»‬‭.‬

حين‭ ‬كتب‭ ‬هذا‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬ذهنه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬خصال‭ ‬وسجايا‭ ‬العرب‭ ‬التي‭ ‬عرفوا‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬تاريخهم‭ ‬الطويل‭ ‬والتي‭ ‬طالما‭ ‬تغنينا‭ ‬بها،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الإقدام‭ ‬والشجاعة،‭ ‬ورفض‭ ‬الظلم‭ ‬والذل،‭ ‬والثأر‭ ‬لأي‭ ‬حق‭ ‬يضيع‭ ‬أو‭ ‬أرض‭ ‬تغتصب،‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬الكرامة‭ ‬والشرف‭.. ‬وهكذا‭. ‬

حين‭ ‬يتخلى‭ ‬العرب‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الخصال‭ ‬والسجايا،‭ ‬فإن‭ ‬عار‭ ‬العرب‭ ‬خلفهم‭.‬

اليوم‭.. ‬خلفنا‭ ‬عار‭ ‬العرب‭.‬

‭ ‬أرضنا‭ ‬مستباحة‭.. ‬نتعرض‭ ‬لأكبر‭ ‬هجمة‭ ‬إرهابية‭.. ‬أهلنا‭ ‬تستباح‭ ‬دماؤهم‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬وتباد‭ ‬بلادهم‭.‬

أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬شهيد‭ ‬يحتمون‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬دقائق‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬افظع‭ ‬عمليات‭ ‬الإرهاب‭ ‬وجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭. ‬وقبلهم‭ ‬آلاف‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭. ‬العدو‭ ‬يخيرهم‭ ‬بين‭ ‬الرحيل‭ ‬عن‭ ‬أرضهم‭ ‬والذبح‭ ‬والابادة‭.‬

هذه‭ ‬ليست‭ ‬إبادة‭ ‬لشعب‭ ‬فلسطين‭ ‬وحده‭. ‬هذا‭ ‬مخطط‭ ‬إبادة‭ ‬لكل‭ ‬العرب‭.. ‬إذلال‭ ‬لكل‭ ‬العرب‭. ‬مطلوب‭ ‬منا‭ ‬صراحة‭ ‬وعلنا‭ ‬أن‭ ‬نرضخ‭ ‬وأن‭ ‬نقبل‭ ‬الذل‭ ‬والهوان‭ ‬وأن‭ ‬نستسلم‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الهمج‭.‬

ماذا‭ ‬فعلنا‭ ‬نحن‭ ‬العرب‭ ‬إزاء‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬لأهلنا‭ ‬ولنا‭ ‬وأراضينا‭ ‬ودمائنا‭ ‬وكرامتنا‭ ‬المستباحة؟

ماذا‭ ‬فعلنا‭ ‬بكل‭ ‬إمكانياتنا‭ ‬وقدراتنا‭ ‬وقوانا‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا؟

ماذا‭ ‬فعلنا‭ ‬بكل‭ ‬علاقاتنا‭ ‬التي‭ ‬يحلو‭ ‬لنا‭ ‬دوما‭ ‬وصفها‭ ‬بـ«الاستراتيجية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬أمريكا‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬الأخرى،‭ ‬ومئات‭ ‬المليارات‭ ‬التي‭ ‬نهبوها‭ ‬منا‭ ‬باسم‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات؟

لم‭ ‬نفعل‭ ‬شيئا‭.. ‬الذي‭ ‬فعلناه‭ ‬أننا‭ ‬‮«‬توخينا‭ ‬الهرب‮»‬‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬أمل‭ ‬دنقل‭.‬

‭ ‬نقف‭ ‬اليوم‭ ‬عاجزين‭ ‬تماما‭.. ‬عاجزين‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬نحمي‭ ‬أهلنا‭.. ‬عاجزين‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬نوقف‭ ‬طوفانا‭ ‬من‭ ‬الإرهاب‭ ‬يجتاحنا‭.. ‬عاجزين‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬ندافع‭ ‬عن‭ ‬كرامتنا‭ ‬وشرفنا‭ ‬وحتى‭ ‬حقنا‭ ‬في‭ ‬الحياة‭.‬

نحن‭ ‬عاجزون‭ ‬حتى‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬نؤمن‭ ‬إدخال‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إلى‭ ‬أطفال‭ ‬يستشهدون‭ ‬وشعب‭ ‬بأسره‭ ‬يباد‭ ‬أمام‭ ‬أعيننا‭.‬

يقول‭ ‬البعض‭ ‬إن‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬يقف‭ ‬عاجزا‭ ‬فلماذا‭ ‬نلوم‭ ‬أنفسنا‭ ‬نحن؟

نعم‭.. ‬العالم‭ ‬يقف‭ ‬جبانا‭ ‬عاجزا‭. ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬أرضنا‭ ‬نحن‭.. ‬وهؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬يبادون‭ ‬أهلنا‭ ‬نحن‭. ‬دماء‭ ‬الأبرياء‭ ‬التي‭ ‬تسيل‭ ‬دماؤنا‭ ‬نحن‭.. ‬الكرامة‭ ‬التي‭ ‬تهدر‭ ‬كرامتنا‭ ‬نحن‭.. ‬والشرف‭ ‬الذي‭ ‬يضيع‭ ‬شرفنا‭ ‬نحن‭.. ‬طوفان‭ ‬الهمجية‭ ‬والإرهاب‭ ‬يجتاحنا‭ ‬نحن‭.‬

أقصى‭ ‬ما‭ ‬أصبح‭ ‬بمقدورنا‭ ‬أن‭ ‬نفعله‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نناشد‭ ‬العالم‭ ‬التدخل‭ ‬وإنقاذنا‭.‬

وماذا‭ ‬سيفعل‭ ‬لنا‭ ‬العالم‭ ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬عاجزين‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الحد؟

ليس‭ ‬هذا‭ ‬فحسب،‭ ‬العالم‭ ‬الغربي‭ ‬كله‭ ‬يقف‭ ‬اليوم‭ ‬صفا‭ ‬واحدا‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬يدعمه‭ ‬ويطالبه‭ ‬بمواصلة‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬والتدمير‭.‬

هم‭ ‬يقفون‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬بترسانتهم‭ ‬العسكرية‭.. ‬وإمكانياتهم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬والإعلامية‭ ‬وضعوها‭ ‬كلها‭ ‬تحت‭ ‬تصرفهم‭.‬

ونحن‭ ‬العرب‭ ‬‮«‬ترسانتنا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬نحارب‭ ‬بها‭ ‬بيانات‭ ‬وتصريحات‭ ‬إنشائية‭ ‬بالإدانة‭ ‬والشجب‭ ‬والاستنكار‭ ‬واستجداء‭ ‬الآخرين‭.‬

هذه‭ ‬لحظة‭ ‬مأساوية‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬تاريخنا‭.‬

التاريخ‭ ‬لا‭ ‬ينسى‭ ‬ولا‭ ‬يغفر‭. ‬تاريخنا‭ ‬لن‭ ‬يغفر‭ ‬لنا،‭ ‬وسيظل‭ ‬عارُ‭ ‬العرب‭ ‬خلفنا‭ ‬يلاحقنا‭.‬

هذا‭ ‬عن‭ ‬اليوم،‭ ‬فماذا‭ ‬عن‭ ‬الغد؟

ماذا‭ ‬لو‭ ‬أردنا‭ ‬محو‭ ‬هذا‭ ‬العار؟

ماذا‭ ‬لو‭ ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نحفظ‭ ‬لأبنائنا‭ ‬وأحفادنا‭ ‬والأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬الكرامة‭ ‬والعزة؟

ماذا‭ ‬لو‭ ‬أردنا‭ ‬ألا‭ ‬يكبر‭ ‬هؤلاء‭ ‬بين‭ ‬أيدينا‭ ‬بـ«بقلوب‭ ‬منكسة‮»‬‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬أمل‭ ‬دنقل؟

ماذا‭ ‬لو‭ ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نردع‭ ‬هؤلاء‭ ‬الهمج‭ ‬الإرهابيين‭ ‬عن‭ ‬احتلال‭ ‬حاضرنا‭ ‬ومستقبلنا‭ ‬ومصادرته؟

إن‭ ‬أردنا‭ ‬هذا‭ ‬فلا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تأتي‭ ‬ساعة‭ ‬الحساب‭ ‬سريعا‭.‬

لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نتحاسب،‭ ‬وأن‭ ‬نعرف‭ ‬كيف‭ ‬ولماذا‭ ‬وصلنا‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الحال‭ ‬من‭ ‬العجز‭ ‬والذل‭ ‬والهوان؟

لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬أي‭ ‬خطايا‭ ‬ارتكبناها‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬أوطاننا‭ ‬وفي‭ ‬حق‭ ‬أنفسنا؟

لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬أي‭ ‬سياسات‭ ‬رسمية‭ ‬عربية‭ ‬قادتنا‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المصير؟

لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬هذا‭ ‬بصراحة‭ ‬ووضوح‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تستر‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬تجميل‭ ‬لسياسات‭ ‬وأوضاع‭ ‬قبيحة‭ ‬قادتنا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬نحن‭ ‬فيه‭.‬

وعلى‭ ‬أي‭ ‬حال،‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬اليوم‭ ‬والغضب‭ ‬العارم‭ ‬الذي‭ ‬يجتاحها‭ ‬وسندرك‭ ‬أنه‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬نحاسب‭ ‬أنفسنا‭ ‬سريعا‭ ‬فإن‭ ‬ساعة‭ ‬حساب‭ ‬الشعوب‭ ‬آتية‭ ‬لا‭ ‬محالة‭.‬