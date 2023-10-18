مصر تلغي الاحتفالات المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

مصر تلغي الاحتفالات المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل
التاريخ
10/18/2023 7:10:52 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت سلطات محافظة أسوان التاريخية في صعيد مصر، إلغاء كل الاحتفالات التي كان مقرراً أن
تصاحب حدوث ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني داخل معبد
أبو سمبل الأثري جنوب المحافظة، وهي الظاهرة التي تتكرر يومي 22 من شهري
(أكتوبر، وفبراير من كل عام. وقالت سلطات المحافظة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ )
نسخة منه أمس الأربعاء، إنه «تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة الذي يشهد أحداثا متصاعدة أسفرت عن سقوط مئات
الضحايا من الأبرياء، قرر
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلغاء جميع الفعاليات والمظاهر الاحتفالية المصاحبة التي كان مقرراً أن تصاحب ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى في معبد أبوسمبل، والتي من المنتظر أن يشهدها
الآلاف من السياح يوم الأحد المقبل».
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