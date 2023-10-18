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مصر تلغي الاحتفالات المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

10/18/2023 7:10:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬سلطات‭ ‬محافظة‭ ‬أسوان‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬صعيد‭ ‬مصر،‭ ‬إلغاء‭ ‬كل‭ ‬الاحتفالات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬مقرراً‭ ‬أن‭
‬تصاحب‭ ‬حدوث‭ ‬ظاهرة‭ ‬تعامد‭ ‬الشمس‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الملك‭ ‬رمسيس‭ ‬الثاني‭ ‬داخل‭ ‬معبد‭
‬أبو‭ ‬سمبل‭ ‬الأثري‭ ‬جنوب‭ ‬المحافظة،‭ ‬وهي‭ ‬الظاهرة‭ ‬التي‭ ‬تتكرر‭ ‬يومي‭ ‬22‭ ‬من‭ ‬شهري‭
(‬أكتوبر،‭ ‬وفبراير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭. ‬وقالت‭ ‬سلطات‭ ‬المحافظة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭. ‬ب‭. ‬أ‭ )
‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬أحداثا‭ ‬متصاعدة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬مئات
الضحايا‭ ‬من‭ ‬الأبرياء،‭ ‬قرر‭
‬اللواء‭ ‬أشرف‭ ‬عطية‭ ‬محافظ‭ ‬أسوان،‭ ‬إلغاء‭ ‬جميع‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمظاهر‭ ‬الاحتفالية‭ ‬المصاحبة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬مقرراً‭ ‬أن‭ ‬تصاحب‭ ‬ظاهرة‭ ‬تعامد‭ ‬الشمس‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الملك‭ ‬رمسيس‭ ‬الثانى‭ ‬في‭ ‬معبد‭ ‬أبوسمبل،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يشهدها‭
‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‮»‬‭. ‬

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