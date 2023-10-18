Thursday, 19 October 2023 05:44 GMT

تشييع المخرج الإيراني داريوش مهرجوئي فـي مـراسـم حـضـرهـا مـخـرجـون وفنانون

10/18/2023 7:10:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المخرجين‭ ‬والفنانين‭ ‬الإيرانيين‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬مراسم‭ ‬تشييع‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬للمخرج‭ ‬داريوش‭ ‬مهرجوئي‭ ‬وزوجته،‭ ‬اللذين‭ ‬قُتلا‭ ‬السبت‭ ‬طعنا‭ ‬بسكين‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬غامضة،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭. ‬وكان‭ ‬جعفر‭ ‬بناهي‭ ‬ومسعود‭ ‬كيميايي‭ ‬ومحمد‭ ‬رسول‭ ‬آف‭ ‬وبهمان‭ ‬فرمانارا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المخرجين‭ ‬الذين‭ ‬تجمعوا‭ ‬أمام‭ ‬قاعة‭ ‬روداكي‭ ‬الموسيقية‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬طهران،‭ ‬موجهين‭ ‬تحية‭ ‬أخيرة‭ ‬لمهرجوئي‭. ‬وقُتل‭ ‬المساهم‭ ‬في‭ ‬شهرة‭ ‬السينما‭ ‬الإيرانية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬ومخرج‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬البقرة‮»‬‭ ‬عام‭ ‬1969،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬83‭ ‬عاماً‭ ‬مساء‭ ‬السبت،‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬وحيدة‭ ‬محمدي‭ ‬فر،‭ ‬وهي‭ ‬كاتبة‭ ‬سيناريو‭ ‬تبلغ‭ ‬54‭ ‬عاماً،‭ ‬داخل‭ ‬منزلهما‭ ‬في‭ ‬كرج‭ ‬غربي‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيرانية‭. ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬ميزان‭ ‬أون‭ ‬لاين‮»‬‭ ‬القضائية‭ ‬إنّ‭ ‬الشرطة‭ ‬أوقفت‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحقيقات،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توفير‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬ملابسات‭ ‬ودوافع‭ ‬جريمة‭ ‬القتل‭ ‬المزدوجة‭. ‬وخلال‭ ‬التشييع،‭ ‬شكرت‭ ‬كريمة‭ ‬المخرج‭ ‬منى‭ ‬مهرجوئي‭ ‬مَن‭ ‬حضر‭ ‬المراسم‭. ‬وقالت‭: ‬‮«‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يقول‭ ‬والدي،‭ ‬إنّ‭ ‬القتلة‭ ‬هم‭ ‬بيننا‮»‬‭. ‬وانتشرت‭ ‬رسائل‭ ‬التعزية‭ ‬بمهرجوئي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أعظم‭ ‬ممثلي‭ ‬السينما‭ ‬الإيرانية،‭ ‬عمل‭ ‬كمخرج‭ ‬ومنتج‭ ‬وكاتب‭ ‬سيناريو‭ ‬مدى‭ ‬ستة‭ ‬عقود‭ ‬واجه‭ ‬خلالها‭ ‬رقابة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬قبل‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬وبعدها‭. ‬ودُفن‭ ‬الزوجان‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الفنانين‭ ‬بمقبرة‭ ‬بهشت‭ ‬الزهرا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬طهران،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭.‬

MENAFN18102023000055011008ID1107266947

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث