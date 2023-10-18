تشييع المخرج الإيراني داريوش مهرجوئي فـي مـراسـم حـضـرهـا مـخـرجـون وفنانون

تشييع المخرج الإيراني داريوش مهرجوئي فـي مـراسـم حـضـرهـا مـخـرجـون وفنانون
التاريخ
10/18/2023 7:10:52 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حضر عدد كبير من المخرجين والفنانين الإيرانيين أمس الأربعاء مراسم تشييع أقيمت في طهران للمخرج داريوش مهرجوئي وزوجته، اللذين قُتلا السبت طعنا بسكين في ظروف غامضة، بحسب وسائل إعلام محلية. وكان جعفر بناهي ومسعود كيميايي ومحمد رسول آف وبهمان فرمانارا من بين المخرجين الذين تجمعوا أمام قاعة روداكي الموسيقية الكبيرة في وسط طهران، موجهين تحية أخيرة لمهرجوئي. وقُتل المساهم في شهرة السينما الإيرانية حول العالم ومخرج فيلم «البقرة» عام 1969، عن عمر يناهز 83 عاماً مساء السبت، مع زوجته وحيدة محمدي فر، وهي كاتبة سيناريو تبلغ 54 عاماً، داخل منزلهما في كرج غربي العاصمة الإيرانية. وقالت وكالة «ميزان أون لاين» القضائية إنّ الشرطة أوقفت عشرة أشخاص في إطار التحقيقات، من دون توفير تفاصيل عن ملابسات ودوافع جريمة القتل المزدوجة. وخلال التشييع، شكرت كريمة المخرج منى مهرجوئي مَن حضر المراسم. وقالت: «على غرار ما كان يقول والدي، إنّ القتلة هم بيننا». وانتشرت رسائل التعزية بمهرجوئي الذي يعد أحد أعظم ممثلي السينما الإيرانية، عمل كمخرج ومنتج وكاتب سيناريو مدى ستة عقود واجه خلالها رقابة من السلطات قبل الثورة الإسلامية في إيران وبعدها. ودُفن الزوجان في قسم الفنانين بمقبرة بهشت الزهرا في جنوب طهران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».
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