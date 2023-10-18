بيت التمويل الكويتي-البحرين يدعم مركز لندن لجراحة الثدي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتسعى‭ ‬المبادرة‭ ‬الطموحة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الفحوصات‭ ‬اللازمة‭ ‬للمرضى‭ ‬غير‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬تكلفة‭ ‬العلاج‭. ‬وسوف‭ ‬تشتمل‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬عيادة‭ ‬متنقلة‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وتعزير‭ ‬ثقافة‭ ‬الوقاية‭ ‬المبكرة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬حصول‭ ‬جميع‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقة‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خصم‭ ‬30‭% ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬المركز‭. ‬

ويمثل‭ ‬التعاون‭ ‬الممتد‭ ‬بين‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬ومركز‭ ‬لندن‭ ‬لجراحة‭ ‬الثدي‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تيسير‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬العلاج‭ ‬بأسعار‭ ‬مناسبة‭ ‬ولجميع‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وأهمية‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مبادرات‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للبنك‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬التبرعات‭ ‬المالية‭ ‬فقط‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية،‭ ‬فإن‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامه‭ ‬الراسخ‭ ‬بتحقيق‭ ‬الصحة‭ ‬والرفاهية‭ ‬لأفراد‭ ‬المجتمع‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬فهمي‭ ‬حمد،‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭ - ‬رئيس‭ ‬العمليات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬من‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬الدعم‭ ‬لمركز‭ ‬لندن‭ ‬لجراحة‭ ‬الثدي،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬خدمة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬تعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬للبنك‭. ‬إن‭ ‬شراكتنا‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬لفت‭ ‬أنظار‭ ‬المجتمع‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التوعية‭ ‬بخطورة‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وتثقيف‭ ‬الجمهور‭ ‬العام‭ ‬وتوعيته،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬اللازمة‭ ‬لتمويل‭ ‬أبحاث‭ ‬السرطان‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬سارة‭ ‬الريفي‭ ‬المالك‭ ‬والمدير‭ ‬الطبي‭ ‬لمركز‭ ‬لندن‭ ‬لجراحة‭ ‬الثدي‭ ‬واستشاري‭ ‬جراحة‭ ‬أورام‭ ‬الثدي‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬لندن‭ ‬لجراحة‭ ‬الثدي‭: ‬‮«‬يعدّ‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬أحد‭ ‬الأمراض‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬للمرأة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تشهد‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وتعدّ‭ ‬السادسة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭. ‬وهنا‭ ‬تزداد‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين،‭ ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لن‭ ‬تقتصر‭ ‬خدماتنا‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬وتسهيل‭ ‬العلاج‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬سنسهم‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‮»‬‭.‬

وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬مسؤوليته‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬يؤكد‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬أهمية‭ ‬إجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬الذاتية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكر‭. ‬فهذا‭ ‬الإجراء‭ ‬البسيط‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المرض‭ ‬مبكرًا‭. ‬

ولهذا،‭ ‬يحرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بهدف‭ ‬تذليل‭ ‬العراقيل‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬لعلاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭. ‬