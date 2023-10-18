شيري تكشف عن منظومة جديدة للمستخدمين ضمن قمتها الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت علامة شيري العالميّة الرائدة انطلاق فعاليات القمة الأولى لمستخدمي شيري في المقر الرئيسي للشركة في مدينة ووهو في الصين، والتي عُقدت تحت شعار «رحلة جديدة، حياة جديدة». ومن المقرر أن تستمر فعاليات القمة حتى 20 أكتوبر الجاري، وتجمع تحت سقفها نخبة من قادة مؤسسة شيري الدوليّة وممثلي وسائل الإعلام العالميّة ومستخدمي مركبات شيري من شتّى أنحاء العالم.
تركز القمة على «الإبداع بالشراكة مع المستخدمين» والتعاون على نطاق عالمي، حيث رحبت شيري بـ500 إعلامي من أبرز وسائل الإعلام العالميّة ووفود من المستخدمين من 40 دولة للمشاركة في الأنشطة المختلفة. وطرحت شيري رؤيتها المبتكرة لمنظومة جديدة قائمة على ثلاث ركائز، وهي نُظم جديدة لحماية البيئة، وتقنيات جديدة، ومستقبل جديد. وتضمنت القمة العديد من الأنشطة التفاعليّة الشائقة، مثل الجولات في المصنع والمقابلات الإعلاميّة وتجربة قيادة المركبات، وذلك بهدف تعزيز وعي المستخدمين الدوليين بعلامة شيري التجاريّة وتعميق درايتهم بها.
وسلطت القمة الضوء على توجه شيري نحو تبنّي منظومة المركبات الذكية، فضلًا عن تركيزها على الربط بين السيّارة والأجهزة الذكية بالمنزل وربط المركبات المسيّرة. وتضمنت الفعالية أيضًا خمسة أجنحة كبيرة لعرض المنتجات البيئيّة، بما في ذلك النظارات الذكية وثلاجات مستحضرات التجميل وألواح التزلج الكهربائيّة وغيرها، إذ حظي الحضور بفرصة استكشاف هذه المنتجات المتطوّرة، والتي تجسّد التزام شيري بدمج التقنيات الحديثة والابتكارات الذكية ضمن أنشطة الحياة اليوميّة. كما تضمنت الفعالية فرص تجربة قيادة السيّارات في مضمار لونجشان في ووهو، حيث استمتع المشاركون بالأداء الفائق القوة ومزايا الراحة والرفاهية والأمان التي تتميّز بها منتجات شيري.
وتعتبر شيري من أوائل علامات السيّارات الصينيّة التي دخلت السوق العالميّة، حيث عرضت لحضور الفعالية أهم محطات تاريخها الثري الذي يمتد على مدار 26 عامًا، مع تسليط الضوء على التقدّم الهائل الذي أحرزته في مجال التقنيات والابتكار والتصنيع وتمكين المستخدم.
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