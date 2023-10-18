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شيري تكشف عن منظومة جديدة للمستخدمين ضمن قمتها الأولى

10/18/2023 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬علامة‭ ‬شيري‭ ‬العالميّة‭ ‬الرائدة‭ ‬انطلاق‭ ‬فعاليات‭ ‬القمة‭ ‬الأولى‭ ‬لمستخدمي‭ ‬شيري‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ووهو‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬والتي‭ ‬عُقدت‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬رحلة‭ ‬جديدة،‭ ‬حياة‭ ‬جديدة‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬فعاليات‭ ‬القمة‭ ‬حتى‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وتجمع‭ ‬تحت‭ ‬سقفها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬مؤسسة‭ ‬شيري‭ ‬الدوليّة‭ ‬وممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬العالميّة‭ ‬ومستخدمي‭ ‬مركبات‭ ‬شيري‭ ‬من‭ ‬شتّى‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬

‭ ‬تركز‭ ‬القمة‭ ‬على‭ ‬‮«‬الإبداع‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المستخدمين‮»‬‭ ‬والتعاون‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬عالمي،‭ ‬حيث‭ ‬رحبت‭ ‬شيري‭ ‬بـ500‭ ‬إعلامي‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬العالميّة‭ ‬ووفود‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬دولة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬المختلفة‭. ‬وطرحت‭ ‬شيري‭ ‬رؤيتها‭ ‬المبتكرة‭ ‬لمنظومة‭ ‬جديدة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬ركائز،‭ ‬وهي‭ ‬نُظم‭ ‬جديدة‭ ‬لحماية‭ ‬البيئة،‭ ‬وتقنيات‭ ‬جديدة،‭ ‬ومستقبل‭ ‬جديد‭. ‬وتضمنت‭ ‬القمة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التفاعليّة‭ ‬الشائقة،‭ ‬مثل‭ ‬الجولات‭ ‬في‭ ‬المصنع‭ ‬والمقابلات‭ ‬الإعلاميّة‭ ‬وتجربة‭ ‬قيادة‭ ‬المركبات،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬وعي‭ ‬المستخدمين‭ ‬الدوليين‭ ‬بعلامة‭ ‬شيري‭ ‬التجاريّة‭ ‬وتعميق‭ ‬درايتهم‭ ‬بها‭.‬

وسلطت‭ ‬القمة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬توجه‭ ‬شيري‭ ‬نحو‭ ‬تبنّي‭ ‬منظومة‭ ‬المركبات‭ ‬الذكية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تركيزها‭ ‬على‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬السيّارة‭ ‬والأجهزة‭ ‬الذكية‭ ‬بالمنزل‭ ‬وربط‭ ‬المركبات‭ ‬المسيّرة‭. ‬وتضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬أيضًا‭ ‬خمسة‭ ‬أجنحة‭ ‬كبيرة‭ ‬لعرض‭ ‬المنتجات‭ ‬البيئيّة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬النظارات‭ ‬الذكية‭ ‬وثلاجات‭ ‬مستحضرات‭ ‬التجميل‭ ‬وألواح‭ ‬التزلج‭ ‬الكهربائيّة‭ ‬وغيرها،‭ ‬إذ‭ ‬حظي‭ ‬الحضور‭ ‬بفرصة‭ ‬استكشاف‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬المتطوّرة،‭ ‬والتي‭ ‬تجسّد‭ ‬التزام‭ ‬شيري‭ ‬بدمج‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والابتكارات‭ ‬الذكية‭ ‬ضمن‭ ‬أنشطة‭ ‬الحياة‭ ‬اليوميّة‭. ‬كما‭ ‬تضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬فرص‭ ‬تجربة‭ ‬قيادة‭ ‬السيّارات‭ ‬في‭ ‬مضمار‭ ‬لونجشان‭ ‬في‭ ‬ووهو،‭ ‬حيث‭ ‬استمتع‭ ‬المشاركون‭ ‬بالأداء‭ ‬الفائق‭ ‬القوة‭ ‬ومزايا‭ ‬الراحة‭ ‬والرفاهية‭ ‬والأمان‭ ‬التي‭ ‬تتميّز‭ ‬بها‭ ‬منتجات‭ ‬شيري‭.‬

وتعتبر‭ ‬شيري‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬علامات‭ ‬السيّارات‭ ‬الصينيّة‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬السوق‭ ‬العالميّة،‭ ‬حيث‭ ‬عرضت‭ ‬لحضور‭ ‬الفعالية‭ ‬أهم‭ ‬محطات‭ ‬تاريخها‭ ‬الثري‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬26‭ ‬عامًا،‭ ‬مع‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التقدّم‭ ‬الهائل‭ ‬الذي‭ ‬أحرزته‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقنيات‭ ‬والابتكار‭ ‬والتصنيع‭ ‬وتمكين‭ ‬المستخدم‭.‬

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