فولكروغ ينقذ ألمانيا ويمنحها التعادل أمام المكسيك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

سجّل‭ ‬هدفي‭ ‬المكسيك‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أورييل‭ ‬انتونا‭ (‬37‭) ‬وإريك‭ ‬سانشيس‭ (‬47‭)‬،‭ ‬مقابل‭ ‬أنتونيو‭ ‬روديغر‭ (‬25‭) ‬والبديل‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروغ‭ (‬51‭) ‬لـ«دي‭ ‬مانشافت‮»‬‭.‬

دخل‭ ‬المنتخب‭ ‬الالماني‭ ‬الى‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬جولته‭ ‬الامركيية‭ ‬واثقاً،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬3‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬وهو‭ ‬كان‭ ‬الاول‭ ‬للمدرب‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المنتخب‭ ‬بعد‭ ‬تعيينه‭ ‬خلفًا‭ ‬لهانزي‭ ‬فليك‭ ‬الذي‭ ‬أقيل‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬اثر‭ ‬خسارة‭ ‬قاسية‭ ‬امام‭ ‬اليابان‭ ‬1‭-‬4‭.‬

وبدا‭ ‬انّ‭ ‬ابطال‭ ‬العالم‭ ‬اربع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬جهوزية‭ ‬تامة‭ ‬لمواصلة‭ ‬استعادة‭ ‬التوازن‭ ‬حيث‭ ‬افتتح‭ ‬مدافع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬رودريغر‭ ‬التسجيل‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬رأسية‭ ‬اثر‭ ‬ركنية‭ ‬مدافع‭ ‬اونيون‭ ‬برلين‭ ‬روبن‭ ‬غوزنس‭ (‬25‭).‬

وردّ‭ ‬المكسيكيون‭ ‬جيداً‭ ‬وكادوا‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬بعدما‭ ‬تعرّض‭ ‬سانتياغو‭ ‬خيمينيس‭ ‬للعرقلة‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬الحكم‭ ‬تجاهل‭ ‬الامر‭ (‬27‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يقترب‭ ‬الاخير‭ ‬مجدداً‭ ‬من‭ ‬معادلة‭ ‬النتيجة‭ ‬لكنّ‭ ‬تسديدته‭ ‬القريبة‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬العارضة‭ ‬بعدما‭ ‬انفرد‭ ‬بالحارس‭ ‬مارك‭-‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ (‬33‭).‬

وظنّت‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬انّها‭ ‬انتزعت‭ ‬التقدم‭ ‬بهدفين‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬37‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المهاجم‭ ‬المخضرم‭ ‬توماس‭ ‬مولر،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬هدفه‭ ‬الغي‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭.‬

وعادلت‭ ‬المكسيك‭ ‬النتيجة‭ ‬من‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬سريعة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أنتونا‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬هيرفينغ‭ ‬لوسانو،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يمنحه‭ ‬سانشيس‭ ‬التقدم‭ ‬بعد‭ ‬دقيقتين‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ (‬47‭).‬

وأنقذ‭ ‬البديل‭ ‬فولكروغ‭ ‬ناغلسمان‭ ‬من‭ ‬تلقي‭ ‬الخسارة‭ ‬الاولى‭ ‬بعدما‭ ‬سجّل‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ (‬51‭).‬