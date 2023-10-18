Thursday, 19 October 2023 05:43 GMT

الأرجنتين تحلّق بثنائية ميسيإصابة نيمار في ليلة سقوط البرازيل

10/18/2023 7:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مونتيفيديو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مُنيت‭ ‬البرازيل‭ ‬بخسارتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬منذ‭ ‬2015،‭ ‬أمام‭ ‬مضيفتها‭ ‬الأوروغواي‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬إصابة‭ ‬نجمها‭ ‬نيمار،‭ ‬فيما‭ ‬سجّل‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬هدفين‭ ‬وقاد‭ ‬الأرجنتين‭ ‬إلى‭ ‬فوزها‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفتها‭ ‬البيرو‭ ‬2‭-‬0‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وخلافاً‭ ‬للأرجنتين‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬فترة‭ ‬مميزة‭ ‬بعد‭ ‬تتويجها‭ ‬بلقب‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬عاشت‭ ‬البرازيل‭ ‬كابوساً‭ ‬في‭ ‬الأوروغواي‭ ‬التي‭ ‬هزمتها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬سنة‭.‬

وتعود‭ ‬الخسارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للبرازيل‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬قبل‭ ‬37‭ ‬مباراة،‭ ‬ضد‭ ‬تشيلي‭ (‬0-2‭) ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2015‭.‬

وما‭ ‬زاد‭ ‬الطين‭ ‬بلّة‭ ‬لبطلة‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬خروج‭ ‬مهاجمها‭ ‬نيمار،‭ ‬المنتقل‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬بصفقة‭ ‬ضخمة،‭ ‬مصاباً‭ ‬بركبته‭ ‬اليسرى‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

سقط‭ ‬لاعب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق،‭ ‬بعد‭ ‬التحام‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬الأوروغواي‭ ‬نيكولاس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬كروس،‭ ‬فخرج‭ ‬باكياً‭ ‬ودخل‭ ‬ريشارليسون‭ ‬بدلاً‭ ‬منه‭.‬

قال‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬كازيميرو‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬خرج‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬الأمر‭ ‬خطير‭. ‬أتمنى‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬إصابة‭ ‬قوية‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬عن‭ ‬لاعب‭ ‬برشلونة‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬بين‭ ‬مارس‭ ‬وسبتمبر‭ ‬بسبب‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬كاحله‭ ‬الأيمن‭ ‬وعن‭ ‬بعض‭ ‬مباريات‭ ‬المونديال‭ ‬حيث‭ ‬ودّعت‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬كرواتيا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬له،‭ ‬انها‭ ‬الاصابات،‭ ‬الاصابات،‭ ‬الاصابات‭... ‬بمجرد‭ ‬ان‭ ‬يستعيد‭ ‬إيقاعه،‭ ‬يُصاب‭ ‬مجدداً‮»‬‭. ‬وخلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬بعد‭ ‬المباراة،‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬إنها‭ ‬إصابة‭ ‬‮«‬مقلقة‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إعطاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬

أضاف‭ ‬ان‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬31‭ ‬عاماً‭ ‬سيخضع‭ ‬لفحوص‭ ‬معمّقة‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭.‬

وافتتح‭ ‬مهاجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬داروين‭ ‬نونييس‭ ‬التسجيل‭ ‬قبل‭ ‬الاستراحة‭ ‬بكرة‭ ‬رأسية‭ (‬42‭) ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سنتيناريو‭ ‬في‭ ‬مونتيفيديو‭. ‬ثم‭ ‬صنع‭ ‬نونييس‭ ‬الثاني‭ ‬لنيكولاس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬كروس‭ ‬الذي‭ ‬هزّ‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬إيدرسون‭ (‬77‭). ‬

وجاء‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬مملاًّ‭ ‬ولم‭ ‬يشهد‭ ‬أية‭ ‬تسديدة‭ ‬على‭ ‬المرمى،‭ ‬قبل‭ ‬هدف‭ ‬نونييس‭.‬

وانتظرت‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬فرناندو‭ ‬دينيز‭ ‬الذي‭ ‬سيحلّ‭ ‬بدلاً‭ ‬منه‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2024،‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬68‭ ‬لتحصل‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬خطيرة‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬حرة‭ ‬لمهاجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬رودريغو‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬العارضة،‭ ‬لكن‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬كروس‭ ‬قضى‭ ‬على‭ ‬آمال‭ ‬سيليساو‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ربع‭ ‬ساعة‭.‬

وبعد‭ ‬نزوله‭ ‬أساسياً‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ريشارليسون،‭ ‬قدّم‭ ‬غابريال‭ ‬جيزوس‭ ‬أداء‭ ‬باهتاً،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭. ‬وهذا‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬للأوروغواي،‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬1930‭ ‬و1950،‭ ‬على‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬يوليو‭ ‬2001‭ (‬1-0‭ ‬في‭ ‬مونتيفيديو‭).‬

قال‭ ‬مدرب‭ ‬الأوروغواي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬بيلسا‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬ممتن‭ ‬للاعبين‭ ‬الذين‭ ‬قاتلوا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التقدّم‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليه‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬تخلى‭ ‬عن‭ ‬المهاجمين‭ ‬المخضرمين‭ ‬لويس‭ ‬سواريس‭ ‬وإدينسون‭ ‬كافاني‭: ‬‮«‬دافعنا‭ ‬جيداً‭ ‬جداً،‭ ‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬التحسّن‭ ‬لاستعادة‭ ‬الكرة‭ ‬بسرعة‭ ‬من‭ ‬الخصم‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬انه‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬للأوروغواي‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬التصفيات‭.‬

وكانت‭ ‬البرازيل‭ ‬حققت‭ ‬نتيجة‭ ‬مخيبة‭ ‬بتعادلها‭ ‬أخيراً‭ ‬مع‭ ‬فنزويلا‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬الحالية‭.‬


106‭ ‬أهداف‭ ‬لميسي‭ ‬

وسجّل‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬هدفين‭ ‬وقاد‭ ‬الأرجنتين‭ ‬إلى‭ ‬فوزها‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفتها‭ ‬البيرو‭ ‬2‭-‬0‭.‬

ورفع‭ ‬ميسي،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات،‭ ‬رصيده‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬106‭ ‬أهداف،‭ ‬بعدما‭ ‬هزّ‭ ‬الشباك‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬32‭ ‬و56‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬ناسيونال‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬ليما‭.‬

ويحلّق‭ ‬‮«‬ألبي‭ ‬سيليستي‮»‬‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحّدة،‭ ‬مع‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬مقابل‭ ‬7‭ ‬للأوروغواي‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬ثانية‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬البرازيل‭ ‬وفنزويلا‭ ‬التي‭ ‬تابعت‭ ‬مشوارها‭ ‬الجيد‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬ضيفتها‭ ‬تشيلي‭ ‬3‭-‬0‭.‬

ويبدو‭ ‬مشوار‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بمثابة‭ ‬النزهة‭ ‬نحو‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬مباشرة‭ ‬وخوض‭ ‬السابع‭ ‬ملحقاً‭ ‬قارياً،‭ ‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬48‭.‬

ولعب‭ ‬ميسي‭ ‬أساسياً‭ ‬بعد‭ ‬نزوله‭ ‬بديلاً‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬الباراغواي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬الخميس،‭ ‬ولم‭ ‬يظهر‭ ‬علامات‭ ‬الاصابة‭ ‬التي‭ ‬حدّت‭ ‬من‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭.‬

افتتح‭ ‬ابن‭ ‬السادسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬بتسديدة‭ ‬جميلة‭ ‬وذكية،‭ ‬ثم‭ ‬أضاف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬إثر‭ ‬عمل‭ ‬جيد‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬إنسو‭ ‬فرنانديس‭.‬

قال‭ ‬ميسي،‭ ‬المرشّح‭ ‬لنيل‭ ‬جائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الزاخرة‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬رائع‭. ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬مرة‭ ‬يلعبون‭ ‬يقتربون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يصبحوا‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬التاريخ‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬نجم‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬نتطوّر‭ ‬فنياً‭. ‬أصبحنا‭ ‬واثقين‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم،‭ ‬أكثر‭ ‬حرية،‭ ‬وحدة‭ ‬وقوّة‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬مدربه‭ ‬ليونيل‭ ‬سكالوني‭: ‬‮«‬فهم‭ ‬الفريق‭ ‬ميسي‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭. ‬يستفيد‭ ‬منه‭ ‬ويجعله‭ ‬مرتاحاً‭. ‬آمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬لأطول‭ ‬فترة‭ ‬لأن‭ ‬الجميع‭ ‬سعداء‭ ‬برؤيته‭ ‬في‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬فنزويلا‭ ‬مشوارها‭ ‬الجيد‭ ‬نحو‭ ‬تأهل‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬تشيلي‭ ‬في‭ ‬ماتورين‭.‬

وكان‭ ‬الجناح‭ ‬جيفرسون‭ ‬سوتيلدو‭ ‬نجم‭ ‬‮«‬فينتويتنو‮»‬،‭ ‬بادر‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬السبق‭ (‬45+1‭)‬،‭ ‬وصناعة‭ ‬اثنين‭ ‬للمهاجم‭ ‬المخضرم‭ ‬سالومون‭ ‬روندون‭ (‬72‭) ‬وداروين‭ ‬ماتشيس‭ (‬79‭). ‬وأكملت‭ ‬تشيلي‭ ‬المباراة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬مارسيلينو‭ ‬نونييس‭ (‬59‭).‬

وحققت‭ ‬الباراغواي‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬على‭ ‬ضيفتها‭ ‬بوليفيا‭ ‬متذيلة‭ ‬الترتيب‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬نقطة،‭ ‬بهدف‭ ‬أنتونيو‭ ‬سانابريا‭ (‬69‭).‬

وتعادلت‭ ‬كولومبيا‭ ‬الخامسة‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬توالياً‭ ‬مع‭ ‬مضيفتها‭ ‬الإكوادور‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬كيتو‭.‬




MENAFN18102023000055011008ID1107266942

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث