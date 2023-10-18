الأرجنتين تحلّق بثنائية ميسيإصابة نيمار في ليلة سقوط البرازيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلافاً‭ ‬للأرجنتين‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬فترة‭ ‬مميزة‭ ‬بعد‭ ‬تتويجها‭ ‬بلقب‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬عاشت‭ ‬البرازيل‭ ‬كابوساً‭ ‬في‭ ‬الأوروغواي‭ ‬التي‭ ‬هزمتها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬سنة‭.‬

وتعود‭ ‬الخسارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للبرازيل‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬قبل‭ ‬37‭ ‬مباراة،‭ ‬ضد‭ ‬تشيلي‭ (‬0-2‭) ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2015‭.‬

وما‭ ‬زاد‭ ‬الطين‭ ‬بلّة‭ ‬لبطلة‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬خروج‭ ‬مهاجمها‭ ‬نيمار،‭ ‬المنتقل‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬بصفقة‭ ‬ضخمة،‭ ‬مصاباً‭ ‬بركبته‭ ‬اليسرى‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

سقط‭ ‬لاعب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق،‭ ‬بعد‭ ‬التحام‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬الأوروغواي‭ ‬نيكولاس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬كروس،‭ ‬فخرج‭ ‬باكياً‭ ‬ودخل‭ ‬ريشارليسون‭ ‬بدلاً‭ ‬منه‭.‬

قال‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬كازيميرو‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬خرج‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬الأمر‭ ‬خطير‭. ‬أتمنى‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬إصابة‭ ‬قوية‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬عن‭ ‬لاعب‭ ‬برشلونة‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬بين‭ ‬مارس‭ ‬وسبتمبر‭ ‬بسبب‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬كاحله‭ ‬الأيمن‭ ‬وعن‭ ‬بعض‭ ‬مباريات‭ ‬المونديال‭ ‬حيث‭ ‬ودّعت‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬كرواتيا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬له،‭ ‬انها‭ ‬الاصابات،‭ ‬الاصابات،‭ ‬الاصابات‭... ‬بمجرد‭ ‬ان‭ ‬يستعيد‭ ‬إيقاعه،‭ ‬يُصاب‭ ‬مجدداً‮»‬‭. ‬وخلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬بعد‭ ‬المباراة،‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬إنها‭ ‬إصابة‭ ‬‮«‬مقلقة‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إعطاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬

أضاف‭ ‬ان‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬31‭ ‬عاماً‭ ‬سيخضع‭ ‬لفحوص‭ ‬معمّقة‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭.‬

وافتتح‭ ‬مهاجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬داروين‭ ‬نونييس‭ ‬التسجيل‭ ‬قبل‭ ‬الاستراحة‭ ‬بكرة‭ ‬رأسية‭ (‬42‭) ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سنتيناريو‭ ‬في‭ ‬مونتيفيديو‭. ‬ثم‭ ‬صنع‭ ‬نونييس‭ ‬الثاني‭ ‬لنيكولاس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬كروس‭ ‬الذي‭ ‬هزّ‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬إيدرسون‭ (‬77‭). ‬

وجاء‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬مملاًّ‭ ‬ولم‭ ‬يشهد‭ ‬أية‭ ‬تسديدة‭ ‬على‭ ‬المرمى،‭ ‬قبل‭ ‬هدف‭ ‬نونييس‭.‬

وانتظرت‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬فرناندو‭ ‬دينيز‭ ‬الذي‭ ‬سيحلّ‭ ‬بدلاً‭ ‬منه‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2024،‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬68‭ ‬لتحصل‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬خطيرة‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬حرة‭ ‬لمهاجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬رودريغو‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬العارضة،‭ ‬لكن‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬كروس‭ ‬قضى‭ ‬على‭ ‬آمال‭ ‬سيليساو‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ربع‭ ‬ساعة‭.‬

وبعد‭ ‬نزوله‭ ‬أساسياً‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ريشارليسون،‭ ‬قدّم‭ ‬غابريال‭ ‬جيزوس‭ ‬أداء‭ ‬باهتاً،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭. ‬وهذا‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬للأوروغواي،‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬1930‭ ‬و1950،‭ ‬على‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬يوليو‭ ‬2001‭ (‬1-0‭ ‬في‭ ‬مونتيفيديو‭).‬

قال‭ ‬مدرب‭ ‬الأوروغواي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬بيلسا‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬ممتن‭ ‬للاعبين‭ ‬الذين‭ ‬قاتلوا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التقدّم‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليه‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬تخلى‭ ‬عن‭ ‬المهاجمين‭ ‬المخضرمين‭ ‬لويس‭ ‬سواريس‭ ‬وإدينسون‭ ‬كافاني‭: ‬‮«‬دافعنا‭ ‬جيداً‭ ‬جداً،‭ ‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬التحسّن‭ ‬لاستعادة‭ ‬الكرة‭ ‬بسرعة‭ ‬من‭ ‬الخصم‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬انه‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬للأوروغواي‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬التصفيات‭.‬

وكانت‭ ‬البرازيل‭ ‬حققت‭ ‬نتيجة‭ ‬مخيبة‭ ‬بتعادلها‭ ‬أخيراً‭ ‬مع‭ ‬فنزويلا‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬الحالية‭.‬





106‭ ‬أهداف‭ ‬لميسي‭ ‬

وسجّل‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬هدفين‭ ‬وقاد‭ ‬الأرجنتين‭ ‬إلى‭ ‬فوزها‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفتها‭ ‬البيرو‭ ‬2‭-‬0‭.‬

ورفع‭ ‬ميسي،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات،‭ ‬رصيده‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬106‭ ‬أهداف،‭ ‬بعدما‭ ‬هزّ‭ ‬الشباك‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬32‭ ‬و56‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬ناسيونال‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬ليما‭.‬

ويحلّق‭ ‬‮«‬ألبي‭ ‬سيليستي‮»‬‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحّدة،‭ ‬مع‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬مقابل‭ ‬7‭ ‬للأوروغواي‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬ثانية‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬البرازيل‭ ‬وفنزويلا‭ ‬التي‭ ‬تابعت‭ ‬مشوارها‭ ‬الجيد‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬ضيفتها‭ ‬تشيلي‭ ‬3‭-‬0‭.‬

ويبدو‭ ‬مشوار‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بمثابة‭ ‬النزهة‭ ‬نحو‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬مباشرة‭ ‬وخوض‭ ‬السابع‭ ‬ملحقاً‭ ‬قارياً،‭ ‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬48‭.‬

ولعب‭ ‬ميسي‭ ‬أساسياً‭ ‬بعد‭ ‬نزوله‭ ‬بديلاً‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬الباراغواي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬الخميس،‭ ‬ولم‭ ‬يظهر‭ ‬علامات‭ ‬الاصابة‭ ‬التي‭ ‬حدّت‭ ‬من‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭.‬

افتتح‭ ‬ابن‭ ‬السادسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬بتسديدة‭ ‬جميلة‭ ‬وذكية،‭ ‬ثم‭ ‬أضاف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬إثر‭ ‬عمل‭ ‬جيد‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬إنسو‭ ‬فرنانديس‭.‬

قال‭ ‬ميسي،‭ ‬المرشّح‭ ‬لنيل‭ ‬جائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الزاخرة‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬رائع‭. ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬مرة‭ ‬يلعبون‭ ‬يقتربون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يصبحوا‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬التاريخ‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬نجم‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬نتطوّر‭ ‬فنياً‭. ‬أصبحنا‭ ‬واثقين‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم،‭ ‬أكثر‭ ‬حرية،‭ ‬وحدة‭ ‬وقوّة‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬مدربه‭ ‬ليونيل‭ ‬سكالوني‭: ‬‮«‬فهم‭ ‬الفريق‭ ‬ميسي‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭. ‬يستفيد‭ ‬منه‭ ‬ويجعله‭ ‬مرتاحاً‭. ‬آمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬لأطول‭ ‬فترة‭ ‬لأن‭ ‬الجميع‭ ‬سعداء‭ ‬برؤيته‭ ‬في‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬فنزويلا‭ ‬مشوارها‭ ‬الجيد‭ ‬نحو‭ ‬تأهل‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬تشيلي‭ ‬في‭ ‬ماتورين‭.‬

وكان‭ ‬الجناح‭ ‬جيفرسون‭ ‬سوتيلدو‭ ‬نجم‭ ‬‮«‬فينتويتنو‮»‬،‭ ‬بادر‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬السبق‭ (‬45+1‭)‬،‭ ‬وصناعة‭ ‬اثنين‭ ‬للمهاجم‭ ‬المخضرم‭ ‬سالومون‭ ‬روندون‭ (‬72‭) ‬وداروين‭ ‬ماتشيس‭ (‬79‭). ‬وأكملت‭ ‬تشيلي‭ ‬المباراة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬مارسيلينو‭ ‬نونييس‭ (‬59‭).‬

وحققت‭ ‬الباراغواي‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬على‭ ‬ضيفتها‭ ‬بوليفيا‭ ‬متذيلة‭ ‬الترتيب‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬نقطة،‭ ‬بهدف‭ ‬أنتونيو‭ ‬سانابريا‭ (‬69‭).‬

وتعادلت‭ ‬كولومبيا‭ ‬الخامسة‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬توالياً‭ ‬مع‭ ‬مضيفتها‭ ‬الإكوادور‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬كيتو‭.‬











