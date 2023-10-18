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صرخة تُقلق العالم

10/18/2023 7:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مُنيت‭ ‬البرازيل‭ ‬بخسارتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬منذ‭ ‬2015،‭ ‬أمام‭ ‬مضيفتها‭ ‬الأوروغواي‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬إصابة‭ ‬نجمها‭ ‬نيمار‭.‬

وما‭ ‬زاد‭ ‬الطين‭ ‬بلّة‭ ‬لبطلة‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬خروج‭ ‬مهاجمها‭ ‬نيمار،‭ ‬المنتقل‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬لنادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬بصفقة‭ ‬ضخمة،‭ ‬مصاباً‭ ‬بركبته‭ ‬اليسرى‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

سقط‭ ‬لاعب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق،‭ ‬بعد‭ ‬التحام‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬الأوروغواي‭ ‬نيكولاس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬كروس،‭ ‬فخرج‭ ‬باكياً‭ ‬ودخل‭ ‬ريشارليسون‭ ‬بدلاً‭ ‬منه‭.‬

قال‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬كازيميرو‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬خرج‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬خطير‭. ‬أتمنى‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬إصابة‭ ‬قوية‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬عن‭ ‬لاعب‭ ‬برشلونة‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬بين‭ ‬مارس‭ ‬وسبتمبر‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬كاحله‭ ‬الأيمن‭ ‬وعن‭ ‬بعض‭ ‬مباريات‭ ‬المونديال‭ ‬حيث‭ ‬ودّعت‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬كرواتيا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬له،‭ ‬إنها‭ ‬الإصابات،‭ ‬الإصابات،‭ ‬الإصابات‭... ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬إيقاعه،‭ ‬يُصاب‭ ‬مجدداً‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬بعد‭ ‬المباراة،‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬إنها‭ ‬إصابة‭ ‬‮«‬مقلقة‮»‬‭ ‬دون‭ ‬إعطاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‮»‬‭. ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬31‭ ‬عاماً‭ ‬سيخضع‭ ‬لفحوص‭ ‬معمّقة‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭.‬

وأعلن‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬رسميًا‭ ‬أن‭ ‬الفحوص‭ ‬الطبية‭ ‬أوضحت‭ ‬تعرّض‭ ‬لاعبه‭ ‬نيمار‭ ‬جونيور‭ ‬لقطع‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬والغضروف،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬لاحقًا،‭ ‬وبرنامج‭ ‬علاجي‭ ‬يتحدّد‭ ‬مدته‭ ‬بعد‭ ‬العملية‭.‬


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