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ناصر بن حمد يستقبل أبطال وبطلات آسياد هانغتشو 2022

10/18/2023 7:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬أبطال‭ ‬وبطلات‭ ‬المملكة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬‮«‬هانغتشو‭ ‬2022‮»‬‭ ‬الصينية‭ ‬يعكس‭ ‬الروح‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬رياضييو‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬التمثيل‭ ‬المشرف‭ ‬وإعلاء‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬سموه‭ ‬أبطال‭ ‬وبطلات‭ ‬آسياد‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022‭ ‬والبعثة‭ ‬الإدارية‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬ورؤساء‭ ‬وممثلي‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬المشاركة‭ ‬والرعاة‭ ‬والداعمين‭.‬

ونقل‭ ‬سموه‭ ‬للأبطال‭ ‬والبطلات‭ ‬الحائزين‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة‭ ‬بينها‭ ‬12‭ ‬ذهبية‭ ‬و3‭ ‬ميداليات‭ ‬فضية‭ ‬و5‭ ‬ميداليات‭ ‬برونزية‭ ‬تحيات‭ ‬وتهاني‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيدا‭ ‬سموه‭ ‬بالإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬منتخبات‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬لتحتل‭ ‬أفضل‭ ‬مركز‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬بحلولها‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬آسيويا‭ ‬والأولى‭ ‬عربيا‭ ‬بأكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬الذهبية‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬للبحرين‭ ‬بآسياد‭ ‬1974‭ ‬وتحقيق‭ ‬7‭ ‬أرقام‭ ‬جديدة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭.‬

وأضاف‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬منتخباتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬رغم‭ ‬فارق‭ ‬التوقيت‭.. ‬ولقد‭ ‬شهدنا‭ ‬منكم‭ ‬الروح‭ ‬القتالية‭ ‬والعزيمة‭ ‬والإصرار‭ ‬الذي‭ ‬تسلح‭ ‬به‭ ‬أبطالنا‭ ‬وبطلاتنا،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬تقديرنا‭ ‬الكبير‭ ‬لأصحاب‭ ‬الإنجازات‭ ‬الذين‭ ‬اعتلوا‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬ورفعوا‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬رياضات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬المصارعة،‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬ليعكسوا‭ ‬التطور‭ ‬المتنامي‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬ويثبتوا‭ ‬المعدن‭ ‬الأصيل‭ ‬للاعب‭ ‬البحريني،‭ ‬كما‭ ‬نشيد‭ ‬بتضحيات‭ ‬وعطاء‭ ‬الأطقم‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬شريكا‭ ‬اساسيا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭..‬‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬وبدعم‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يثبتون‭ ‬تألقهم‭ ‬وتميزهم‭ ‬لتعيش‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬‮«‬عصرا‭ ‬ذهبيا‮»‬‭ ‬ونتمنى‭ ‬ان‭ ‬نترك‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬خلفنا‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل‭ ‬دائما‭ ‬وبلوغ‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الانجاز‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬تتوسع‭ ‬دائرة‭ ‬الانجازات‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬أخرى‭ ‬جديدة‭ ‬وكلنا‭ ‬ثقة‭ ‬بقدرة‭ ‬منتخباتنا‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬بأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭.‬

ونوه‭ ‬سموه‭ ‬بالدعم‭ ‬والمتابعة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ووجود‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬بقيادة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬والدور‭ ‬الهام‭ ‬للبعثة‭ ‬الإدارية‭ ‬والإعلامية‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وبدوره‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬متعدد‭ ‬الرياضات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالدعم‭ ‬والمتابعة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬لكل‭ ‬الرياضيين‭ ‬لما‭ ‬يمثله‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬قدوة‭ ‬لشباب‭ ‬الوطن‭.‬

وأهدى‭ ‬سموه‭ ‬الإنجاز‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تدخر‭ ‬جهدا‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬دعم‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية،‭ ‬مقدرا‭ ‬سموه‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬البعثة‭ ‬الإدارية‭ ‬والإعلامية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬أطراف‭ ‬الحركة‭ ‬الأولمبية‭ ‬وما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء‭ ‬بعد‭ ‬الدورة‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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