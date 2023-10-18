ناصر بن حمد يستقبل أبطال وبطلات آسياد هانغتشو 2022

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الإنجاز الرياضي الذي حققه أبطال وبطلات المملكة بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي اختتمت مؤخرا في مدينة «هانغتشو 2022» الصينية يعكس الروح العالية التي يتمتع بها رياضييو مملكة البحرين وحرصهم على التمثيل المشرف وإعلاء راية الوطن.
جاء ذلك لدى استقبال سموه أبطال وبطلات آسياد هانغتشو 2022 والبعثة الإدارية للجنة الأولمبية بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ورؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية المشاركة والرعاة والداعمين.
ونقل سموه للأبطال والبطلات الحائزين على 20 ميدالية ملونة بينها 12 ذهبية و3 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية تحيات وتهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مشيدا سموه بالإنجاز الذي حققته منتخبات «فريق البحرين» في دورة الألعاب الآسيوية لتحتل أفضل مركز في تاريخها بحلولها في المركز التاسع آسيويا والأولى عربيا بأكبر عدد من الميداليات الذهبية منذ أول مشاركة للبحرين بآسياد 1974 وتحقيق 7 أرقام جديدة لدورة الألعاب الآسيوية.
وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: «لقد كان جلالة الملك المعظم حريصا على متابعة منتخباتنا الوطنية في الدورة رغم فارق التوقيت.. ولقد شهدنا منكم الروح القتالية والعزيمة والإصرار الذي تسلح به أبطالنا وبطلاتنا، معربين عن تقديرنا الكبير لأصحاب الإنجازات الذين اعتلوا منصة التتويج ورفعوا اسم المملكة عاليا في كلا من رياضات ألعاب القوى، رفع الأثقال، المصارعة، كرة اليد، الجوجيتسو ليعكسوا التطور المتنامي للرياضة البحرينية ويثبتوا المعدن الأصيل للاعب البحريني، كما نشيد بتضحيات وعطاء الأطقم الفنية والإدارية التي تعد شريكا اساسيا في تحقيق هذا الإنجاز..».
وأكد سموه أن أبناء البحرين وبدعم جلالة الملك المعظم دائما ما يثبتون تألقهم وتميزهم لتعيش الرياضة البحرينية «عصرا ذهبيا» ونتمنى ان نترك هذا الانجاز خلفنا ونتطلع إلى الأفضل دائما وبلوغ أعلى مستويات الانجاز ونأمل أن تتوسع دائرة الانجازات في ألعاب أخرى جديدة وكلنا ثقة بقدرة منتخباتنا على التميز بأولمبياد باريس 2024.
ونوه سموه بالدعم والمتابعة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ووجود رئيس الوفد نائب رئيس اللجنة الأولمبية سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة والجهاز التنفيذي بقيادة الأمين العام فارس مصطفى الكوهجي والدور الهام للبعثة الإدارية والإعلامية متمنيا سموه للمنتخبات الوطنية دوام التوفيق والنجاح.
وبدوره أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن اعتزازه بالإنجاز التاريخي الذي حققته المملكة بدورة الألعاب الآسيوية التي تعد ثاني أكبر حدث متعدد الرياضات في العالم، مشيدا بالدعم والمتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والذي يمثل مصدر فخر لكل الرياضيين لما يمثله سموه من قدوة لشباب الوطن.
وأهدى سموه الإنجاز إلى القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهدا في سبيل دعم الحركة الرياضية، مقدرا سموه الجهود التي بذلتها البعثة الإدارية والإعلامية والاتحادات الرياضية مؤكدا سموه أن ما تحقق هو ثمرة للتعاون المشترك بين كافة أطراف الحركة الأولمبية وما بذلوه من جهد قبل وأثناء بعد الدورة متمنيا سموه للرياضة البحرينية المزيد من التقدم والازدهار.
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