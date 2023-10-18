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شركات إماراتية تخطط لاستثمارات مليونية في مصر

10/18/2023 7:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تستعد‭ ‬شركات‭ ‬إماراتية‭ ‬لضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المصرية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العربية‭. ‬ونقلت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬الشرق‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ماجد‭ ‬الفطيم‭ ‬القابضة،‭ ‬أحمد‭ ‬جلال‭ ‬إسماعيل،‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬المجموعة‭ ‬الإماراتية‭ ‬ستضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المصرية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ (‬809‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الأربعة‭ ‬القادمة‭. ‬كما‭ ‬نقلت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مصرية‭ ‬عن‭ ‬إسماعيل‭ ‬قوله‭ ‬إنه‭ ‬خلال‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬استثمرت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬نحو‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وهو‭ ‬حجم‭ ‬استثمار‭ ‬ضخم‭ ‬لشركة‭ ‬أجنبية‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬وفرت‭ ‬144‭ ‬ألف‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬كاشفاً‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬مضاعفة‭ ‬فروع‭ ‬كارفور‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬إلى‭ ‬150‭ ‬فرعاً‭ ‬بحلول‭ ‬2025‮»‬‭. ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬متصل‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬شركة‭ ‬الظاهرة‭ ‬الزراعية‭ ‬الإماراتية‭ ‬تجري‭ ‬محادثات‭ ‬للاستحواذ‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الزراعية‭ ‬في‭ ‬مصر‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬صفقة‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تقلل‭ ‬اعتماد‭ ‬القاهرة‭ ‬على‭ ‬واردات‭ ‬المحاصيل‭ ‬الأساسية،‭ ‬ولكنها‭ ‬تثير‭ ‬أيضاً‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‮»‬

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