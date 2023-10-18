شركات إماراتية تخطط لاستثمارات مليونية في مصر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تستعد شركات إماراتية لضخ استثمارات بأكثر من مليار دولار في السوق المصرية، في إطار تعزيز الاستثمارات في الدولة العربية. ونقلت قناة «الشرق» السعودية عن الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، أحمد جلال إسماعيل، قوله إن المجموعة الإماراتية ستضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية تصل إلى 25 مليار جنيه (809 ملايين دولار)، خلال الأعوام الأربعة القادمة. كما نقلت وسائل إعلام مصرية عن إسماعيل قوله إنه خلال 25 عاماً استثمرت الشركة في مصر نحو 2.5 مليار دولار، وهو حجم استثمار ضخم لشركة أجنبية.
وذكر أن الشركة وفرت 144 ألف فرصة عمل في مصر، خلال السنوات الماضية، كاشفاً عن أن المجموعة تعمل على «مضاعفة فروع كارفور من 70 إلى 150 فرعاً بحلول 2025». في موضوع متصل نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر قولها إن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية تجري محادثات للاستحواذ على مزيد من الأراضي الزراعية في مصر. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار صفقة «قد تقلل اعتماد القاهرة على واردات المحاصيل الأساسية، ولكنها تثير أيضاً مخاوف بشأن استخدام المياه»
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