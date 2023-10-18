شركات إماراتية تخطط لاستثمارات مليونية في مصر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬وفرت‭ ‬144‭ ‬ألف‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬كاشفاً‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬مضاعفة‭ ‬فروع‭ ‬كارفور‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬إلى‭ ‬150‭ ‬فرعاً‭ ‬بحلول‭ ‬2025‮»‬‭. ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬متصل‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬شركة‭ ‬الظاهرة‭ ‬الزراعية‭ ‬الإماراتية‭ ‬تجري‭ ‬محادثات‭ ‬للاستحواذ‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الزراعية‭ ‬في‭ ‬مصر‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬صفقة‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تقلل‭ ‬اعتماد‭ ‬القاهرة‭ ‬على‭ ‬واردات‭ ‬المحاصيل‭ ‬الأساسية،‭ ‬ولكنها‭ ‬تثير‭ ‬أيضاً‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‮»‬