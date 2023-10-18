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الرئيس الإيراني يتهم واشنطن بـ((التواطؤ في جرائم)) إسرائيل في غزة

10/18/2023 7:10:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طهران‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬متواطئة‭ ‬في‭ ‬جرائم‮»‬‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬القصف‭ ‬الدامي‭ ‬على‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬المئات‭. ‬وقال‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬أمام‭ ‬آلاف‭ ‬المتظاهرين‭ ‬المحتشدين‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬بوسط‭ ‬طهران‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القنابل‭ ‬التي‭ ‬تتساقط‭ ‬على‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬أمريكية‭... ‬العالم‭ ‬يعتبر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬متواطئة‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‮»‬‭.‬

وقتل‭ ‬471‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬على‭ ‬المستشفى‭ ‬المعمداني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭. ‬وفيما‭ ‬اتهمت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬المستشفى،‭ ‬نسب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الضربة‭ ‬إلى‭ ‬صاروخ‭ ‬أطلقته‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬أدلة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفته‭ ‬الحركة‭. ‬ودعم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الموقف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬معلنا‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬للدولة‭ ‬العبرية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البيانات‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬غير‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬القصف‭. ‬

ورأى‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نهاية‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬ستبدأ‭ ‬مع‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬المستشفى‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬والرأي‭ ‬العام‭ ‬العالمي‮»‬‭ ‬يطالبان‭ ‬بـ«وقف‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬بأسرع‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬ووضع‭ ‬حد‭ ‬لحصار‭ ‬غزة‭ ‬وقطع‭ ‬العلاقات‭ ‬السياسية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أقامتها‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬طرد‭ ‬سفراء‭ (‬إسرائيل‭) ‬وإغلاق‭ ‬السفارات‮»‬‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬تقربت‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬معها‭. ‬

ولا‭ ‬تقيم‭ ‬إيران‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬ودعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬الدول‭ ‬المنتجة‭ ‬للنفط‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬للسعودية‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬على‭ ‬الإمدادات‭ ‬لإسرائيل‭. ‬ورفع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬أعلاما‭ ‬إيرانية‭ ‬وفلسطينية‭ ‬وراية‭ ‬حماس‭ ‬وهتف‭ ‬البعض‭ ‬‮«‬لتسقط‭ ‬إسرائيل‮»‬‭ ‬و«لتسقط‭ ‬أمريكا‮»‬‭ ‬و«سنحرر‭ ‬فلسطين‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬صحفي‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬كما‭ ‬جرت‭ ‬تجمعات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬مشهد‭ (‬شرق‭) ‬وأصفهان‭ (‬وسط‭).‬

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