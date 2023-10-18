الرئيس الإيراني يتهم واشنطن بـ((التواطؤ في جرائم)) إسرائيل في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) طهران
– (أ ف ب): اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة أمس الأربعاء بأنها «متواطئة في جرائم» إسرائيل، وذلك بعد القصف الدامي على المستشفى في غزة الذي أسفر عن مقتل المئات. وقال رئيسي في كلمة ألقاها أمام آلاف المتظاهرين المحتشدين بدعوة من السلطات في ساحة بوسط طهران تضامنا مع الفلسطينيين إن «القنابل التي تتساقط على سكان غزة أمريكية... العالم يعتبر الولايات المتحدة متواطئة في جرائم النظام الصهيوني».
وقتل 471 شخصا على الأقل مساء يوم الثلاثاء في قصف على المستشفى المعمداني في غزة بحسب وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني. وفيما اتهمت حركة حماس إسرائيل بقصف المستشفى، نسب الجيش الإسرائيلي الضربة إلى صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي مؤكدا أن لديه أدلة على ذلك، وهو ما نفته الحركة. ودعم الرئيس الأمريكي جو بايدن الموقف الإسرائيلي معلنا خلال زيارة للدولة العبرية أن «البيانات» الأمريكية تظهر أن إسرائيل غير مسؤولة عن القصف.
ورأى الرئيس الإيراني أن «نهاية النظام الصهيوني ستبدأ مع الهجوم على المستشفى». وأكد أن «العالم الإسلامي والرأي العام العالمي» يطالبان بـ«وقف عمليات القصف بأسرع ما يمكن ووضع حد لحصار غزة وقطع العلاقات السياسية» التي أقامتها دول عربية مع إسرائيل في السنوات الأخيرة. وقال: «يجب طرد سفراء (إسرائيل) وإغلاق السفارات» في البلدان التي تقربت من الدولة العبرية وصولا إلى تطبيع العلاقات معها.
ولا تقيم إيران علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ودعا وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان الدول المنتجة للنفط خلال زيارة للسعودية إلى فرض حظر على الإمدادات لإسرائيل. ورفع المتظاهرون في طهران أعلاما إيرانية وفلسطينية وراية حماس وهتف البعض «لتسقط إسرائيل» و«لتسقط أمريكا» و«سنحرر فلسطين»، على ما أفاد صحفي من وكالة فرانس برس. كما جرت تجمعات في عدد من المدن الكبرى الأخرى مثل مشهد (شرق) وأصفهان (وسط).
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