بنك البحرين الوطني أول بنك في البحرين يُشجع على خفض انبعاثات الكربون عبر منتج ((تمويل السيارات))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك البحرين الوطني (
NBB ) كونه أول بنك في مملكة البحرين يدّشن نظام تمويل السيارات الذي من شأنه أن يسهم بفاعلية في دعم الاستدامة البيئية ويقلل من انبعاثات الكربون.
وضمن هذا المنتج، سيحصل العملاء المستفيدون من نظام تمويل السيارات الخاص ببنك البحرين الوطني على نسب فائدة مخفضة بناءً على مستوى فاعلية استهلاك الوقود للسيارة. وتأتي هذه المبادرة لمكافأة العملاء على شراء سيارات تعتمد على مصادر متجددة للطاقة وتقلل من انبعاثات الكربون وذات تصنيف جيد جداً او اعلى في كفاءة استهلاك الوقود. ويأتي هذا تجسيدًا لالتزام البنك في تبني مبادرات تعزز من الاستدامة البيئية وتدعم مشاريع الطاقة المتجددة وتتماشى مع جهود مملكة البحرين المبذولة للالتزام بالهدف 13 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والالتزام إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وحول هذه المناسبة،
صرّح صباح
عبداللطيف
الزياني رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني بالقول: «نحن فخورون كوننا أول بنك في البحرين يقدم نظام تمويل السيارات الذي يشجع العملاء على اختيار سيارة ذات تصنيف اعلى من جيد جداً في كفاءة استهلاك الوقود و التي ستساهم في التقليل من البصمة الكربونية. سنواصل جهودنا بصفتنا أفضل بنك في تطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في البحرين وذلك كجزء من مساعينا الحثيثة ورؤيتنا الواعدة لزيادة تمويلاتنا المستدامة والحفاظ على البيئة».
كجزء من اهدافه بأن يكون البنك الرائد في المنطقة في تفعيل مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ( ESG )، يواصل بنك البحرين الوطني سعيه لترسيخ مبادئ الاستدامة في جميع خدماته ومنتجاته المصرفية. كما ويعتبر البنك من أبرز المؤسسات المالية الداعمة لجهود التنمية المستدامة، حيث حصد البنك جائزة يوروموني للتميز لعامي 2022 و2023 «كأفضل بنك في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في البحرين».
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