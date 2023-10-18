بنك البحرين الوطني أول بنك في البحرين يُشجع على خفض انبعاثات الكربون عبر منتج ((تمويل السيارات))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)NBB

وضمن‭ ‬هذا‭ ‬المنتج،‭ ‬سيحصل‭ ‬العملاء‭ ‬المستفيدون‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬تمويل‭ ‬السيارات‭ ‬الخاص‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬نسب‭ ‬فائدة‭ ‬مخفضة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬فاعلية‭ ‬استهلاك‭ ‬الوقود‭ ‬للسيارة‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬لمكافأة‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬سيارات‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬متجددة‭ ‬للطاقة‭ ‬وتقلل‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬وذات‭ ‬تصنيف‭ ‬جيد‭ ‬جداً‭ ‬او‭ ‬اعلى‭ ‬في‭ ‬كفاءة‭ ‬استهلاك‭ ‬الوقود‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬تجسيدًا‭ ‬لالتزام‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬مبادرات‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬وتدعم‭ ‬مشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وتتماشى‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المبذولة‭ ‬للالتزام‭ ‬بالهدف‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والالتزام‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭.

‬وحول‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‮

‬صرّح‭ ‬صباح

عبداللطيف

الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬كوننا‭ ‬أول‭ ‬بنك‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يقدم‭ ‬نظام‭ ‬تمويل‭ ‬السيارات‭ ‬الذي‭ ‬يشجع‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬سيارة‭ ‬ذات‭ ‬تصنيف‭ ‬اعلى‭ ‬من‭ ‬جيد‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬كفاءة‭ ‬استهلاك‭ ‬الوقود‭ ‬و‭ ‬التي‭ ‬ستساهم‭ ‬في‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬البصمة‭ ‬الكربونية‭. ‬سنواصل‭ ‬جهودنا‭ ‬بصفتنا‭ ‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬ممارسات‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬مساعينا‭ ‬الحثيثة‭ ‬ورؤيتنا‭ ‬الواعدة‭ ‬لزيادة‭ ‬تمويلاتنا‭ ‬المستدامة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‮»‬‭.‬

كجزء‭ ‬من‭ ‬اهدافه‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬مبادرات‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ (‬ ESG ‭)‬،‭ ‬يواصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬سعيه‭ ‬لترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬خدماته‭ ‬ومنتجاته‭ ‬المصرفية‭. ‬كما‭ ‬ويعتبر‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الداعمة‭ ‬لجهود‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬حيث‭ ‬حصد‭ ‬البنك‭ ‬جائزة‭ ‬يوروموني‭ ‬للتميز‭ ‬لعامي‭ ‬2022‭ ‬و2023‭ ‬‮«‬كأفضل‭ ‬بنك‭ ‬في‭ ‬ممارسات‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭. ‬