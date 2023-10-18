Beyon تعزز حضورها الإقليمي من خلال معرض جيتكس 2023 بمشاركة لامعة وغير مسبوقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شركة
Beyon تترك بصمة كبيرة لمشاركتها البارزة في معرض جيتكس، الذي يعد أكبر معرض تقني في العالم، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع؛ إذ شاركت الشركة للمرة الأولى تحت شعار
Beyon ، التي تعد المشاركة الأولى من نوعها لشركة بحرينية.
أسبوع جيتكس يجمع بين قادة وروّاد القطاع والمبتكرين وعشاق التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، ما يوفر منصة لعرض أحدث التطورات والاتجاهات، مع التركيز هذا العام على الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات. وفي هذا الحدث، ستقوم شركة Beyon التي تشرف على شركة بتلكو وشركات Beyon الرقمية وهم Beyon Money و Beyon Solutions و Beyon Cyber و Beyon Connect بعرض أحدث منتجاتها وحلولها الرقمية المبتكرة، مع تسليط الضوء أيضًا على بعض الخطط المستقبلية المتميزة. وخلال حفل الافتتاح، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بزيارة جناح Beyon وغيرها من الشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى بما في ذلك e &، و Huawei ، و Salesforce ، و G 42، و Microsoft ، و IBM .
وخلال الحدث، تم توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة Beyon ، كما تم تبادل الزيارات مع كبرى الشركات المشاركة في المعرض أمثال e & و Du وأريكسون و Huawei .
وتعليقًا على المشاركة، قال الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة Beyon : «يسعدنا أن نشارك إلى جانب عمالقة التكنولوجيا في معرض جيتكس العالمي، كما نفتخر بوجودنا هنا كأكبر مشاركة لشركة بحرينية على الإطلاق، وهذا يعكس التزامنا بالنمو والتوسع الإقليمي. يعد حضورنا القوي في هذا الحدث العالمي من أولوياتنا، وذلك لخلق مستوى عالٍ من الوعي لخدمات شركاتنا الرقمية المبتكرة ومحفظة منتجاتهم، ويسعدنا رؤية تفاعل الزبائن والشركات الرائدة خلال هذا الحدث». وأضاف قائلًا: «يقدم لنا جيتكس منصة مُثلى للتواصل مع قادة وروّاد القطاع والزبائن والشركاء، ما يمكننا من إقامة شراكات جديدة ودفع التحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة». واختتم قائلاً: «تتمثل رؤيتنا في شركة Beyon في النمو إقليميًا وعالميًا وتوسعة نطاق وجودنا الرقمي، وذلك من خلال شركاتنا الرقمية، وبما يتماشى مع رؤية مملكة البحرين للتحول والاقتصاد الرقمي».
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