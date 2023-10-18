Beyon تعزز حضورها الإقليمي من خلال معرض جيتكس 2023 بمشاركة لامعة وغير مسبوقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)BeyonBeyon

أسبوع‭ ‬جيتكس‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬وروّاد‭ ‬القطاع‭ ‬والمبتكرين‭ ‬وعشاق‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬منصة‭ ‬لعرض‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬والاتجاهات،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬ستقوم‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬وشركات‭ ‬ Beyon ‭ ‬الرقمية‭ ‬وهم‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬و Beyon ‭ ‬ Solutions ‭ ‬و Beyon ‭ ‬ Cyber ‭ ‬و Beyon ‭ ‬ Connect ‭ ‬بعرض‭ ‬أحدث‭ ‬منتجاتها‭ ‬وحلولها‭ ‬الرقمية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬مع‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬المتميزة‭. ‬وخلال‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح،‭ ‬قام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي‭ ‬بزيارة‭ ‬جناح‭ ‬ Beyon ‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الكبرى‭ ‬الأخرى‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ e ‭&‬،‭ ‬و Huawei ،‭ ‬و Salesforce ،‭ ‬و G 42،‭ ‬و Microsoft ،‭ ‬و IBM ‭.‬

وخلال‭ ‬الحدث،‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والشراكات‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬الزيارات‭ ‬مع‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬أمثال‭ ‬ e ‭& ‬و Du ‭ ‬وأريكسون‭ ‬و Huawei ‭.

‬وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬المشاركة،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نشارك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عمالقة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬جيتكس‭ ‬العالمي،‭ ‬كما‭ ‬نفتخر‭ ‬بوجودنا‭ ‬هنا‭ ‬كأكبر‭ ‬مشاركة‭ ‬لشركة‭ ‬بحرينية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وهذا‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بالنمو‭ ‬والتوسع‭ ‬الإقليمي‭. ‬يعد‭ ‬حضورنا‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬أولوياتنا،‭ ‬وذلك‭ ‬لخلق‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬من‭ ‬الوعي‭ ‬لخدمات‭ ‬شركاتنا‭ ‬الرقمية‭ ‬المبتكرة‭ ‬ومحفظة‭ ‬منتجاتهم،‭ ‬ويسعدنا‭ ‬رؤية‭ ‬تفاعل‭ ‬الزبائن‭ ‬والشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يقدم‭ ‬لنا‭ ‬جيتكس‭ ‬منصة‭ ‬مُثلى‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬وروّاد‭ ‬القطاع‭ ‬والزبائن‭ ‬والشركاء،‭ ‬ما‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬إقامة‭ ‬شراكات‭ ‬جديدة‭ ‬ودفع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬واختتم‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تتمثل‭ ‬رؤيتنا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬إقليميًا‭ ‬وعالميًا‭ ‬وتوسعة‭ ‬نطاق‭ ‬وجودنا‭ ‬الرقمي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركاتنا‭ ‬الرقمية،‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للتحول‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الرقمي‮»‬‭.‬