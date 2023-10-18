تظاهرات غضب في دول عربية تنديدا بمجزرة إسرائيل بالمستشفى المعمداني في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجامعة العربية: أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه عن عمد؟

دبي‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬خرجت‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬أمس‭ ‬منددة‭ ‬بالمجزرة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬المستشفى‭ ‬المعمداني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬المئات‭.‬

وانطلقت‭ ‬التجمّعات‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الغضب‭ ‬الشعبي‭ ‬العارم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬والأردن‭ ‬وليبيا‭ ‬واليمن‭ ‬وتونس‭ ‬وتركيا‭ ‬والمغرب‭ ‬وإيران‭ ‬وفي‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلّة،‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬الدعوات‭ ‬لإحياء‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬الغضب‮»‬‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭. ‬

واستشهد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬470‭ ‬شخصًا‭ ‬وجُرح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬مستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭. ‬وتتحدث‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬لحماس‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬شهيد‭.‬

وأدانت‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬فيما‭ ‬تواصل‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفها‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬تفرض‭ ‬عليه‭ ‬حصارًا‭ ‬مطبقًا‭ ‬إثر‭ ‬هجمات‭ ‬أطلقتها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وأدانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتية‭ ‬بشدّة‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬المستشفى‭ ‬و«أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬وإصابة‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‮»‬،‭ ‬معبّرة‭ ‬‮«‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬العميق‭ ‬للخسائر‭ ‬في‭ ‬الأرواح‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬ألقى‭ ‬المغرب‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الهجوم،‭ ‬وكذلك‭ ‬فعلت‭ ‬مصر‭. ‬







وأدان‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لمستشفى‭ ‬الأهلي‮»‬‭ ‬المعمداني،‭ ‬معتبرًا‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬المتعمد‭.. ‬انتهاكاً‭ ‬صريحاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬وصفت‭ ‬السعودية،‭ ‬التي‭ ‬علّقت‭ ‬المحادثات‭ ‬بشأن‭ ‬تطبيع‭ ‬محتمل‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب،‭ ‬الهجوم‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬شنيعة‭ ‬ارتكبتها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬دعا‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أسامة‭ ‬حمدان‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬شنّ‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬كلها،‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬المستشفى‭. ‬

وقال‭ ‬حمدان‭: ‬‮«‬نهيب‭ ‬بشعبنا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الأبية‭ ‬وأهلنا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬المحتلة‭... ‬الانتفاض‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬والاشتباك‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬والمخيمات‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬تظاهرات‭ ‬أوسع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬نصرة‭ ‬لعدالة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‮»‬،‭ ‬مطالبًا‭ ‬بـ‮«‬طرد‭ ‬سفراء‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬العواصم‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الأردن‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬الخطير‮»‬‭. ‬

أما‭ ‬قطر‭ ‬فقد‭ ‬ندّدت‭ ‬‮«‬بأشدّ‭ ‬العبارات‭ ‬قصف‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬للمستشفى،‭ ‬معتبرةً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مجزرة‭ ‬وحشيّة،‭ ‬وجريمة‭ ‬شنيعة‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‭ ‬العزّل‮»‬‭. ‬

ووصفت‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬57‭ ‬دولةً‭ ‬وألقت‭ ‬باللوم‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬الهجوم‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬وجريمة‭ ‬ضد‭ ‬الانسانية‭ ‬وإرهاب‭ ‬دولة‭ ‬منظم‭ ‬يستحق‭ ‬المساءلة‭ ‬والعقاب‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬الوحشي‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬يعد‭ ‬‮«‬دليلًا‭ ‬صارخًا‭ ‬لانتهاكات‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الخطرة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أدان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬القصف‭. ‬وكتب‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭: ‬‮«‬أي‭ ‬عقل‭ ‬من‭ ‬جهنم‭ ‬ذلك‭ ‬الذي‭ ‬يقصف‭ ‬مستشفى‭ ‬بنزلائه‭ ‬عن‭ ‬عمد؟‭ ‬آلياتنا‭ ‬العربية‭ ‬توثق‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬ولن‭ ‬يفلت‭ ‬المجرمون‭ ‬بأفعالهم‭. ‬لا‭ ‬بد‭ ‬للغرب‭ ‬أن‭ ‬يوقف‭ ‬هذه‭ ‬المأساة‭ ‬فورا‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬قصف‭ ‬المستشفى‭ ‬خلال‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬القاتلة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭. ‬وارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬3478‭ ‬قتيلا‭. ‬

وتجمّع‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬السفارتين‭ ‬الأمريكية‭ ‬والفرنسية‭ ‬ليلا‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬مواقف‭ ‬بلديهما‭ ‬‮«‬الداعمة‮»‬‭ ‬لإسرائيل‭. ‬

وأعلنت‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬الحداد‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬شهداء‭ ‬المجزرة‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

وفي‭ ‬تونس،‭ ‬تظاهر‭ ‬الآلاف‭ ‬أمس‭ ‬أمام‭ ‬السفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬مطالبين‭ ‬بطرد‭ ‬السفيرين‭ ‬الفرنسي‭ ‬والأمريكي‭. ‬وتجمع‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬شخصا‭ ‬أيضا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العاصمة‭ ‬التونسية‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭. ‬ومنعت‭ ‬الشرطة‭ ‬المتظاهرين‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬المبنى‭. ‬

وخرجت‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬تونسية‭ ‬أخرى،‭ ‬في‭ ‬بنزرت‭ (‬شمال‭) ‬وسوسة‭ (‬شرق‭) ‬وصفاقس‭ (‬وسط‭) ‬والقيروان‭ (‬وسط‭) ‬وقابس‭ (‬جنوب‭).‬

بدوره،‭ ‬طالب‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬حمّل‭ ‬أيضًا‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مسؤولية‭ ‬قصف‭ ‬المستشفى‭ ‬بـ«إصدار‭ ‬قرار‭ ‬عاجل‭ ‬وفوري‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬لوقف‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬القبيح‭ ‬السافر‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تظاهر‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬حاملين‭ ‬الأعلام‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أدانت‭ ‬الجزائر‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬المتعمد‮»‬‭ ‬على‭ ‬المستشفى‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‮»‬،‭ ‬مطالبة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالتدخل‭ ‬‮«‬لوقف‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬الهمجية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬طرابلس،‭ ‬وصفت‭ ‬حكومة‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬الليبية‭ ‬التي‭ ‬تعترف‭ ‬بها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قصف‭ ‬المستشفى‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬وحشية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تظاهر‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬ومدن‭ ‬ليبية‭ ‬أخرى‭ ‬تضامنًا‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭.‬