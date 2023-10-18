((خلف للذهب)) شركة بحرينية رائدة أثبتت وجودها في سوق المعادن الثمينة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) معلومات ونصائح قيمة عن الاستثمار فـي الذهب مقدمة من شركة خلف للذهب

كتبت‭ ‬سيما‭ ‬حاجي‭:‬

على مر التاريخ، حافظ الذهب على مكانته كعملة عالمية ذات قيمة عالية . واليوم، يتجه كثيرون نحو الاستثمار في الذهب كونه الملاذ الآمن ويستخدم بشكل أساسي

كتحوط

ضد الاضطرابات السياسية

والأزمات والتضخم

بسبب ارتباطات الذهب المنخفضة بفئات الأصول الأخرى . ووفقا للأرقام والإحصائيات ذات العلاقة،

نجد أن

سعر الذهب انخفض حوالي

2.18 %

منذ بداية العام إلى 12 أكتوبر 2023.

ووصل سعر الذهب في 11 أكتوبر 2023 إلى

1 , 875.28 دولارا

للأونصة ما شجع الكثيرين على الاتجاه لشراء السبائك . وما لبثت الأسعار في النزول حتى بدأت في الارتفاع مجددا منذ

بدء المحنة الفلسطينية الأخيرة .







