((خلف للذهب)) شركة بحرينية رائدة أثبتت وجودها في سوق المعادن الثمينة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) معلومات ونصائح قيمة عن الاستثمار فـي الذهب مقدمة من شركة خلف للذهب
كتبت سيما حاجي:
على مر التاريخ، حافظ الذهب على مكانته كعملة عالمية ذات قيمة عالية . واليوم، يتجه كثيرون نحو الاستثمار في الذهب كونه الملاذ الآمن ويستخدم بشكل أساسي
كتحوط
ضد الاضطرابات السياسية
والأزمات والتضخم
بسبب ارتباطات الذهب المنخفضة بفئات الأصول الأخرى . ووفقا للأرقام والإحصائيات ذات العلاقة،
نجد أن
سعر الذهب انخفض حوالي
2.18 %
منذ بداية العام إلى 12 أكتوبر 2023.
ووصل سعر الذهب في 11 أكتوبر 2023 إلى
1 , 875.28 دولارا
للأونصة ما شجع الكثيرين على الاتجاه لشراء السبائك . وما لبثت الأسعار في النزول حتى بدأت في الارتفاع مجددا منذ
بدء المحنة الفلسطينية الأخيرة .
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