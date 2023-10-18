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((خلف للذهب)) شركة بحرينية رائدة أثبتت وجودها في سوق المعادن الثمينة

10/18/2023 7:10:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) معلومات ونصائح قيمة عن الاستثمار فـي الذهب مقدمة من شركة خلف للذهب

كتبت‭ ‬سيما‭ ‬حاجي‭:‬

على مر التاريخ، حافظ الذهب على مكانته كعملة عالمية ذات قيمة عالية . واليوم، يتجه كثيرون نحو الاستثمار في الذهب كونه الملاذ الآمن ويستخدم بشكل أساسي
كتحوط
ضد الاضطرابات السياسية
والأزمات والتضخم
بسبب ارتباطات الذهب المنخفضة بفئات الأصول الأخرى . ووفقا للأرقام والإحصائيات ذات العلاقة،
نجد أن
سعر الذهب انخفض حوالي
2.18 %
منذ بداية العام إلى 12 أكتوبر 2023.
 ووصل سعر الذهب في 11 أكتوبر 2023 إلى
1 , 875.28 دولارا
للأونصة ما شجع الكثيرين على الاتجاه لشراء السبائك . وما لبثت الأسعار في النزول حتى بدأت في الارتفاع مجددا منذ
بدء المحنة الفلسطينية الأخيرة .



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