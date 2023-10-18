بحضور عدد من مسؤولي القطاع الهندسي.. جمعية المهندسين البحرينية تحتفل بيوم المهندس البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعضاء الجمعية يشاركون في حملة تبرع لدعم الأشقاء في غزة
أكدت الدكتورة رائدة العلوي رئيس جمعية المهندسين البحرينية أن مسيرة الإنجازات والتطورات في القطاعِ الهندسي بمملكة البحرين وفي سياق النهضةِ التنمويةِ الشاملةِ إنما هو نتيجةٌ للرؤيةِ الحكيمةِ والرعايةِ الكريمةِ التي يحظى بها القطاعُ الهندسي في مملكةِ البحرين من لدن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملكِ البلادِ المعظّم، والمتابعةِ الحثيثةِ من قِبَلِ صاحبِ السموِ الملكي الأميرِ سلمان بن حمد آل خليفة وليِ العهد رئيس مجلس الوزراء، مضيفةً أن دعمَهما المتواصلَ واهتمامَهما قد ألْهمَ وشجَّعَ على تبني استراتيجياتٍ وسياساتٍ تعززُ تطويرَ البنيةِ التحتيةِ وتحقيقِ التقدمِ المستدامِ بما يسهمُ في تعزيزَ الاقتصادِ وتحسينِ الجودةِ الحياتيةِ للمواطنين، معبرة عن شكرها لكافة الجهات في القطاعين العام والخاص على تعاونِها الدائم مع الجمعيةِ وفعالياتِها المختلفةِ.
جاء ذلك خلال كلمتها في احتفالية يوم المهندس البحريني التي أقامتها جمعية المهندسين البحرينية بمقرها في الجفير مساء أمس، بحضور عدد من المسؤولين في القطاع الهندسي في البلاد من القطاعين العام والخاص، وعدد كبير من مسؤولي أعضاء الجمعية، وذلك جرياً على عادة الجمعية منذ أن أقرّت هذه المناسبة في عام 2014 تكريماً وتقديراً للدور الذي يضطلع به المهندس البحريني في تطور مهنة الهندسة ورفع شأن القطاع الهندسي وللتعريف بالجهود الكبيرة التي يبذلها المهندسون في هذا القطاع وتعزيز النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين.
وفي كلمتها أعربت العلوي عن خالص تهانيها ومجلس إدارة الجمعية لكافة المهندسين والمهندسات بمملكة البحرين بمناسبة يوم المهندس البحريني، مؤكدة أن الإنجازات التي تشهدها مملكة البحرين في مسيرتها التنموية الشاملة إنما تحققت من خلالِ جهودٍ مستمرةٍ ومتواصلة من قِبَلِ المهندسين البحرينيين الذين يعملون بجدٍ واجتهاد، مساهمينَ بمعرفتهمْ وجهدهمْ في بناءِ وتطويرِ مملكتِنا الغالية، معبرةً عن اعتزاز الجمعية باستضافة الدكتور عبدالرحمن عبد الحسين جواهري الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير كضيف الشرف لاحتفالية هذا العام، تقديراً لجهوده البارزة في دعم التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، الذي اتسمت مسيرته المهنية بالعطاء والإخلاص والتميز، وقد برز كشخصية وطنية خبيرة ومؤثرة في صناعة البتروكيماويات والطاقة على الصعيدين الإقليميّ والعالمي.
كما استعرضت العلوي في كلمتها في الاحتفالية خطة عملِ الجمعية للدورةِ الحالية، مسلطةً الضوءَ على العناصرِ الرئيسيةِ في تلك الخطة، منها جهود الجمعيةِ المستمرة لتوظيفِ المهندسين الخريجيينَ من هذا البرنامجِ في القطاعين العامِ والخاص، والسعي لمراجعة وتحديث النظام الأساسي واللائحةِ الداخلية للجمعيةِ نظرًا إلى قِدَمِ تاريخِ إقرارِهما، وذلك عبر الإجراءات والقنوات المعتمدة، بالإضافة إلى السعي لإطلاق عمليةِ التخطيطِ الاستراتيجي للجمعية، بهدفِ تحديدِ التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للجمعيةِ للمرحلةِ القادمة، وتعزيز التعاونِ مع كلياتِ الهندسةِ في الجامعاتِ.
وخلال احتفالية يوم المهندس البحريني عبّر عدد من المسؤولين في القطاع الهندسي بمملكة البحرين من خلال فيديو تم عرضه في مطلع الاحتفالية عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم للمهندسين والمهندسات في البلاد، مثمنين كافة مساهمات المهندسين والمهندسات في رفد القطاع الهندسي بمملكة البحرين بخبراتهم وإمكاناتهم التي أسهمت مساهمة فعالة في التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد، كما كرّمت جمعية المهندسين البحرينية الفائزين بالنسخة الرابعة من جائزة الجمعية، للفئة الأولى التي تم تخصيصُها للمهندس المتميّز، التي تنقسم بدورها إلى عدة أقسام، هي جائزة المهندس الشاب وجائزة المهندس المتمرّس وجائزة أفضل إنجاز مهني، وكذلك الفائزين في الفئة الثانية التي خُصِّصت لأفضل مشروع تخرّج لطلبةِ كلية الهندسة في مختلف التخصصات ومن مختلف الجامعات.
من جانبه استعرض الدكتور عبدالرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة بابكو، الذي حلّ ضيف شرف لهذه الاحتفالية، مسيرته المهنية في القطاع الهندسي وخبرته الواسعة التي تمتد أكثر من أربعين عامًا، مشيراً إلى أهم المحطات التي مرّ بها في هذه المسيرة منذ انضمامه في عام 1983م كمهندسٍ متدربٍ في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) حتى غادرها رئيسياً تنفيذياً لها بعد أن أصبحت شركةً رائدةً في مجالِها، وتبوئه العديدَ من المناصبِ المرموقةِ في عدةِ مؤسساتٍ ومنظماتٍ محليةٍ وإقليميةٍ ودولية، معبراً عن اعتزازه بنيله الثقة الملكية السامية بتعيينه عضواً بمجلس الشورى ثلاثة فصولٍ تشريعية، مضيفاً أن تجربته الاحترافيةَ وإسهاماته الكبيرة في تنمية الاقتصاد البحريني قد توّجت بعد إعادة تشكيلِ مجلس إدارة بابكو إنرجيز بتعيينه رئيسياً تنفيذياً لأكبر شركة صناعية في البلاد (بابكو) في أكتوبر 2021م.
وتنسيقاً مع الحملة الوطنية التي تنظمها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة لأهالي غزة، وعلى ضوء الحملة الوطنية البحرينية «أغيثوا غزّة»، فقد أطلقت جمعية المهندسين البحرينية خلال احتفالية يوم المهندس البحريني حملة تبرع للمساهمة في هذه الحملة الوطنية، شارك فيها أعضاء الجمعية دعماً للأشقاء في غزة.
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