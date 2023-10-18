بحضور عدد من مسؤولي القطاع الهندسي.. جمعية المهندسين البحرينية تحتفل بيوم المهندس البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬رائدة‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬مسيرة‭ ‬الإنجازات‭ ‬والتطورات‭ ‬في‭ ‬القطاعِ‭ ‬الهندسي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬النهضةِ‭ ‬التنمويةِ‭ ‬الشاملةِ‭ ‬إنما‭ ‬هو‭ ‬نتيجةٌ‭ ‬للرؤيةِ‭ ‬الحكيمةِ‭ ‬والرعايةِ‭ ‬الكريمةِ‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬القطاعُ‭ ‬الهندسي‭ ‬في‭ ‬مملكةِ‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرةِ‭ ‬صاحبِ‭ ‬الجلالةِ‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملكِ‭ ‬البلادِ‭ ‬المعظّم،‭ ‬والمتابعةِ‭ ‬الحثيثةِ‭ ‬من‭ ‬قِبَلِ‭ ‬صاحبِ‭ ‬السموِ‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرِ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وليِ‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أن‭ ‬دعمَهما‭ ‬المتواصلَ‭ ‬واهتمامَهما‭ ‬قد‭ ‬ألْهمَ‭ ‬وشجَّعَ‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬استراتيجياتٍ‭ ‬وسياساتٍ‭ ‬تعززُ‭ ‬تطويرَ‭ ‬البنيةِ‭ ‬التحتيةِ‭ ‬وتحقيقِ‭ ‬التقدمِ‭ ‬المستدامِ‭ ‬بما‭ ‬يسهمُ‭ ‬في‭ ‬تعزيزَ‭ ‬الاقتصادِ‭ ‬وتحسينِ‭ ‬الجودةِ‭ ‬الحياتيةِ‭ ‬للمواطنين،‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬لكافة‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬على‭ ‬تعاونِها‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬الجمعيةِ‭ ‬وفعالياتِها‭ ‬المختلفةِ‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬كلمتها‭ ‬في‭ ‬احتفالية‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬التي‭ ‬أقامتها‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬بمقرها‭ ‬في‭ ‬الجفير‭ ‬مساء‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية،‭ ‬وذلك‭ ‬جرياً‭ ‬على‭ ‬عادة‭ ‬الجمعية‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أقرّت‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬تكريماً‭ ‬وتقديراً‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مهنة‭ ‬الهندسة‭ ‬ورفع‭ ‬شأن‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬وللتعريف‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المهندسون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬وتعزيز‭ ‬النهضة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬كلمتها‭ ‬أعربت‭ ‬العلوي‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيها‭ ‬ومجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬لكافة‭ ‬المهندسين‭ ‬والمهندسات‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬إنما‭ ‬تحققت‭ ‬من‭ ‬خلالِ‭ ‬جهودٍ‭ ‬مستمرةٍ‭ ‬ومتواصلة‭ ‬من‭ ‬قِبَلِ‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬بجدٍ‭ ‬واجتهاد،‭ ‬مساهمينَ‭ ‬بمعرفتهمْ‭ ‬وجهدهمْ‭ ‬في‭ ‬بناءِ‭ ‬وتطويرِ‭ ‬مملكتِنا‭ ‬الغالية،‭ ‬معبرةً‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬الجمعية‭ ‬باستضافة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬جواهري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬كضيف‭ ‬الشرف‭ ‬لاحتفالية‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬تقديراً‭ ‬لجهوده‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬اتسمت‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬بالعطاء‭ ‬والإخلاص‭ ‬والتميز،‭ ‬وقد‭ ‬برز‭ ‬كشخصية‭ ‬وطنية‭ ‬خبيرة‭ ‬ومؤثرة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬والطاقة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليميّ‭ ‬والعالمي‭.‬

كما‭ ‬استعرضت‭ ‬العلوي‭ ‬في‭ ‬كلمتها‭ ‬في‭ ‬الاحتفالية‭ ‬خطة‭ ‬عملِ‭ ‬الجمعية‭ ‬للدورةِ‭ ‬الحالية،‭ ‬مسلطةً‭ ‬الضوءَ‭ ‬على‭ ‬العناصرِ‭ ‬الرئيسيةِ‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الخطة،‭ ‬منها‭ ‬جهود‭ ‬الجمعيةِ‭ ‬المستمرة‭ ‬لتوظيفِ‭ ‬المهندسين‭ ‬الخريجيينَ‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البرنامجِ‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العامِ‭ ‬والخاص،‭ ‬والسعي‭ ‬لمراجعة‭ ‬وتحديث‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬واللائحةِ‭ ‬الداخلية‭ ‬للجمعيةِ‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬قِدَمِ‭ ‬تاريخِ‭ ‬إقرارِهما،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬الإجراءات‭ ‬والقنوات‭ ‬المعتمدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السعي‭ ‬لإطلاق‭ ‬عمليةِ‭ ‬التخطيطِ‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للجمعية،‭ ‬بهدفِ‭ ‬تحديدِ‭ ‬التوجهاتِ‭ ‬الاستراتيجيةِ‭ ‬للجمعيةِ‭ ‬للمرحلةِ‭ ‬القادمة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاونِ‭ ‬مع‭ ‬كلياتِ‭ ‬الهندسةِ‭ ‬في‭ ‬الجامعاتِ‭.‬

وخلال‭ ‬احتفالية‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬عبّر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فيديو‭ ‬تم‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الاحتفالية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيهم‭ ‬وتبريكاتهم‭ ‬للمهندسين‭ ‬والمهندسات‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬مثمنين‭ ‬كافة‭ ‬مساهمات‭ ‬المهندسين‭ ‬والمهندسات‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بخبراتهم‭ ‬وإمكاناتهم‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬مساهمة‭ ‬فعالة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬البلاد،‭ ‬كما‭ ‬كرّمت‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬الفائزين‭ ‬بالنسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬الجمعية،‭ ‬للفئة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تخصيصُها‭ ‬للمهندس‭ ‬المتميّز،‭ ‬التي‭ ‬تنقسم‭ ‬بدورها‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬أقسام،‭ ‬هي‭ ‬جائزة‭ ‬المهندس‭ ‬الشاب‭ ‬وجائزة‭ ‬المهندس‭ ‬المتمرّس‭ ‬وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬إنجاز‭ ‬مهني،‭ ‬وكذلك‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬خُصِّصت‭ ‬لأفضل‭ ‬مشروع‭ ‬تخرّج‭ ‬لطلبةِ‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬ومن‭ ‬مختلف‭ ‬الجامعات‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬استعرض‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جواهري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو،‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬ضيف‭ ‬شرف‭ ‬لهذه‭ ‬الاحتفالية،‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬وخبرته‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬عامًا،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬المحطات‭ ‬التي‭ ‬مرّ‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1983م‭ ‬كمهندسٍ‭ ‬متدربٍ‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ (‬جيبك‭) ‬حتى‭ ‬غادرها‭ ‬رئيسياً‭ ‬تنفيذياً‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبحت‭ ‬شركةً‭ ‬رائدةً‭ ‬في‭ ‬مجالِها،‭ ‬وتبوئه‭ ‬العديدَ‭ ‬من‭ ‬المناصبِ‭ ‬المرموقةِ‭ ‬في‭ ‬عدةِ‭ ‬مؤسساتٍ‭ ‬ومنظماتٍ‭ ‬محليةٍ‭ ‬وإقليميةٍ‭ ‬ودولية،‭ ‬معبراً‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بنيله‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بتعيينه‭ ‬عضواً‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ثلاثة‭ ‬فصولٍ‭ ‬تشريعية،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬تجربته‭ ‬الاحترافيةَ‭ ‬وإسهاماته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬قد‭ ‬توّجت‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيلِ‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬بتعيينه‭ ‬رئيسياً‭ ‬تنفيذياً‭ ‬لأكبر‭ ‬شركة‭ ‬صناعية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ (‬بابكو‭) ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2021م‭.‬

وتنسيقاً‭ ‬مع‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬لتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬لأهالي‭ ‬غزة،‭ ‬وعلى‭ ‬ضوء‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬‮«‬أغيثوا‭ ‬غزّة‮»‬،‭ ‬فقد‭ ‬أطلقت‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬خلال‭ ‬احتفالية‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬حملة‭ ‬تبرع‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية،‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬دعماً‭ ‬للأشقاء‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬