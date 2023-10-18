بحضور دولي مميز.. ((أمانة التظلمات)) تحتفل بالذكرى الـ10 للتدشين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)











‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬العاشرة‭ ‬على‭ ‬تدشينها،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬فاعلية‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬ودورهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء،‭ ‬ورؤساء‭ ‬أجهزة‭ ‬وهيئات‭ ‬حكومية‭ ‬وطنية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يمثلون‭ ‬رؤساء‭ ‬لمكاتب‭ ‬واتحادات‭ ‬أمناء‭ ‬تظلمات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬تمثيل‭ ‬عال‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭.‬

ووجه‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬التهنئة‭ ‬إلى‭ ‬غادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتظلمات‭ ‬كونها‭ ‬أول‭ ‬سيدة‭ ‬تشغل‭ ‬هذا‭ ‬المنصب،‭ ‬كما‭ ‬هنأ‭ ‬مديري‭ ‬الإدارات‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬وأعضاء‭ ‬الأمانة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬طوال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬هو‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬مصدر‭ ‬فخر،‭ ‬لكنه‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكبيرة‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع،‭ ‬وأكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬للتحديات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬أي‭ ‬مؤسسة‭ ‬عامة،‭ ‬ولاسيما‭ ‬المؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بأهم‭ ‬منظومة‭ ‬قيمية‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الأفراد‭ ‬والمجتمعات‭ ‬وهي‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬والإنصاف‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬غادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتظلمات،‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬ارتبط‭ ‬ارتباطًا‭ ‬وثيقًا‭ ‬بقيم‭ ‬التحضر‭ ‬والمدنية‭ ‬التي‭ ‬صبغت‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬آماد‭ ‬طويلة،‭ ‬والتي‭ ‬توجت‭ ‬بالمشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ذلك‭ ‬المشروع‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬فتح‭ ‬آفاقًا‭ ‬واعدة‭ ‬للتطور‭ ‬والنمو‭ ‬والازدهار،‭ ‬ورسخ‭ ‬لآلية‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬مفاهيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وجعلها‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬المنظومة‭ ‬القيمية‭ ‬والإدارية‭ ‬لمؤسسات‭ ‬الدولة،‭ ‬مرتكزًا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬روح‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬الجامعة‭ ‬فأنتج‭ ‬لنا‭ ‬نموذجًا‭ ‬فريدا‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬والإدارية‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬مشروعها‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والتنموي‭ ‬الشامل،‭ ‬ومثلت‭ ‬نقلةً‭ ‬نوعيةً‭ ‬مشهودةً‭ ‬ارتقت‭ ‬باحترام‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬العام،‭ ‬ووصلت‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬مصاف‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬المعيارية‭ ‬الدولية،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬وضعت‭ ‬منذ‭ ‬الأيام‭ ‬الأولى‭ ‬أسس‭ ‬وقواعد‭ ‬لعملها،‭ ‬عبر‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مكاتب‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬خبرات‭ ‬مؤسسات‭ ‬دولية‭ ‬عريقة‭ ‬مماثلة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الاختصاصات،‭ ‬ونتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬لأمناء‭ ‬التظلمات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬المؤسسين‭ ‬لجمعية‭ ‬أمناء‭ ‬تظلمات‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭.‬

واختتمت‭ ‬غادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب‭ ‬كلمتها‭ ‬بتوجيه‭ ‬الشكر‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات،‭ ‬ودعمها‭ ‬بمختلف‭ ‬الصور‭ ‬والوسائل،‭ ‬وخصت‭ ‬بالشكر‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وقيادات‭ ‬الوزارة،‭ ‬ونواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬باعتباره‭ ‬أول‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬للتظلمات،‭ ‬وأسامة‭ ‬أحمد‭ ‬العصفور‭ ‬كأول‭ ‬نائب‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬للتظلمات،‭ ‬ولكل‭ ‬الرواد‭ ‬الأوائل‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الأمانة‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬بكل‭ ‬تفانٍ‭ ‬وإخلاص‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬التأسيس،‭ ‬باذلين‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬ومهارات‭ ‬احترافية،‭ ‬لتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الجمهور‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬أعرب‭ ‬كريس‭ ‬فيلد‭ ‬رئيس‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬لأمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬وأمين‭ ‬التظلمات‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬أستراليا،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بحضوره‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬العاشرة‭ ‬لتأسيس‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬مؤسسات‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات،‭ ‬تسعى‭ ‬أينما‭ ‬وجدت‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نصيرة‭ ‬للمبادئ‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬المجتمعات‭ ‬أكثر‭ ‬عدالة‭ ‬وأكثر‭ ‬نجاحًا،‭ ‬موجهًا‭ ‬شكره‭ ‬إلى‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كونها‭ ‬نصيرة‭ ‬لهذه‭ ‬المبادئ،‭ ‬قائلاً‭ ‬إنها‭ ‬تجسد‭ ‬المبادئ‭ ‬والممارسات‭ ‬الحديثة‭ ‬لأمناء‭ ‬التظلمات،‭ ‬والقيام‭ ‬بذلك‭ ‬بطريقة‭ ‬تعكس‭ ‬ثراء‭ ‬وتنوع‭ ‬ونجاح‭ ‬ثقافة‭ ‬البحرين‭ ‬وتراثها‭ ‬الطويل‭.‬

‭ ‬وتطرق‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬خطط‭ ‬تطوير‭ ‬عمل‭ ‬مكاتب‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أنه‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬وعدين‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬2024م،‭ ‬الأول‭ ‬يتعلق‭ ‬بمضاعفة‭ ‬المبلغ‭ ‬الحالي‭ ‬لتمويل‭ ‬مكاتب‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬بالبحرين‭ ‬عضوًا‭ ‬فيه،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬الاعتراف‭ ‬بحقيقة‭ ‬أن‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬هي‭ ‬المنطقة‭ ‬الأكثر‭ ‬اكتظاظا‭ ‬بالسكان‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وتحوي‭ ‬عددًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬جدًا‭ ‬من‭ ‬مكاتب‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬بعمل‭ ‬حيوي،‭ ‬والثاني‭ ‬هو‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬اعتماد‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬كإحدى‭ ‬اللغات‭ ‬الرسمية‭ ‬للمعهد‭ ‬الدولي‭ ‬لأمناء‭ ‬التظلمات،‭ ‬باعتباره‭ ‬أمرًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬مكاتب‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬لأمناء‭ ‬التظلمات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬يمثل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬مؤسسة‭ ‬لأمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬فيما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬عبر‭ ‬ست‭ ‬مناطق‭ ‬عالمية،‭ ‬ويدعم‭ ‬المعهد،‭ ‬مكاتب‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬وتمويل‭ ‬المشاريع‭ ‬وتبادل‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات،‭ ‬ويستمر‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬عمل‭ ‬مكاتب‭ ‬التظلمات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬التي‭ ‬أبرمها‭ ‬مؤخرًا‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتدريب‭ ‬والبحث‭ ‬ومشروعه‭ ‬الرئيسي‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭.‬

بدوره،‭ ‬وجه‭ ‬شريف‭ ‬مالقوج‭ ‬رئيس‭ ‬مؤسسة‭ ‬ديوان‭ ‬المظالم‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬‮«‬الأومبودسمان‮»‬‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ (‬ OICOA ‭)‬،‭ ‬الشكر‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للأمانة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬عملها‭ ‬المستقبلية،‭ ‬ثم‭ ‬تناول‭ ‬فكرة‭ ‬ديوان‭ ‬التظلمات‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الإسلامي‭ ‬بمسمياته‭ ‬المتعددة‭ ‬وعبر‭ ‬مختلف‭ ‬الحقب‭ ‬والعصور‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬العدالة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المفاهيم‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬توضيحه‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬الأحاديث‭ ‬النبوية،‭ ‬وأن‭ ‬ضمان‭ ‬السلام‭ ‬والرضا‭ ‬للناس‭ ‬كان‭ ‬أولوية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬مؤسسات‭ ‬مهمة‭ ‬مثل‭ ‬دواوين‭ ‬التظلمات،‭ ‬التي‭ ‬تطورت‭ ‬عبر‭ ‬الأزمة‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬شكلها‭ ‬المؤسسي‭ ‬الحديث،‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والهدوء‭ ‬والرفاهية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ترسيخ‭ ‬العدالة،‭ ‬حيث‭ ‬يؤدي‭ ‬أمين‭ ‬التظلمات‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭

‬إنشاء‭ ‬علاقة‭ ‬صحية‭ ‬وقوية‭ ‬بين‭ ‬الجمهور‭ ‬والدولة،‭ ‬كما‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الشفافية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬والإداريين،‭ ‬ويتأكد‭ ‬من‭ ‬سير‭ ‬شؤون‭ ‬الإدارة‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭ ‬والإنصاف‭ ‬والعدالة،‭ ‬ويتبع‭ ‬أيضًا‭ ‬مبادئ‭ ‬مثل‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والعدالة‭ ‬والحكم‭ ‬الرشيد‭ ‬والمساواة‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي،‭ ‬يستعرض‭ ‬مسيرة‭ ‬عمل‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات،‭ ‬طوال‭ ‬الأعوام‭ ‬العشرة‭ ‬الماضية،‭ ‬والدلالات‭ ‬المهمة‭ ‬لإنشائها،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الجمهور‭ ‬وتعزيز‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تخصصها،‭ ‬وفي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتظلمات‭ ‬درعا‭ ‬تذكارية‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الاسلامية‭ ‬والأوقاف‭.‬

وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬جاء‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬العاشرة‭ ‬لتدشينها‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الريادة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمل‭ ‬مؤسسات‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات،‭ ‬كون‭ ‬الأمانة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬ذات‭ ‬التخصص‭ ‬النوعي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬النطاق‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬إلى‭ ‬النطاق‭ ‬الدولي‭ ‬عبر‭ ‬استعراض‭ ‬دور‭ ‬الأمانة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الممارسات‭ ‬الاحترافية‭ ‬المسؤولة،‭ ‬وتبيان‭ ‬الدور‭ ‬الجوهري‭ ‬للأجهزة‭ ‬التنظيمية‭ ‬والرقابية‭ ‬والآليات‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬كقطاعي‭ ‬الرعاية‭ ‬والإصلاح،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعريف‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬للشراكات‭ ‬الدولية‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬عبر‭ ‬التعاون‭ ‬الإيجابي‭ ‬بين‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والعدالة‭ ‬الإصلاحية‭

‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬القانونية‭ ‬والحقوقية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويناقش‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬خمسة‭ ‬محاور‭ ‬متخصصة،‭ ‬المحور‭ ‬الأول‭ ‬يتناول‭ ‬‮«‬دور‭ ‬مكاتب‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‮»‬،‭ ‬والمحور‭ ‬الثاني‭ ‬حول‭ ‬‮«‬المعايير‭ ‬القانونية‭ ‬والحقوقية‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬أجهزة‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬سلوك‭ ‬الشرطة‭ ‬والتفتيش‭ ‬على‭ ‬السجون‭ ‬والإصلاحيات‮«‬،‭ ‬فيما‭ ‬يستعرض‭ ‬المحور‭ ‬الثالث‭ ‬‮«‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬الدولية‭ ‬بين‭ ‬أجهزة‭ ‬العدالة‭ ‬ذات‭ ‬التخصص‭ ‬النوعي‮»‬،‭ ‬ويناقش‭ ‬المحور‭ ‬الرابع‭ ‬‮«‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬ومجالات‭ ‬رعاية‭ ‬النزلاء‭ ‬والمحتجزين‭ ‬بالبحرين‮»‬،‭ ‬ويسلط‭ ‬المحور‭ ‬الخامس‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬‮«‬الاتجاهات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الفئات‭ ‬الأولى‭ ‬بالرعاية‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الإصلاحية‭ ‬ودور‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬وصف‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عليلو‭ ‬وسيط‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬أمانة‭ ‬التظلمات‭ ‬بالإضافة‭ ‬الجديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الحقوقي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬تضيف‭ ‬تراكمات‭ ‬مهمة‭ ‬للأداء‭ ‬المشترك،‭ ‬وقال‭ ‬إننا‭ ‬نشارك‭ ‬بدعوة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬التظلمات‭ ‬السيدة‭ ‬غادة‭ ‬حبيب‭ ‬ونقيم‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬زاويتين‭: ‬الأولى‭ ‬هي‭ ‬زاوية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬حيث‭ ‬نعتبر‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تضيف‭ ‬تراكمات‭ ‬مهمة‭ ‬للأداء‭ ‬المشترك‭ ‬والتعاون‭ ‬العربي‭ ‬والمؤسساتي‭ ‬في‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

أما‭ ‬الزاوية‭ ‬الثانية‭ ‬فإن‭ ‬المشاركة‭ ‬تمثل‭ ‬آلية‭ ‬جديدة‭ ‬ومهمة‭ ‬لإشاعة‭ ‬ثقافة‭ ‬الشفافية‭ ‬والتغيير‭ ‬في‭ ‬الإدارات‭ ‬العمومية‭ ‬وبالتالي‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أسس‭ ‬دولة‭ ‬الحق‭ ‬والقانون،‭ ‬وأضاف‭: ‬نعتبر‭ ‬أن‭ ‬تلاقح‭ ‬التجارب‭ ‬عمل‭ ‬مفيد‭ ‬جدا‭ ‬للعمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك،‭ ‬وهناك‭ ‬تعاون‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة،‭ ‬ويضاف‭ ‬إليها‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحقوقي‭ ‬لمصلحة‭ ‬الإنسان‭ ‬كيفما‭ ‬كان‭ ‬وأينما‭ ‬وجد‭.‬