مجلس الشورى يستنكر القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في ((غزة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ودعوتها‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬التدخل‭ ‬العاجل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وضمان‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬وتأمين‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمساكن‭ ‬والمنشآت‭ ‬المدنية،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬للمدنيين،‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

ونوّه‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬حالة‭ ‬القتال‭ ‬والاشتباكات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬المس‭ ‬بالأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والتأثير‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬المساعي‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬المجلس‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬للجهود‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬التهدئة‭ ‬ووقف‭ ‬العنف‭ ‬والتصعيد‭.‬

كما‭ ‬يؤكد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ستبقى‭ ‬قضية‭ ‬العرب‭ ‬الأولى،‭ ‬وسيبقى‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ثابتًا‭ ‬وداعمًا‭ ‬لحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وفق‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬وإحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والاستقرار‭ ‬لجميع‭ ‬شعوب‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة‭.‬