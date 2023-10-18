تحت رعاية القائد العام.. البروفيسور روي كاساجراندا يقدم محاضرة عن العبقرية الحربية للصحابي خالد بن الوليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقيمت تحت رعاية المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، محاضرة بعنوان «الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه.. حروب الردة ومسرح العراق» ألقاها البروفيسور روي كاساجراندا
أستاذ العلوم السياسية بجامعة أوستن بالولايات المتحدة الأمريكية،
بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وذلك صباح أمس الأربعاء 18 أكتوبر 2023م، بالكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني.
وفي هذا الصدد أثنى القائد العام لقوة دفاع البحرين على ما قدمه البروفيسور روي كاساجراندا في محاضرته من شرح دقيق عن العبقرية الحربية للصحابي الجليل والقائد الفذ خالد بن الوليد رضي الله عنه في العديد من المعارك والفتوحات الإسلامية التي قادها وشارك فيها، كما تضمنت المحاضرة تحليلات للتكتيكات القتالية والاستراتيجيات العسكرية القيادية لهذا القائد المحنك، ودوره القيادي في تعزيز القيادة لدى مرؤوسيه، وتأثير عبقريته العسكرية في الفكر العسكري الاستراتيجي حيث باتت خططه وأساليبه العسكرية تُدرس عبر التاريخ.
كما أشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بالمسيرة العلمية والأكاديمية للبروفيسور روي كاساجراندا وإسهاماته الفكرية وما لها من دور بارز في إثراء مناهج البحث العلمي في الدراسات التاريخية، مثمناً معاليه منجزاته ودراساته وبحوثه العلمية والأكاديمية في السياسة والاقتصاد وعلم النفس والفلسفة، متمنياً معاليه له كل التوفيق والنجاح.
حضر المحاضرة عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين ورؤساء تحرير الصحف المحلية، وعدد من الملحقين العسكريين بسفارات الدول الشقيقة.
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