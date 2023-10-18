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تحت رعاية القائد العام.. البروفيسور روي كاساجراندا يقدم محاضرة عن العبقرية الحربية للصحابي خالد بن الوليد

10/18/2023 7:10:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقيمت‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬محاضرة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الصحابي‭ ‬الجليل‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬الوليد‭ ‬رضي‭ ‬الله‭ ‬عنه‭.. ‬حروب‭ ‬الردة‭ ‬ومسرح‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬ألقاها‭ ‬البروفيسور‭ ‬روي‭ ‬كاساجراندا‮
‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬بجامعة‭ ‬أوستن‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‮
‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م،‭ ‬بالكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للقيادة‭ ‬والأركان‭ ‬والدفاع‭ ‬الوطني‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أثنى‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬البروفيسور‭ ‬روي‭ ‬كاساجراندا‭ ‬في‭ ‬محاضرته‭ ‬من‭ ‬شرح‭ ‬دقيق‭ ‬عن‭ ‬العبقرية‭ ‬الحربية‭ ‬للصحابي‭ ‬الجليل‭ ‬والقائد‭ ‬الفذ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬الوليد‭ ‬رضي‭ ‬الله‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬والفتوحات‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬وشارك‭ ‬فيها،‭ ‬كما‭ ‬تضمنت‭ ‬المحاضرة‭ ‬تحليلات‭ ‬للتكتيكات‭ ‬القتالية‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬العسكرية‭ ‬القيادية‭ ‬لهذا‭ ‬القائد‭ ‬المحنك،‭ ‬ودوره‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القيادة‭ ‬لدى‭ ‬مرؤوسيه،‭ ‬وتأثير‭ ‬عبقريته‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬الفكر‭ ‬العسكري‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬حيث‭ ‬باتت‭ ‬خططه‭ ‬وأساليبه‭ ‬العسكرية‭ ‬تُدرس‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بالمسيرة‭ ‬العلمية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬للبروفيسور‭ ‬روي‭ ‬كاساجراندا‭ ‬وإسهاماته‭ ‬الفكرية‭ ‬وما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬مناهج‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬الدراسات‭ ‬التاريخية،‭ ‬مثمناً‭ ‬معاليه‭ ‬منجزاته‭ ‬ودراساته‭ ‬وبحوثه‭ ‬العلمية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬وعلم‭ ‬النفس‭ ‬والفلسفة،‭ ‬متمنياً‭ ‬معاليه‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

حضر‭ ‬المحاضرة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ورؤساء‭ ‬تحرير‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الملحقين‭ ‬العسكريين‭ ‬بسفارات‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭.‬

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