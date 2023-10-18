الملك المعظم يلتقي وفدا روسيا ويشيد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬للرياضة‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصافرية،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬السيد‭ ‬أليكسي‭ ‬سكوسيريف،‭ ‬سفير‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‭ ‬يرافقه‭ ‬السيد‭ ‬غريغوري‭ ‬فيليكيخ‭ ‬نائب‭ ‬صندوق‭ ‬روس‭ ‬كونغرس‭ ‬الروسي‭ ‬التابع‭ ‬للإدارة‭ ‬الرئاسية،‭ ‬والسيد‭ ‬توماشوفي‭ ‬فلاديمير‭ ‬ – ‭ ‬مركز‭ ‬تربية‭ ‬الصقور‭ ‬في‭ ‬كامتشاتكا،‭ ‬للسلام‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارتهما‭ ‬للبلاد‭.‬

وتشرف‭ ‬الوفد‭ ‬بتقديم‭ ‬هدية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬من‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬رئيس‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬الصديقة،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬صقر‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الصقور‭ ‬السيبيرية‭ ‬النادرة،‭ ‬وذلك‭ ‬تقديراً‭ ‬لجلالته‭ ‬ولعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬جلالته‭ ‬بفخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي،‭ ‬كما‭ ‬تسلم‭ ‬جلالته‭ ‬هدية‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الصقور‭ ‬الروسي،‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬صقر‭ ‬من‭ ‬الصقور‭ ‬النادرة‭.‬







ورحب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بالسفير‭ ‬الروسي‭ ‬والوفد‭ ‬الزائر‭ ‬الذي‭ ‬نقل‭ ‬إلى‭ ‬جلالته‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس،‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬وتمنياته‭ ‬الطيبة‭ ‬لجلالته‭ ‬وافر‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬دوام‭ ‬الرفعة‭ ‬والتطور،‭ ‬فيما‭ ‬أبلغه‭ ‬جلالته‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬ولشعب‭ ‬روسيا‭ ‬الصديق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والرقي‭.‬

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لفخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإهداء‭ ‬المتميز،‭ ‬وعن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬فخامته‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بعلاقات‭ ‬البلدين‭ ‬التاريخية‭. ‬

وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الأنواع‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض‭ ‬وما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬إرث‭ ‬ثقافي‭ ‬مرتبط‭ ‬برياضة‭ ‬الصيد‭ ‬بالصقور‭ (‬القنص‭)‬،‭ ‬وأن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬يدعم‭ ‬توقيع‭ ‬إعلان‭ ‬النوايا‭ ‬الإطاري‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬الصقور‭ ‬النادرة‭ ‬والمهددة‭ ‬بالانقراض‭.‬

وأشادً‭ ‬جلالته،‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وروسيا‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬متقدم‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرص‭ ‬المشترك‭ ‬والسعي‭ ‬الدائم‭ ‬لتطويرها‭ ‬وتنميتها‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬الخير‭ ‬والازدهار‭ ‬للبلدين‭ ‬وشعبيها‭ ‬الصديقين‭.‬

من‭ ‬جانبه؛‭ ‬أعرب‭ ‬الوفد‭ ‬الروسي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال،‭ ‬وعلى‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬وتطوير‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬