الملك المعظم يلتقي وفدا روسيا ويشيد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جلالته يؤكد حرص البحرين على حماية أنواع الصقور المهددة بالانقراض
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى رئيس الهيئة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية، في قصر الصافرية، أمس الأربعاء، السيد أليكسي سكوسيريف، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة، يرافقه السيد غريغوري فيليكيخ نائب صندوق روس كونغرس الروسي التابع للإدارة الرئاسية، والسيد توماشوفي فلاديمير – مركز تربية الصقور في كامتشاتكا، للسلام على جلالته بمناسبة زيارتهما للبلاد.
وتشرف الوفد بتقديم هدية لجلالة الملك المعظم من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، وهي عبارة عن صقر من أفضل الصقور السيبيرية النادرة، وذلك تقديراً لجلالته ولعلاقات الصداقة التي تربط جلالته بفخامة الرئيس الروسي، كما تسلم جلالته هدية أخرى من مركز الصقور الروسي، عبارة عن صقر من الصقور النادرة.
ورحب حضرة صاحب الجلالة خلال اللقاء بالسفير الروسي والوفد الزائر الذي نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس، فلاديمير بوتين، وتمنياته الطيبة لجلالته وافر الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها دوام الرفعة والتطور، فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته لفخامته ولشعب روسيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وأعرب جلالته عن شكره لفخامة الرئيس الروسي على هذا الإهداء المتميز، وعن تقديره لجهود فخامته في الارتقاء بعلاقات البلدين التاريخية.
وأكد جلالته حرص مملكة البحرين على حماية الأنواع المهددة بالانقراض وما تمتلكه من إرث ثقافي مرتبط برياضة الصيد بالصقور (القنص)، وأن المجلس الأعلى للبيئة يدعم توقيع إعلان النوايا الإطاري بشأن حماية الصقور النادرة والمهددة بالانقراض.
وأشادً جلالته، بعمق العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، وما وصلت إليه من مستوى متقدم في المجالات كافة، في ظل الحرص المشترك والسعي الدائم لتطويرها وتنميتها تحقيقاً لكل ما فيه الخير والازدهار للبلدين وشعبيها الصديقين.
من جانبه؛ أعرب الوفد الروسي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على حسن الاستقبال، وعلى ما يوليه جلالته من حرص واهتمام على تعزيز العلاقات الوطيدة وتطوير أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.
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