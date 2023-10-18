عـزم حـكـومـي عـلـى تـطـويـر الـمـحــرق((أخبار الخليج)) تطلع على تفاصيل مشروع تطوير المدينة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وزيرة الإسكان: إصدار اشتراطات بناء تراعي هوية المحرق قريبا
بناء وترميم 300 وحدة سكنية في المرحلة الأولى.. و7 مبان لمواقف متعددة الطوابق
على كل صاحب بيت في المحرق أن يفخر
رئيس هيئة الثقافة: المدينة لا تنتعش إلا بأهلها.. ونـحـن جـاهـزون لـلـرد علـى استفسارات كل مواطن
في سؤال من «أخبار الخليج» حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتشجيع الأهالي على العودة إلى بيوتهم في المحرق، أكد الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار أن التعامل مع البيوت القديمة يتطور عاما بعد عام، لافتا إلى أن رخص الهدم قبل عشر سنوات كانت أعلى من رخص الترميم، مع الوقت والثقافة المجتمعية رصدنا أن هناك رغبة من الملاك بالترميم، ولدينا أمثلة للتعامل مع مطالب العوائل لإضافة أدوار على بيوتهم، وكيف استطعنا أن نحقق رغبتهم مع المحافظة مع الجزء التاريخي من المبنى، مضيفا أن لدينا في هيئة الثقافة فريق مختص لمساعدة المواطنين في إيجاد حلول للتعامل مع عقاراتهم سواء بالترميم أو بالتعاون مع المكاتب الهندسية مباشرة، لاستحداث الحاجيات المعاصرة للعائلة البحرينية، لأننا يجب أن ندرك أن البيوت القديمة، كانت مصممة لظروف اجتماعية معينة، ولذلك فإنه يتم التعامل مع كل حالة على حدة.
وأضاف رئيس هيئة الثقافة أن البعض كان يتصور أن الترميم عملية مرهقة ومكلفة، ولكن في كثير من الحالات ثبت أن الترميم اقتصاديا أوفر من إعادة البناء في بعض الحالات، والهدف من هذا الجولة الإعلامية شرح كيفية التعامل مع العقارات للمواطن البحريني.
وشدد على أن التواصل مع الجمهور مستمر، وأي مواطن لديه عقار ضمن إطار المشروع يحتاج إلى مشورة حول كيفية التعامل مع هذا العقار، لأننا نهدف في المقام الأول أن كل مواطن بحريني يمتلك عقارا في المحرق أن يشعر بالفخر، وأن يشعر بالمسؤولية الوطنية للاعتناء بهذا العقار، والاستفادة منه بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد أن الاشتراطات التي تم وضعها، تهدف إلى تقديم مزايا لأصحاب هذه العقارات سواء كانت مزايا استثمارية أو تجارية، لأن التصنيفات في السابق كانت لا تتيح ذلك، لأننا يجب أن ندرك أن المحرق مدينة سكنية لكنها تمتلك كافة المقومات كوجهة سياحية، بما تزخر به من ثقافة مادية وغير مادية فريدة على مستوى البحرين.
حول إمكانية توسعة الشوارع على حساب بعض البيوت، أوضحت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أنه تمت مراعاة الفرجان والشوارع في تصاميم المرحلة الأولى من المشروع، من ناحية توفير المسارات المناسبة، والارتقاء بالممرات، كما أنه سيكون هناك استملاكات حتى يكون هناك شوارع مناسبة لمرور السيارات، مضيفة أنه تمت مراعاة مسألة مواقف السيارات، من خلال العمل على توفير عدد كبير من مواقف السيارات بجوار المناطق التي يتم تطويرها بما يناسب العوائل البحرينية ومن دون كلفة عليها.
وشددت على أننا حرصنا أن تكون المباني التي ستقوم الوزارة بتشييدها مجهزة بالمرافق التي تشجع العوائل البحرينية على الانتقال اليها.
وبشأن التعامل مع الجاليات المقيمة في المحرق، أكدت وزيرة الإسكان أن هذا من التحديات التي يجري التعامل معها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لدراسة كيفية انتقال العمال إلى سكن خاص مرخص كسكن عمال.
وبشأن الممرات والأزقة أكد رئيس هيئة الثقافة أن النسيج العمراني للمحرق هو الذي يميزها، ونحن لا نهدف إلى إزالة الفرجان من أجل توسعة الشوارع، لأن هذا سيفقد المدينة طابعها العمراني، ولكننا نعمل على معالجة الأسباب التي تعيق الناس عن استخدام الممرات، حيث مكيفات الهواء قد ترفع درجة الحرارة بنسبة 30 % خلال فترة الصيف، وكذلك لها تأثير مناخي سلبي، كما أن هناك حالات عدم استغلال أمثل للمواقف، والمدن القديمة تتطلب جانبا تنظيميا بما يسمح للساكن بالحصول على الأولوية في المرافق والخدمات، لأن المدينة لا تنتعش إلا بأهلها.
وزيـرة الإسكان لـ«أخـبـار الـخليج»: تنسيق وتناغـم حكـومي لتلبية تطلعات المواطنين
أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان أن الأمر الملكي السامي بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هي خارطة طريق لعمل الجهات الحكومية المختلفة، لافتة إلى أن هذه الجهود بدأت بتشكيل فرق عمل من جميع الجهات لتنفيذ تطوير المحرق، حيث وضعت هيئة التخطيط العمراني اشتراطات التعمير بالتنسيق مع هيئة الثقافة والآثار للمحافظة على الطابع العمراني لمدينة المحرق والحفاظ على هويتها.
وأشارت لـ«أخبار الخليج» إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وضعت خططها وتصوراتها لبناء الوحدات السكنية التي ستقوم بتشييدها، من خلال توفير نماذج للعقارات التي سيتم استملاكها والعمل عليها، وكذلك وزارة البلديات سيكون لها دور كبير في توسيع الرقعة الخضراء في المدينة، كما أن وزارة الاشغال ستركز على الطرق والبنية التحتية بالتعاون مع وزارة شؤون الكهرباء والماء.
ونوهت إلى أهمية الخطة الإعلامية بالتعاون مع الصحافة المحلية ووزارة الإعلام، مشددة على الحرص على تلبية تطلعات المواطنين في الخدمات التي سيتم توفيرها في هذه المنطقة.
وزير البلديات لـ«أخبار الخليج»: سنعمل على التشجير
والتجميل والساحات المفتوحة والاستملاكات والتعويض
أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن الوزارة ضمن فريق البحرين تعمل بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ التوجيهات السامية هذا المشروع الهام الذي يهدف للارتقاء بالبيئة الحضارية في محافظة المحرق.
وقال في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» إن هناك عدة جهات حكومية تعمل على هذا المشروع، لافتا إلى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة ستعمل على التشجير والتجميل والساحات المفتوحة وأيضا الاستملاكات والتعويض، ثم في مرحلة لاحقة سوف تشرف على تطبيق الاشتراطات التنظيمية لهذه المنطقة، لافتا أن هذه الاشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالبيئة التنظيمية بالمدينة.
وزير الإعلام: قصر الشيخ عيسى الـكبير
يـمـثـل مـصـدرا لإشـعـاع تاريخ البحـرين
أكد د. رمزان بن عبدالله الرميحي وزير الاعلام أهمية الجولة الإعلامية التي بدأت من قصر الشيخ عيسى الكبير الذي يمثل مصدرا للإشعاع لتاريخ مملكة البحرين، والذي يعد شاهدا على ريادة البحرين في مجالات التعليم والعمل البلدي والعمل الشرطي والنظام العدلي، مشيرا إلى أن مدينة المحرق تعد شاهدة على اقتصاد اللؤلؤ الذي كان في أوجه، حيث بيوت تجار اللؤلؤ وممارسي الغوص.
وقال لـ«أخبار الخليج» إن هذا الإرث بات جزءا من التراث العالمي باليونسكو، ونحن نؤكد الحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتطوير مدينة المحرق، وتوفير السكن الملائم للمواطنين فيها، والنهوض بساحاتها وممراتها وأسواقها، حتى تكون مدينة توفر جودة الحياة وتجذب السائحين.
بيت الجزاف نموذج للدمج بين التراث والحداثة
بيت الجزاف نموذج للدمج بين التراث والحداثة
محطة أخرى للجولة كانت في «بيت الجزاف»، تم الكشف خلالها عن آلية إعادة ترميم أحد المباني القديمة مع المحافظة على العناصر المعمارية له، وتم تخصيصه للفنان الراحل خليل الهاشمي، وسيتم طرحه قريبا في مزايدة وستكون الأولوية للقطاع الإبداعي.
وقال الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار إن أعمال الترميم تراعي استخدام مواد تتناسب مع طبيعة المباني، وطبيعة مدينة المحرق، سواء من ناحية الرطوبة والملوحة وغيرها، مؤكدا أن كل المباني التي يعاد ترميمها تصبح صالحة للاستخدام ولا يوجد بها خطورة.
وأشار إلى أن الهيئة تراعي أيضا في ترميم المباني المدرجة على قائمة التراث العالمي استخدام المواد التي تضمن المحافظة على أصالة المبنى، من خلال استخدام المواد التقليدية في الترميم.
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