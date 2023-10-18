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عـزم حـكـومـي عـلـى تـطـويـر الـمـحــرق((أخبار الخليج)) تطلع على تفاصيل مشروع تطوير المدينة

10/18/2023 7:10:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وزيرة الإسكان: إصدار اشتراطات بناء تراعي هوية المحرق قريبا

بناء وترميم 300 وحدة سكنية في المرحلة الأولى.. و7 مبان لمواقف متعددة الطوابق

على كل صاحب بيت في المحرق أن يفخر

رئيس هيئة الثقافة: المدينة لا تنتعش إلا بأهلها.. ونـحـن جـاهـزون لـلـرد علـى استفسارات كل مواطن

في‭ ‬سؤال‭ ‬من‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬حول‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬اتخاذها‭ ‬لتشجيع‭ ‬الأهالي‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬بيوتهم‭ ‬في‭ ‬المحرق،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬أن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬البيوت‭ ‬القديمة‭ ‬يتطور‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رخص‭ ‬الهدم‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬كانت‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬رخص‭ ‬الترميم،‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭ ‬والثقافة‭ ‬المجتمعية‭ ‬رصدنا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬رغبة‭ ‬من‭ ‬الملاك‭ ‬بالترميم،‭ ‬ولدينا‭ ‬أمثلة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬مطالب‭ ‬العوائل‭ ‬لإضافة‭ ‬أدوار‭ ‬على‭ ‬بيوتهم،‭ ‬وكيف‭ ‬استطعنا‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬رغبتهم‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬مع‭ ‬الجزء‭ ‬التاريخي‭ ‬من‭ ‬المبنى،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬فريق‭ ‬مختص‭ ‬لمساعدة‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬عقاراتهم‭ ‬سواء‭ ‬بالترميم‭ ‬أو‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬مباشرة،‭ ‬لاستحداث‭ ‬الحاجيات‭ ‬المعاصرة‭ ‬للعائلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬لأننا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬البيوت‭ ‬القديمة،‭ ‬كانت‭ ‬مصممة‭ ‬لظروف‭ ‬اجتماعية‭ ‬معينة،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإنه‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬حالة‭ ‬على‭ ‬حدة‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬كان‭ ‬يتصور‭ ‬أن‭ ‬الترميم‭ ‬عملية‭ ‬مرهقة‭ ‬ومكلفة،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬الترميم‭ ‬اقتصاديا‭ ‬أوفر‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬والهدف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الجولة‭ ‬الإعلامية‭ ‬شرح‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬العقارات‭ ‬للمواطن‭ ‬البحريني‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬مستمر،‭ ‬وأي‭ ‬مواطن‭ ‬لديه‭ ‬عقار‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬المشروع‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مشورة‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬العقار،‭ ‬لأننا‭ ‬نهدف‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬بحريني‭ ‬يمتلك‭ ‬عقارا‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬بالفخر،‭ ‬وأن‭ ‬يشعر‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬للاعتناء‭ ‬بهذا‭ ‬العقار،‭ ‬والاستفادة‭ ‬منه‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬وضعها،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مزايا‭ ‬لأصحاب‭ ‬هذه‭ ‬العقارات‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬مزايا‭ ‬استثمارية‭ ‬أو‭ ‬تجارية،‭ ‬لأن‭ ‬التصنيفات‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تتيح‭ ‬ذلك،‭ ‬لأننا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬المحرق‭ ‬مدينة‭ ‬سكنية‭ ‬لكنها‭ ‬تمتلك‭ ‬كافة‭ ‬المقومات‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية،‭ ‬بما‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ثقافة‭ ‬مادية‭ ‬وغير‭ ‬مادية‭ ‬فريدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين‭.‬

حول‭ ‬إمكانية‭ ‬توسعة‭ ‬الشوارع‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بعض‭ ‬البيوت،‭ ‬أوضحت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬آمنة‭ ‬الرميحي‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬مراعاة‭ ‬الفرجان‭ ‬والشوارع‭ ‬في‭ ‬تصاميم‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المشروع،‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬توفير‭ ‬المسارات‭ ‬المناسبة،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالممرات،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬استملاكات‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬شوارع‭ ‬مناسبة‭ ‬لمرور‭ ‬السيارات،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬مراعاة‭ ‬مسألة‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬بجوار‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تطويرها‭ ‬بما‭ ‬يناسب‭ ‬العوائل‭ ‬البحرينية‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬كلفة‭ ‬عليها‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أننا‭ ‬حرصنا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المباني‭ ‬التي‭ ‬ستقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬بتشييدها‭ ‬مجهزة‭ ‬بالمرافق‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬العوائل‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬الانتقال‭ ‬اليها‭.‬

وبشأن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الجاليات‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬المحرق،‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬لدراسة‭ ‬كيفية‭ ‬انتقال‭ ‬العمال‭ ‬إلى‭ ‬سكن‭ ‬خاص‭ ‬مرخص‭ ‬كسكن‭ ‬عمال‭.‬

وبشأن‭ ‬الممرات‭ ‬والأزقة‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬أن‭ ‬النسيج‭ ‬العمراني‭ ‬للمحرق‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يميزها،‭ ‬ونحن‭ ‬لا‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬إزالة‭ ‬الفرجان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توسعة‭ ‬الشوارع،‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬سيفقد‭ ‬المدينة‭ ‬طابعها‭ ‬العمراني،‭ ‬ولكننا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تعيق‭ ‬الناس‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬الممرات،‭ ‬حيث‭ ‬مكيفات‭ ‬الهواء‭ ‬قد‭ ‬ترفع‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬بنسبة‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الصيف،‭ ‬وكذلك‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬مناخي‭ ‬سلبي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حالات‭ ‬عدم‭ ‬استغلال‭ ‬أمثل‭ ‬للمواقف،‭ ‬والمدن‭ ‬القديمة‭ ‬تتطلب‭ ‬جانبا‭ ‬تنظيميا‭ ‬بما‭ ‬يسمح‭ ‬للساكن‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات،‭ ‬لأن‭ ‬المدينة‭ ‬لا‭ ‬تنتعش‭ ‬إلا‭ ‬بأهلها‭.‬


وزيـرة الإسكان لـ«أخـبـار الـخليج»: تنسيق وتناغـم حكـومي لتلبية تطلعات المواطنين

أكدت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬هي‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لعمل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المختلفة،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬بدأت‭ ‬بتشكيل‭ ‬فرق‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬تطوير‭ ‬المحرق،‭ ‬حيث‭ ‬وضعت‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬اشتراطات‭ ‬التعمير‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الطابع‭ ‬العمراني‭ ‬لمدينة‭ ‬المحرق‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬هويتها‭.‬

وأشارت‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وضعت‭ ‬خططها‭ ‬وتصوراتها‭ ‬لبناء‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬التي‭ ‬ستقوم‭ ‬بتشييدها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬نماذج‭ ‬للعقارات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬استملاكها‭ ‬والعمل‭ ‬عليها،‭ ‬وكذلك‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬ستركز‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭.‬

ونوهت‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الخطة‭ ‬الإعلامية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الصحافة‭ ‬المحلية‭ ‬ووزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬توفيرها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭.‬


وزير البلديات لـ«أخبار الخليج»: سنعمل على التشجير

والتجميل والساحات المفتوحة والاستملاكات والتعويض

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬تعمل‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لتنفيذ‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالبيئة‭ ‬الحضارية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬التشجير‭ ‬والتجميل‭ ‬والساحات‭ ‬المفتوحة‭ ‬وأيضا‭ ‬الاستملاكات‭ ‬والتعويض،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬لاحقة‭ ‬سوف‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬لهذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬لافتا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاشتراطات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالبيئة‭ ‬التنظيمية‭ ‬بالمدينة‭.‬


وزير الإعلام: قصر الشيخ عيسى الـكبير

يـمـثـل مـصـدرا لإشـعـاع تاريخ البحـرين

أكد‭ ‬د‭. ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الرميحي‭ ‬وزير‭ ‬الاعلام‭ ‬أهمية‭ ‬الجولة‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬مصدرا‭ ‬للإشعاع‭ ‬لتاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬شاهدا‭ ‬على‭ ‬ريادة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعليم‭ ‬والعمل‭ ‬البلدي‭ ‬والعمل‭ ‬الشرطي‭ ‬والنظام‭ ‬العدلي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬تعد‭ ‬شاهدة‭ ‬على‭ ‬اقتصاد‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬أوجه،‭ ‬حيث‭ ‬بيوت‭ ‬تجار‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬وممارسي‭ ‬الغوص‭.‬

وقال‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإرث‭ ‬بات‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬باليونسكو،‭ ‬ونحن‭ ‬نؤكد‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بتطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬وتوفير‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭ ‬للمواطنين‭ ‬فيها،‭ ‬والنهوض‭ ‬بساحاتها‭ ‬وممراتها‭ ‬وأسواقها،‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬مدينة‭ ‬توفر‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬وتجذب‭ ‬السائحين‭.‬


بيت الجزاف نموذج للدمج بين التراث والحداثة

بيت الجزاف نموذج للدمج بين التراث والحداثة

محطة‭ ‬أخرى‭ ‬للجولة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬‮«‬بيت‭ ‬الجزاف‮»‬،‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬آلية‭ ‬إعادة‭ ‬ترميم‭ ‬أحد‭ ‬المباني‭ ‬القديمة‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬العناصر‭ ‬المعمارية‭ ‬له،‭ ‬وتم‭ ‬تخصيصه‭ ‬للفنان‭ ‬الراحل‭ ‬خليل‭ ‬الهاشمي،‭ ‬وسيتم‭ ‬طرحه‭ ‬قريبا‭ ‬في‭ ‬مزايدة‭ ‬وستكون‭ ‬الأولوية‭ ‬للقطاع‭ ‬الإبداعي‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬إن‭ ‬أعمال‭ ‬الترميم‭ ‬تراعي‭ ‬استخدام‭ ‬مواد‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬المباني،‭ ‬وطبيعة‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الرطوبة‭ ‬والملوحة‭ ‬وغيرها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬المباني‭ ‬التي‭ ‬يعاد‭ ‬ترميمها‭ ‬تصبح‭ ‬صالحة‭ ‬للاستخدام‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬بها‭ ‬خطورة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تراعي‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬ترميم‭ ‬المباني‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬استخدام‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬أصالة‭ ‬المبنى،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬المواد‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬الترميم‭.‬

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