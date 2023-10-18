عـزم حـكـومـي عـلـى تـطـويـر الـمـحــرق((أخبار الخليج)) تطلع على تفاصيل مشروع تطوير المدينة

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بناء وترميم 300 وحدة سكنية في المرحلة الأولى.. و7 مبان لمواقف متعددة الطوابق

على كل صاحب بيت في المحرق أن يفخر

رئيس هيئة الثقافة: المدينة لا تنتعش إلا بأهلها.. ونـحـن جـاهـزون لـلـرد علـى استفسارات كل مواطن

في‭ ‬سؤال‭ ‬من‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬حول‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬اتخاذها‭ ‬لتشجيع‭ ‬الأهالي‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬بيوتهم‭ ‬في‭ ‬المحرق،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬أن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬البيوت‭ ‬القديمة‭ ‬يتطور‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رخص‭ ‬الهدم‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬كانت‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬رخص‭ ‬الترميم،‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭ ‬والثقافة‭ ‬المجتمعية‭ ‬رصدنا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬رغبة‭ ‬من‭ ‬الملاك‭ ‬بالترميم،‭ ‬ولدينا‭ ‬أمثلة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬مطالب‭ ‬العوائل‭ ‬لإضافة‭ ‬أدوار‭ ‬على‭ ‬بيوتهم،‭ ‬وكيف‭ ‬استطعنا‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬رغبتهم‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬مع‭ ‬الجزء‭ ‬التاريخي‭ ‬من‭ ‬المبنى،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬فريق‭ ‬مختص‭ ‬لمساعدة‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬عقاراتهم‭ ‬سواء‭ ‬بالترميم‭ ‬أو‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬مباشرة،‭ ‬لاستحداث‭ ‬الحاجيات‭ ‬المعاصرة‭ ‬للعائلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬لأننا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬البيوت‭ ‬القديمة،‭ ‬كانت‭ ‬مصممة‭ ‬لظروف‭ ‬اجتماعية‭ ‬معينة،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإنه‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬حالة‭ ‬على‭ ‬حدة‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬كان‭ ‬يتصور‭ ‬أن‭ ‬الترميم‭ ‬عملية‭ ‬مرهقة‭ ‬ومكلفة،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬الترميم‭ ‬اقتصاديا‭ ‬أوفر‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬والهدف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الجولة‭ ‬الإعلامية‭ ‬شرح‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬العقارات‭ ‬للمواطن‭ ‬البحريني‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬مستمر،‭ ‬وأي‭ ‬مواطن‭ ‬لديه‭ ‬عقار‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬المشروع‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مشورة‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬العقار،‭ ‬لأننا‭ ‬نهدف‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬بحريني‭ ‬يمتلك‭ ‬عقارا‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬بالفخر،‭ ‬وأن‭ ‬يشعر‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬للاعتناء‭ ‬بهذا‭ ‬العقار،‭ ‬والاستفادة‭ ‬منه‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬وضعها،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مزايا‭ ‬لأصحاب‭ ‬هذه‭ ‬العقارات‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬مزايا‭ ‬استثمارية‭ ‬أو‭ ‬تجارية،‭ ‬لأن‭ ‬التصنيفات‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تتيح‭ ‬ذلك،‭ ‬لأننا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬المحرق‭ ‬مدينة‭ ‬سكنية‭ ‬لكنها‭ ‬تمتلك‭ ‬كافة‭ ‬المقومات‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية،‭ ‬بما‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ثقافة‭ ‬مادية‭ ‬وغير‭ ‬مادية‭ ‬فريدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين‭.‬

حول‭ ‬إمكانية‭ ‬توسعة‭ ‬الشوارع‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بعض‭ ‬البيوت،‭ ‬أوضحت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬آمنة‭ ‬الرميحي‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬مراعاة‭ ‬الفرجان‭ ‬والشوارع‭ ‬في‭ ‬تصاميم‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المشروع،‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬توفير‭ ‬المسارات‭ ‬المناسبة،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالممرات،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬استملاكات‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬شوارع‭ ‬مناسبة‭ ‬لمرور‭ ‬السيارات،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬مراعاة‭ ‬مسألة‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬بجوار‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تطويرها‭ ‬بما‭ ‬يناسب‭ ‬العوائل‭ ‬البحرينية‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬كلفة‭ ‬عليها‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أننا‭ ‬حرصنا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المباني‭ ‬التي‭ ‬ستقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬بتشييدها‭ ‬مجهزة‭ ‬بالمرافق‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬العوائل‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬الانتقال‭ ‬اليها‭.‬

وبشأن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الجاليات‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬المحرق،‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬لدراسة‭ ‬كيفية‭ ‬انتقال‭ ‬العمال‭ ‬إلى‭ ‬سكن‭ ‬خاص‭ ‬مرخص‭ ‬كسكن‭ ‬عمال‭.‬

وبشأن‭ ‬الممرات‭ ‬والأزقة‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬أن‭ ‬النسيج‭ ‬العمراني‭ ‬للمحرق‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يميزها،‭ ‬ونحن‭ ‬لا‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬إزالة‭ ‬الفرجان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توسعة‭ ‬الشوارع،‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬سيفقد‭ ‬المدينة‭ ‬طابعها‭ ‬العمراني،‭ ‬ولكننا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تعيق‭ ‬الناس‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬الممرات،‭ ‬حيث‭ ‬مكيفات‭ ‬الهواء‭ ‬قد‭ ‬ترفع‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬بنسبة‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الصيف،‭ ‬وكذلك‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬مناخي‭ ‬سلبي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حالات‭ ‬عدم‭ ‬استغلال‭ ‬أمثل‭ ‬للمواقف،‭ ‬والمدن‭ ‬القديمة‭ ‬تتطلب‭ ‬جانبا‭ ‬تنظيميا‭ ‬بما‭ ‬يسمح‭ ‬للساكن‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات،‭ ‬لأن‭ ‬المدينة‭ ‬لا‭ ‬تنتعش‭ ‬إلا‭ ‬بأهلها‭.‬





وزيـرة الإسكان لـ«أخـبـار الـخليج»: تنسيق وتناغـم حكـومي لتلبية تطلعات المواطنين

أكدت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬هي‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لعمل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المختلفة،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬بدأت‭ ‬بتشكيل‭ ‬فرق‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬تطوير‭ ‬المحرق،‭ ‬حيث‭ ‬وضعت‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬اشتراطات‭ ‬التعمير‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الطابع‭ ‬العمراني‭ ‬لمدينة‭ ‬المحرق‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬هويتها‭.‬

وأشارت‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وضعت‭ ‬خططها‭ ‬وتصوراتها‭ ‬لبناء‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬التي‭ ‬ستقوم‭ ‬بتشييدها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬نماذج‭ ‬للعقارات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬استملاكها‭ ‬والعمل‭ ‬عليها،‭ ‬وكذلك‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬ستركز‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭.‬

ونوهت‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الخطة‭ ‬الإعلامية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الصحافة‭ ‬المحلية‭ ‬ووزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬توفيرها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭.‬





وزير البلديات لـ«أخبار الخليج»: سنعمل على التشجير

والتجميل والساحات المفتوحة والاستملاكات والتعويض

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬تعمل‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لتنفيذ‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالبيئة‭ ‬الحضارية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬التشجير‭ ‬والتجميل‭ ‬والساحات‭ ‬المفتوحة‭ ‬وأيضا‭ ‬الاستملاكات‭ ‬والتعويض،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬لاحقة‭ ‬سوف‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬لهذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬لافتا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاشتراطات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالبيئة‭ ‬التنظيمية‭ ‬بالمدينة‭.‬





وزير الإعلام: قصر الشيخ عيسى الـكبير

يـمـثـل مـصـدرا لإشـعـاع تاريخ البحـرين

أكد‭ ‬د‭. ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الرميحي‭ ‬وزير‭ ‬الاعلام‭ ‬أهمية‭ ‬الجولة‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬مصدرا‭ ‬للإشعاع‭ ‬لتاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬شاهدا‭ ‬على‭ ‬ريادة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعليم‭ ‬والعمل‭ ‬البلدي‭ ‬والعمل‭ ‬الشرطي‭ ‬والنظام‭ ‬العدلي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬تعد‭ ‬شاهدة‭ ‬على‭ ‬اقتصاد‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬أوجه،‭ ‬حيث‭ ‬بيوت‭ ‬تجار‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬وممارسي‭ ‬الغوص‭.‬

وقال‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإرث‭ ‬بات‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬باليونسكو،‭ ‬ونحن‭ ‬نؤكد‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بتطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬وتوفير‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭ ‬للمواطنين‭ ‬فيها،‭ ‬والنهوض‭ ‬بساحاتها‭ ‬وممراتها‭ ‬وأسواقها،‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬مدينة‭ ‬توفر‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬وتجذب‭ ‬السائحين‭.‬





بيت الجزاف نموذج للدمج بين التراث والحداثة

بيت الجزاف نموذج للدمج بين التراث والحداثة

محطة‭ ‬أخرى‭ ‬للجولة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬‮«‬بيت‭ ‬الجزاف‮»‬،‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬آلية‭ ‬إعادة‭ ‬ترميم‭ ‬أحد‭ ‬المباني‭ ‬القديمة‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬العناصر‭ ‬المعمارية‭ ‬له،‭ ‬وتم‭ ‬تخصيصه‭ ‬للفنان‭ ‬الراحل‭ ‬خليل‭ ‬الهاشمي،‭ ‬وسيتم‭ ‬طرحه‭ ‬قريبا‭ ‬في‭ ‬مزايدة‭ ‬وستكون‭ ‬الأولوية‭ ‬للقطاع‭ ‬الإبداعي‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬إن‭ ‬أعمال‭ ‬الترميم‭ ‬تراعي‭ ‬استخدام‭ ‬مواد‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬المباني،‭ ‬وطبيعة‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الرطوبة‭ ‬والملوحة‭ ‬وغيرها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬المباني‭ ‬التي‭ ‬يعاد‭ ‬ترميمها‭ ‬تصبح‭ ‬صالحة‭ ‬للاستخدام‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬بها‭ ‬خطورة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تراعي‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬ترميم‭ ‬المباني‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬استخدام‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬أصالة‭ ‬المبنى،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬المواد‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬الترميم‭.‬