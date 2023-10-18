بالتعاون مع ((البحرينية للمسؤولية الاجتماعية)) الجامعة الملكية للبنات تنظم حملة ومعرضا للتوعية بسرطان الثدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: زينب علي
تصوير- محمود بابا
نظمت الجامعة الملكية للبنات حملة ومعرضا للتوعية بالتعاون مع الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية حول مرض سرطان الثدي، والتي أقيمت أمس الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 بحرم الجامعة بحضور عدد من إداريي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وعدد من المدعوين.
وتضمنت الفعالية مشاركة أكثر من 12مشروعا محليا عرضوا من خلالها منتجاتهم التي يذهب ريعها إلى مرضى السرطان إلى جانب المحاضرات التوعوية والتثقيف حول أهمية الفحص المبكر للمرض.
وبهذه المناسبة ذكرت القائم بأعمال مدير إدارة شؤون الطالبات الدكتورة نهال النجار أن هذا الحدث عبارة عن برنامج وحملة توعوية تهدف الجامع من خلالها إلى التوعية حول مرض سرطان الثدي بالتعاون مع نادري روتاري السلمانية وجمعية البحرين للمسؤولية الاجتماعية ومجموعة القعود فاونديشن.
وذكرت أن هذا الحدث تضمن العديد من المحاضرات الموجهة للمجتمع بشكل عام وللطالبات والحضور بشكل خاص.
ولفتت إلى أن المعرض الذي تم تنظيمه مصاحبا للفعالية تضمن حوالي 12 مشروعا محليا ناشئا أغلبها من السيدات وسيكون جزء من ريعه لدعم مريضات سرطان الثدي، كما ستشارك طالبات الجامعة ببعض الأعمال الفنية التي سيكون ريعها أيضا لدعم مريضات سرطان الثدي وأن هذه الفعالية تؤكد المسؤولية الاجتماعية من مختلف المشاركات.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية خالد القعود مدى اعتزازه بالتعاون مع الجامعة الملكية للبنات وأكد أن ذلك يهدف إلى تعزيز استراتيجية الشراكة المجتمعية مع القطاعات المختلفة من أبرزها القطاع التعليمي.
وأوضح أن المعرض يجسد التكاتف الاجتماعي الحقيقي ويهدف الى بناء توعية صحيحة لمريضات سرطان الثدي ولهذا تمت دعوة الجميع.
كما أشار إلى أن الفعالية تضمنت العديد من المحاضرات التوعوية والتي يقدمها ذوو الاختصاص بهدف توعية المجتمع وللحد من انتشار مرض السرطان. وبين أن للأسر المنتجة الدور البارز في نجاح هذه الفعالية من خلال مشاركتهم في هذا المعرض وتميزهم بالمنتجات التي يقدمونها.
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