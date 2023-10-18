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بالتعاون مع ((البحرينية للمسؤولية الاجتماعية)) الجامعة الملكية للبنات تنظم حملة ومعرضا للتوعية بسرطان الثدي

10/18/2023 7:10:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
‬كتبت‭: ‬زينب‭ ‬علي


‬تصوير‭- ‬محمود‭ ‬بابا


‬نظمت‭ ‬الجامعة‭ ‬الملكية‭ ‬للبنات‭ ‬حملة‭ ‬ومعرضا‭ ‬للتوعية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬حول‭ ‬مرض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬بحرم‭ ‬الجامعة‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬إداريي‭ ‬الجامعة‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭.‬

وتضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12مشروعا‭ ‬محليا‭ ‬عرضوا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬منتجاتهم‭ ‬التي‭ ‬يذهب‭ ‬ريعها‭ ‬إلى‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المحاضرات‭ ‬التوعوية‭ ‬والتثقيف‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬الفحص‭ ‬المبكر‭ ‬للمرض‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ذكرت‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬الطالبات‭ ‬الدكتورة‭ ‬نهال‭ ‬النجار‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬وحملة‭ ‬توعوية‭ ‬تهدف‭ ‬الجامع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬التوعية‭ ‬حول‭ ‬مرض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬نادري‭ ‬روتاري‭ ‬السلمانية‭ ‬وجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ومجموعة‭ ‬القعود‭ ‬فاونديشن‭.‬




‬وذكرت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬تضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬الموجهة‭ ‬للمجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وللطالبات‭ ‬والحضور‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تنظيمه‭ ‬مصاحبا‭ ‬للفعالية‭ ‬تضمن‭ ‬حوالي‭ ‬12‭ ‬مشروعا‭ ‬محليا‭ ‬ناشئا‭ ‬أغلبها‭ ‬من‭ ‬السيدات‭ ‬وسيكون‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬ريعه‭ ‬لدعم‭ ‬مريضات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬كما‭ ‬ستشارك‭ ‬طالبات‭ ‬الجامعة‭ ‬ببعض‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬سيكون‭ ‬ريعها‭ ‬أيضا‭ ‬لدعم‭ ‬مريضات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬تؤكد‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المشاركات‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬خالد‭ ‬القعود‭ ‬مدى‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬الملكية‭ ‬للبنات‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬القطاعات‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬القطاع‭ ‬التعليمي‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يجسد‭ ‬التكاتف‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الحقيقي‭ ‬ويهدف‭ ‬الى‭ ‬بناء‭ ‬توعية‭ ‬صحيحة‭ ‬لمريضات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬ولهذا‭ ‬تمت‭ ‬دعوة‭ ‬الجميع‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفعالية‭ ‬تضمنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬التوعوية‭ ‬والتي‭ ‬يقدمها‭ ‬ذوو‭ ‬الاختصاص‭ ‬بهدف‭ ‬توعية‭ ‬المجتمع‭ ‬وللحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬مرض‭ ‬السرطان‭. ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬للأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬وتميزهم‭ ‬بالمنتجات‭ ‬التي‭ ‬يقدمونها‭.‬

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