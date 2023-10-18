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الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل: التدريب المستمر أولوية في مكافحة الاتجار بالأشخاص

10/18/2023 7:10:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬نبراس‭ ‬محمد‭ ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬إرساء‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المراجعة‭ ‬والتطوير‭ ‬المستمر‭ ‬للإجراءات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬للارتقاء‭ ‬بكفاءة‭ ‬وقدرات‭ ‬الكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬التدريب‭ ‬المستمر‭ ‬يعد‭ ‬أولوية‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬الهيئة‭ ‬واللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تكريم‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ (‬برنامج‭ ‬تدريب‭ ‬المدربين‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬للتدريب‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬التابع‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ (‬ IOM ‭)‬،‭ ‬بمشاركة‭ ‬15‭ ‬متدربًا‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬قطاعات‭ ‬وجهات‭ ‬حكومية‭ ‬مختلفة،‭ ‬منها‭ ‬موظفو‭ ‬قطاع‭ ‬الإعلام‭ ‬والقطاع‭ ‬الطبي‭ ‬وموظفو‭ ‬المنافذ‭ ‬والأمن‭ ‬العام،‭ ‬وقطاع‭ ‬التفتيش‭ ‬والعدالة‭ ‬الجنائية‭.‬

وأشار‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جريمة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬المعقدة‭ ‬والمتشعبة،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تطورًا‭ ‬في‭ ‬أساليبها،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬قد‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬وتنتهي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬أخرى،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬إلمامًا‭ ‬واسعًا‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الضحايا‭ ‬أو‭ ‬الضحايا‭ ‬المحتملين‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬نعمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدورات‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬للتدريب‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمهارات‭ ‬والقدرات‭ ‬للمتعاملين‭ ‬المباشرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬مع‭ ‬الشرائح‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للاتجار،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬والقدرات‭ ‬المناسبة‭ ‬للتعرف‭ ‬وكشف‭ ‬الضحايا‭ ‬أو‭ ‬الحالات‭ ‬المشتبه‭ ‬في‭ ‬تعرضها‭ ‬للاتجار‭ ‬ومساعدتها‮»‬‭.‬

ويمنح‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬شهادة‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬ليكونوا‭ ‬مؤهلين‭ ‬لتقديم‭ ‬مختلف‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بمجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬عملهم‭.‬

وشملت‭ ‬الورشة‭ ‬برنامج‭ ‬تدريب‭ ‬المدربين‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬وهو‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬وحدات‭ ‬تدريبية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬مهارات‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬هي‭: ‬المفاهيم‭ ‬الرئيسية‭ ‬والأنماط‭ ‬السائدة،‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية،‭ ‬الصدمة‭ ‬والإيذاء،‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الضحايا‭ ‬وفحصهم،‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬النفسية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬المترجمين‭ ‬الفوريين‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬للتدريب‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬يعد‭ ‬أول‭ ‬بيت‭ ‬خبرة‭ ‬وتدريب‭ ‬إقليمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬قاعدة‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬المعتمدين‭ ‬من‭ ‬الممارسين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الأمامية‭.‬

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