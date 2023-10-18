الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل: التدريب المستمر أولوية في مكافحة الاتجار بالأشخاص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن مملكة البحرين حريصة على إرساء أفضل الممارسات في بيئة العمل، من خلال المراجعة والتطوير المستمر للإجراءات، إلى جانب العمل الدؤوب للارتقاء بكفاءة وقدرات الكوادر العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن التدريب المستمر يعد أولوية رئيسية في خطة عمل الهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
جاء ذلك خلال تكريم المشاركين في ورشة (برنامج تدريب المدربين لمكافحة الاتجار بالأشخاص)، التي نظمها المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص التابع لهيئة تنظيم سوق العمل، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ( IOM )، بمشاركة 15 متدربًا من موظفي قطاعات وجهات حكومية مختلفة، منها موظفو قطاع الإعلام والقطاع الطبي وموظفو المنافذ والأمن العام، وقطاع التفتيش والعدالة الجنائية.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعد من الجرائم المعقدة والمتشعبة، التي تشهد تطورًا في أساليبها، كما أنها تعد من الجرائم العابرة للحدود، إذ إنها قد تبدأ في دولة وتنتهي في دولة أخرى، وهو ما يتطلب إلمامًا واسعًا في طرق التعرف على الضحايا أو الضحايا المحتملين.
وتابع: «نعمل من خلال الدورات المتخصصة التي ينظمها المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص على الارتقاء بالمهارات والقدرات للمتعاملين المباشرين في مختلف القطاعات مع الشرائح الاجتماعية الأكثر عرضة للاتجار، وتزويدهم بالمهارات والقدرات المناسبة للتعرف وكشف الضحايا أو الحالات المشتبه في تعرضها للاتجار ومساعدتها».
ويمنح المشاركون في البرنامج التدريبي شهادة معتمدة من المركز ليكونوا مؤهلين لتقديم مختلف البرامج التدريبية التي تعنى بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في قطاعات عملهم.
وشملت الورشة برنامج تدريب المدربين لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهو يتكون من سبع وحدات تدريبية تتمثل في مهارات التدريب في هذا المجال هي: المفاهيم الرئيسية والأنماط السائدة، الأطر القانونية، الصدمة والإيذاء، التعرف على الضحايا وفحصهم، الإسعافات الأولية النفسية، إلى جانب العمل مع المترجمين الفوريين.
يشار إلى أن المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص يعد أول بيت خبرة وتدريب إقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في المنطقة، يعمل على توفير قاعدة من المدربين المعتمدين من الممارسين والعاملين في الصفوف الأمامية.
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