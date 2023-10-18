محافظ العاصمة يفتتح معرض ((معا للتوعية الأمنية 2023))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬المعرض‭ ‬برعاية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف‭ ‬الأمني‭ ‬لما‭ ‬يحتويه‭ ‬من‭ ‬أقسام‭ ‬ومواد‭ ‬تعليمية‭ ‬وموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬بحماية‭ ‬النشء‭ ‬والأطفال‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية‭ ‬والمخاطر‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويستهدف‭ ‬المعرض‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والبالغين‭ ‬ويعدّ‭ ‬المعرض‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬أحدث‭ ‬الأدوات‭ ‬والآليات‭ ‬والأدوات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬التوعوية‭ ‬لتسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬الأمني‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لدى‭ ‬كافة‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭. ‬

ويتضمن‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأقسام‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة،‭ ‬وهي‭ ‬قسم‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬معاً‭ ‬الإلكتروني‮»‬‭ ‬وقسم‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬معاً‭ ‬الافتراضي‭ ‬للتوعية‭ ‬الأمنية‮»‬‭ ‬وقسم‭ ‬‮«‬ألعاب‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬بنظام‭ ‬ VR ‮»‬‭ ‬وقسم‭ ‬‮«‬محاكاة‭ ‬تأثير‭ ‬مادة‭ ‬الماريوانا‭ ‬المخدرة‮»‬‭ ‬وقسم‭ ‬دروس‭ ‬معاً‭ ‬المصورة‭ ‬وأفلام‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬للأطفال‭ ‬التوعوية‭.‬