محافظ العاصمة يفتتح معرض ((معا للتوعية الأمنية 2023))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) افتتح الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة معرض «معاً للتوعية الأمنية 2023» في مجمع سيتي سنتر، بحضور الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان «معاً» وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلين عن أهالي محافظة العاصمة.
وقد تم تدشين المعرض برعاية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية خلال الحفل السنوي لبرنامج «معاً» في شهر يونيو الماضي والذي يمثل نقلة نوعية في مجال التوعية والتثقيف الأمني لما يحتويه من أقسام ومواد تعليمية وموضوعات ذات صلة بحماية النشء والأطفال من الظواهر السلبية والمخاطر التي تمس أمن وسلامة المجتمع، ويستهدف المعرض أولياء الأمور والبالغين ويعدّ المعرض الأول من نوعه من خلال تطبيق أحدث الأدوات والآليات والأدوات في مجال التحول الرقمي في المواد التوعوية لتسهم في زيادة الوعي الأمني والمسؤولية الاجتماعية لدى كافة فئات المجتمع.
ويتضمن المعرض الذي أقيم بالشراكة مع مجمع سيتي سنتر البحرين مجموعة من الأقسام التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة، وهي قسم تطبيق «معاً الإلكتروني» وقسم معرض «معاً الافتراضي للتوعية الأمنية» وقسم «ألعاب الواقع الافتراضي بنظام VR » وقسم «محاكاة تأثير مادة الماريوانا المخدرة» وقسم دروس معاً المصورة وأفلام الرسوم المتحركة للأطفال التوعوية.
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