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محافظ العاصمة يفتتح معرض ((معا للتوعية الأمنية 2023))

10/18/2023 7:10:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬معاً‭ ‬للتوعية‭ ‬الأمنية‭ ‬2023‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الضباط‭ ‬والمسؤولين‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬أهالي‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬المعرض‭ ‬برعاية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف‭ ‬الأمني‭ ‬لما‭ ‬يحتويه‭ ‬من‭ ‬أقسام‭ ‬ومواد‭ ‬تعليمية‭ ‬وموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬بحماية‭ ‬النشء‭ ‬والأطفال‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية‭ ‬والمخاطر‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويستهدف‭ ‬المعرض‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والبالغين‭ ‬ويعدّ‭ ‬المعرض‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬أحدث‭ ‬الأدوات‭ ‬والآليات‭ ‬والأدوات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬التوعوية‭ ‬لتسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬الأمني‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لدى‭ ‬كافة‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭. ‬

ويتضمن‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأقسام‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة،‭ ‬وهي‭ ‬قسم‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬معاً‭ ‬الإلكتروني‮»‬‭ ‬وقسم‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬معاً‭ ‬الافتراضي‭ ‬للتوعية‭ ‬الأمنية‮»‬‭ ‬وقسم‭ ‬‮«‬ألعاب‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬بنظام‭ ‬ VR ‮»‬‭ ‬وقسم‭ ‬‮«‬محاكاة‭ ‬تأثير‭ ‬مادة‭ ‬الماريوانا‭ ‬المخدرة‮»‬‭ ‬وقسم‭ ‬دروس‭ ‬معاً‭ ‬المصورة‭ ‬وأفلام‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬للأطفال‭ ‬التوعوية‭.‬

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