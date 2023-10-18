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وزير التربية والتعليم يلتقي جميع المعلمين الأوائل بالمدارس الحكومية

10/18/2023 7:10:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الفاعل‭ ‬للمعلمين‭ ‬الأوائل‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيادتهم‭ ‬الأقسام‭ ‬التعليمية‭ ‬المختلفة،‭ ‬ووضعهم‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الكفيلة‭ ‬برفع‭ ‬مستوى‭ ‬التحصيل‭ ‬الدراسي‭ ‬للطلبة‭.‬

وأضاف‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬417‭ ‬معلما‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمختصين‭ ‬من‭ ‬قطاعات‭ ‬الوزارة،‭ ‬أن‭ ‬التغييرات‭ ‬الهيكلية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬المستحدثة‭ ‬بالوزارة‭ ‬تشمل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المعلمين‭ ‬وتطورهم‭ ‬الوظيفي،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬التقدير‭ ‬الدائم‭ ‬لما‭ ‬تبذله‭ ‬الكوادر‭ ‬التربوية‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مخلصة‭ ‬في‭ ‬الميدان‭.‬

وجدد‭ ‬الوزير‭ ‬التهنئة‭ ‬للمعلمين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬شملتهم‭ ‬الترقيات‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ ‬معلم‭ ‬أول‭ ‬بمختلف‭ ‬التخصصات،‭ ‬مؤكداً‭ ‬اعتزازه‭ ‬بجميع‭ ‬المعلمين‭ ‬الأوائل‭ ‬والمعلمين‭ ‬لإسهاماتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬وباعتبارهم‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التعليمية‭.‬

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