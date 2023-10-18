وزير التربية والتعليم يلتقي جميع المعلمين الأوائل بالمدارس الحكومية

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- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم الدور المحوري الفاعل للمعلمين الأوائل في تطوير العملية التعليمية بالمدارس الحكومية، من خلال قيادتهم الأقسام التعليمية المختلفة، ووضعهم الخطط والبرامج الكفيلة برفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة.
وأضاف لدى لقائه 417 معلما أول من جميع المدارس الحكومية، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من قطاعات الوزارة، أن التغييرات الهيكلية والتنظيمية المستحدثة بالوزارة تشمل العديد من المبادرات والبرامج التي تصب في صالح المعلمين وتطورهم الوظيفي، بما يؤكد التقدير الدائم لما تبذله الكوادر التربوية من جهود مخلصة في الميدان.
وجدد الوزير التهنئة للمعلمين البحرينيين الذين شملتهم الترقيات الأخيرة إلى وظيفة معلم أول بمختلف التخصصات، مؤكداً اعتزازه بجميع المعلمين الأوائل والمعلمين لإسهاماتهم الكبيرة وباعتبارهم حجر الزاوية في المسيرة التعليمية.
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