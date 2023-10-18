وزير التربية والتعليم يلتقي جميع المعلمين الأوائل بالمدارس الحكومية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬417‭ ‬معلما‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمختصين‭ ‬من‭ ‬قطاعات‭ ‬الوزارة،‭ ‬أن‭ ‬التغييرات‭ ‬الهيكلية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬المستحدثة‭ ‬بالوزارة‭ ‬تشمل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المعلمين‭ ‬وتطورهم‭ ‬الوظيفي،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬التقدير‭ ‬الدائم‭ ‬لما‭ ‬تبذله‭ ‬الكوادر‭ ‬التربوية‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مخلصة‭ ‬في‭ ‬الميدان‭.‬

وجدد‭ ‬الوزير‭ ‬التهنئة‭ ‬للمعلمين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬شملتهم‭ ‬الترقيات‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ ‬معلم‭ ‬أول‭ ‬بمختلف‭ ‬التخصصات،‭ ‬مؤكداً‭ ‬اعتزازه‭ ‬بجميع‭ ‬المعلمين‭ ‬الأوائل‭ ‬والمعلمين‭ ‬لإسهاماتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬وباعتبارهم‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التعليمية‭.‬