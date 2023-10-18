وزير الإعلام يؤكد أهمية الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للتعاون‭ ‬الإعلامي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬رؤية‭ ‬موحدة‭ ‬وأطر‭ ‬فاعلة‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستويات‭ ‬التنسيق‭ ‬والتكامل‭ ‬الإعلامي‭ ‬الخليجي،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬نشهده‭ ‬من‭ ‬تطورات‭ ‬وأحداث‭ ‬متلاحقة‭ ‬تتطلب‭ ‬سرعة‭ ‬التحرك‭ ‬والاستجابة‭ ‬ومواكبة‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬الداعمة‭ ‬للعمل‭ ‬الإعلامي،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬رؤية‭ ‬وتطلعات‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬ورخاء‭ ‬دوله‭ ‬وشعوبه،‭ ‬وتأكيد‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الـ‭(‬26‭) ‬للجنة‭ ‬وزراء‭ ‬الإعلام‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬الحراصي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭.‬

ناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬وأبرزها‭ ‬قرار‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬بشأن‭ ‬اعتماد‭ ‬الإطار‭ ‬العام‭ ‬للخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للتعاون‭ ‬الإعلامي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ (‬2023-2030‭)‬،‭ ‬وميثاق‭ ‬الشرف‭ ‬للإعلام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬وكذلك‭ ‬الخطة‭ ‬الإعلامية‭ ‬لبعثات‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وإقرار‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الإذاعية‭ ‬والتلفزيونية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬الخطة‭ ‬المشتركة‭ ‬للطوارئ‭ ‬أثناء‭ ‬الأزمات‭ ‬والكوارث‭ ‬بدول‭ ‬المجلس،‭ ‬والتطبيق‭ ‬المشترك‭ ‬لوكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬بالدول‭ ‬الأعضاء‭.‬