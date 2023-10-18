وزير الإعلام يؤكد أهمية الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك

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- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام أن تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي المشترك يعدّ ركيزة أساسية لدعم الجهود التي تقودها دول المجلس من أجل مواصلة مسيرة التقدم والنماء على كافة الأصعدة، وتحقيق الأهداف والغايات المشتركة، وتعزيز مواقفها ونصرة قضاياها وحفظ هويتها الحضارية والثقافية في مواجهة مختلف التحديات.
وشدد على أهمية الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك بين دول مجلس التعاون في وضع رؤية موحدة وأطر فاعلة للإسهام في الارتقاء بمستويات التنسيق والتكامل الإعلامي الخليجي، في ضوء ما نشهده من تطورات وأحداث متلاحقة تتطلب سرعة التحرك والاستجابة ومواكبة التقنيات الحديثة الداعمة للعمل الإعلامي، بما يدعم رؤية وتطلعات قادة دول المجلس في الحفاظ على أمن واستقرار ورخاء دوله وشعوبه، وتأكيد مكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الإعلام، في الاجتماع الـ(26) للجنة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي عقد برئاسة الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام بسلطنة عمان الشقيقة.
ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن اعتماد الإطار العام للخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك بين دول مجلس التعاون (2023-2030)، وميثاق الشرف للإعلام الإلكتروني لدول مجلس التعاون، وكذلك الخطة الإعلامية لبعثات دول المجلس في الخارج، وإقرار عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، إضافةً إلى اعتماد الخطة المشتركة للطوارئ أثناء الأزمات والكوارث بدول المجلس، والتطبيق المشترك لوكالات الأنباء بالدول الأعضاء.
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