وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية التعاون الإسلامي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬عن‭ ‬تعازي‭ ‬ومواساة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادةً‭ ‬وشعبًا،‭ ‬لفخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين،‭ ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬وأهالي‭ ‬وذوي‭ ‬ضحايا‭ ‬حادث‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬المعمداني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وجميع‭ ‬من‭ ‬فقدوا‭ ‬أرواحهم‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬سائلًا‭ ‬المولى‭ ‬أن‭ ‬يتغمدهم‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ورضوانه،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتابع‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬المؤسفة‭ ‬والمؤلمة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والمواجهات‭ ‬المسلحة‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬والقوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬والتهدئة‭ ‬ووقف‭ ‬التصعيد‭ ‬وإنهاء‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬المدمرة‭ ‬حفاظًا‭ ‬على‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات،‭ ‬وعلى‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭ ‬واستقرارها‭.‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬والمباحثات‭ ‬البناءة‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬ولقاء‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬حاضرة‭ ‬الفاتيكان‭ ‬مع‭ ‬قداسة‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس،‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان،‭ ‬ومباحثاته‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬مع‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الايطالي‭ ‬سيرجيو‭ ‬ماتاريلا،‭ ‬والسيدة‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬مباحثاته‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري،‭ ‬وأولوية‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أرواحهم،‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬تضمن‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الإغاثية‭ ‬والطبية‭ ‬إليهم،‭ ‬ومواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬الإنساني‭ ‬والتواصل‭ ‬الحضاري‭ ‬وتكريس‭ ‬مبادئ‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭.‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التقدير‭ ‬للدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والدول‭ ‬الصديقة‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬السياسية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬تبذل‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬كافة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬المدمرة‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬وتعرض‭ ‬مصالح‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وشعوبها‭ ‬لخطر‭ ‬كبير،‭ ‬بل‭ ‬وتنذر‭ ‬بأزمة‭ ‬عالمية‭ ‬تهدد‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭. ‬‮

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وأوضح‭ ‬ان‭ ‬التصعيد‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يتطلب‭ ‬تضافر‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬وقفه‭ ‬فورًا،‭ ‬وضرورة‭ ‬تحرك‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬للقيام‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬الإنسانية‭ ‬والقانونية‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬أولًا،‭ ‬وفي‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬وحث‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬أن‭ ‬تنتهج‭ ‬الحوار‭ ‬والمفاوضات‭ ‬السلمية‭ ‬سبيلًا‮

‬‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتخفيف‭ ‬معاناة‭ ‬المدنيين،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬بشأن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬والدفع‭ ‬بالجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والدائم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وصولًا‭ ‬لإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬مسؤولياته‭ ‬بإصدار‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يلزم‭ ‬طرفي‭ ‬الصراع‭ ‬باحترام‭ ‬مبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬والقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشعوبها‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬والسلام‭ ‬العادل‭ ‬والدائم،‭ ‬وإنهاء‭ ‬كل‭ ‬الصراعات‭ ‬والنزاعات‭ ‬التي‭ ‬طال‭ ‬أمدها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيقه‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحوار‭ ‬والتفاهم‭ ‬والتسويات‭ ‬السياسية،‭ ‬وفق‭ ‬قواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬وتكريس‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬الإنساني‭ ‬والإخاء‭ ‬والتعاون،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬لإرساء‭ ‬ركائز‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والدائم‭ ‬والشامل‭ ‬لصالح‭ ‬جميع‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭. ‬‮

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وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أهمية‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بعملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسهيل‭ ‬التسوية‭ ‬السلمية‭ ‬وانهاء‭ ‬الصراع‭ ‬والمعاناة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للسلام‭ ‬الشامل‭ ‬والمستدام‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬والمنطقة‭ ‬عمومًا‭.‬‮

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وضم‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬للمملكة‭ ‬لدى‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬والسفير‭ ‬طلال‭ ‬عبدالسلام‭ ‬الأنصاري‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شؤون‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬للوزير‭. ‬