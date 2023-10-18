رئيس مجلس الشورى: الجهود الملكية السامية تترجم رؤية حكيمة ونهجًا قويمًا لترسيخ الأمن والاستقرار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعرب علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، عن الفخر والاعتزاز بالجهود الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، من أجل دعم السلام العالمي، والتعايش الإنساني، ومساندة الحوار والتسامح والإخاء بين دول وشعوب العالم كافة، مؤكدًا أن المساعي المثمرة والنبيلة التي يقودها جلالة الملك المعظم، لنشر قيم ومبادئ السلام والتسامح في العالم، تترجم رؤية حكيمة، ونهجًا قويمًا لترسيخ الأمن والاستقرار، ولفتح الآفاق أمام التعاون وبناء الشراكات بين الدول، بما يسهم في استمرار تحقيق التنمية والازدهار وفق الأهداف التنموية العالمية.
وأشاد رئيس مجلس الشورى، بحرص جلالة الملك المعظم، على توطيد الروابط والعلاقات الوثيقة التي تربط مملكة البحرين بالدول الشقيقة والصديقة، مثنيًا على المباحثات التي أجراها جلالته، مع صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال اأيرلندا، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية والسيدة جورجا ميلوني رئيسة الوزراء بإيطاليا.
ونوّه باهتمام وحرص جلالة الملك المعظم، على بحث ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مجريات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وتأكيد استمرار نهج مملكة البحرين في تعزيز الأمن والاستقرار، وموقفها الثابت لإيجاد حلٍ عادل للقضية الفلسطينية، وإعطاء الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة، وصولاً إلى حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
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