رئيس مجلس الشورى: الجهود الملكية السامية تترجم رؤية حكيمة ونهجًا قويمًا لترسيخ الأمن والاستقرار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بحرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬الروابط‭ ‬والعلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬المباحثات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬جلالته،‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لبريطانيا‭ ‬العظمى‭ ‬وشمال‭ ‬اأيرلندا،‭ ‬وقداسة‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان،‭ ‬وفخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬سيرجيو‭ ‬ماتاريلا‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬والسيدة‭ ‬جورجا‭ ‬ميلوني‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬بإيطاليا‭.‬

ونوّه‭ ‬باهتمام‭ ‬وحرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬على‭ ‬بحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬مجريات‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والتصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتأكيد‭ ‬استمرار‭ ‬نهج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وموقفها‭ ‬الثابت‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلٍ‭ ‬عادل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وإعطاء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وفق‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭.‬