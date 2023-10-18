Thursday, 19 October 2023 05:41 GMT

استجابة لنداء جلالة الملك لدعم غزة:اللجنة الوطنية تعقد أول اجتماعاتها تحت رعاية ناصر بن حمد

10/18/2023 7:10:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمناصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬اجتماعها‭ ‬الأول‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لدعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬والمهنية‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬تقدم‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬مبادرات‭ ‬جلالته‭ ‬الإنسانية‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والعون‭ ‬والمساعدة‭ ‬للأشقاء‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وإغاثة‭ ‬المنكوبين‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬للمحتاجين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬بقاع‭ ‬العالم،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬والإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مختلف‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭.. ‬مثمناً‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالدعم‭ ‬والتوجيه‭ ‬الكريم‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬الحملة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬تشرفه‭ ‬وجميع‭ ‬الأعضاء‭ ‬بمنحهم‭ ‬شرف‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الأليمة‭ ‬والصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬الجميع‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬كلفت‭ ‬اللجنة‭ ‬بالقيام‭ ‬به‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬المواقف‭ ‬الثابتة‭ ‬والواضحة‭ ‬المشرفة‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬والشعب‭ ‬البحريني‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭.‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬الأعضاء‭ ‬آلية‭ ‬العمل‭ ‬المشتركة‭ ‬والأسلوب‭ ‬الأمثل‭ ‬لحث‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الضرورية‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬آلامهم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تدشين‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬ضمن‭ ‬يوم‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬أهالينا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬نحن‭ ‬معكم‭) ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬خاص‭ ‬يعرض‭ ‬غدًا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساء‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬والمفكرين‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬للحديث‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬والعمل‭ ‬يداً‭ ‬واحدة‭ ‬لمساعدة‭ ‬إخواننا‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحنة‭ ‬الأليمة‭ ‬التي‭ ‬يتعرضون‭ ‬لها‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬المواقف‭ ‬الثابتة‭ ‬والواضحة‭ ‬والمشرفة‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬والشعب‭ ‬البحريني‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭. ‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه‭ ‬للإجراءات‭ ‬التحضيرية‭ ‬التي‭ ‬اتخذها‭ ‬الأعضاء‭ ‬كل‭ ‬في‭ ‬موقعه،‭ ‬مقدراً‭ ‬تعاونهم‭ ‬واعتزازهم‭ ‬للعمل‭ ‬جنباً‭ ‬مع‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬لما‭ ‬تملك‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬مهنية‭ ‬عريقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬الاستغلال‭ ‬الأمثل‭ ‬لما‭ ‬سيتم‭ ‬جمعه‭ ‬من‭ ‬المساهمات‭ ‬بإرسال‭ ‬شحنة‭ ‬عاجلة‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬والطبية‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬القطاع‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬الحياة‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭. ‬وذلك‭ ‬باستعمال‭ ‬أساليب‭ ‬إبداعية‭ ‬تخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬الأشقاء‭ ‬حسب‭ ‬حاجتهم‭ ‬والظروف‭ ‬الراهنة‭.‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الأعضاء‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬آلية‭ ‬وطرق‭ ‬دعوة‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والتجار‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬التلفزيون‭ ‬وقنوات‭ ‬التبرع‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬وتشمل‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمؤسسة‭ ‬ www ‭.‬ rhf ‭.‬ gov ‭.‬ bh ،‭ ‬والحساب‭ ‬البنكي‭ ‬ BH 07 NBOB 00000099570432،‭ ‬والرسائل‭ ‬النصية‭ ‬القصيرة‭ ‬عبر‭ ‬بتلكو‭ ‬94977،‭ ‬زين‭ ‬94944،‭ ‬ STC ‭ ‬98977،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬البنفت‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬رقم‭ ‬38800188‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬كرر‭ ‬الأعضاء‭ ‬شكرهم‭ ‬للقيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬المشرف‭ ‬تجاه‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬مؤكدين‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لخدمة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬سائلين‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الشهداء‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأن‭ ‬يمنّ‭ ‬على‭ ‬الجرحى‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬وأن‭ ‬يعيد‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والسلامة‭ ‬للقطاع‭ ‬ولجميع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭.‬

MENAFN18102023000055011008ID1107266917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث