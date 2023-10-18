استجابة لنداء جلالة الملك لدعم غزة:اللجنة الوطنية تعقد أول اجتماعاتها تحت رعاية ناصر بن حمد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬تقدم‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬مبادرات‭ ‬جلالته‭ ‬الإنسانية‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والعون‭ ‬والمساعدة‭ ‬للأشقاء‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وإغاثة‭ ‬المنكوبين‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬للمحتاجين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬بقاع‭ ‬العالم،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬والإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مختلف‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭.. ‬مثمناً‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالدعم‭ ‬والتوجيه‭ ‬الكريم‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬الحملة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬تشرفه‭ ‬وجميع‭ ‬الأعضاء‭ ‬بمنحهم‭ ‬شرف‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الأليمة‭ ‬والصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬الجميع‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬كلفت‭ ‬اللجنة‭ ‬بالقيام‭ ‬به‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬المواقف‭ ‬الثابتة‭ ‬والواضحة‭ ‬المشرفة‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬والشعب‭ ‬البحريني‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭.‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬الأعضاء‭ ‬آلية‭ ‬العمل‭ ‬المشتركة‭ ‬والأسلوب‭ ‬الأمثل‭ ‬لحث‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الضرورية‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬آلامهم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تدشين‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬ضمن‭ ‬يوم‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬أهالينا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬نحن‭ ‬معكم‭) ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬خاص‭ ‬يعرض‭ ‬غدًا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساء‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬والمفكرين‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬للحديث‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬والعمل‭ ‬يداً‭ ‬واحدة‭ ‬لمساعدة‭ ‬إخواننا‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحنة‭ ‬الأليمة‭ ‬التي‭ ‬يتعرضون‭ ‬لها‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬المواقف‭ ‬الثابتة‭ ‬والواضحة‭ ‬والمشرفة‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬والشعب‭ ‬البحريني‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭. ‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه‭ ‬للإجراءات‭ ‬التحضيرية‭ ‬التي‭ ‬اتخذها‭ ‬الأعضاء‭ ‬كل‭ ‬في‭ ‬موقعه،‭ ‬مقدراً‭ ‬تعاونهم‭ ‬واعتزازهم‭ ‬للعمل‭ ‬جنباً‭ ‬مع‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬لما‭ ‬تملك‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬مهنية‭ ‬عريقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬الاستغلال‭ ‬الأمثل‭ ‬لما‭ ‬سيتم‭ ‬جمعه‭ ‬من‭ ‬المساهمات‭ ‬بإرسال‭ ‬شحنة‭ ‬عاجلة‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬والطبية‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬القطاع‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬الحياة‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭. ‬وذلك‭ ‬باستعمال‭ ‬أساليب‭ ‬إبداعية‭ ‬تخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬الأشقاء‭ ‬حسب‭ ‬حاجتهم‭ ‬والظروف‭ ‬الراهنة‭.‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الأعضاء‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬آلية‭ ‬وطرق‭ ‬دعوة‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والتجار‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬التلفزيون‭ ‬وقنوات‭ ‬التبرع‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬وتشمل‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمؤسسة‭ ‬ www ‭.‬ rhf ‭.‬ gov ‭.‬ bh ،‭ ‬والحساب‭ ‬البنكي‭ ‬ BH 07 NBOB 00000099570432،‭ ‬والرسائل‭ ‬النصية‭ ‬القصيرة‭ ‬عبر‭ ‬بتلكو‭ ‬94977،‭ ‬زين‭ ‬94944،‭ ‬ STC ‭ ‬98977،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬البنفت‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬رقم‭ ‬38800188‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬كرر‭ ‬الأعضاء‭ ‬شكرهم‭ ‬للقيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬المشرف‭ ‬تجاه‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬مؤكدين‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لخدمة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬سائلين‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الشهداء‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأن‭ ‬يمنّ‭ ‬على‭ ‬الجرحى‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬وأن‭ ‬يعيد‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والسلامة‭ ‬للقطاع‭ ‬ولجميع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭.‬