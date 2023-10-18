استجابة لنداء جلالة الملك لدعم غزة:اللجنة الوطنية تعقد أول اجتماعاتها تحت رعاية ناصر بن حمد

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- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، عقدت اللجنة الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة اجتماعها الأول برئاسة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس اللجنة البحرينية الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية والمهنية.
في بداية الاجتماع تقدم الدكتور مصطفى السيد بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على مبادرات جلالته الإنسانية المستمرة في تقديم الدعم والعون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين، وإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف بقاع العالم، والتي تأتي انطلاقاً من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم.. مثمناً الدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من قبل الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما أشاد بالدعم والتوجيه الكريم الذي تلقاه الحملة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مؤكداً تشرفه وجميع الأعضاء بمنحهم شرف المساهمة في خدمة الأشقاء الفلسطينيين خلال هذه الظروف الأليمة والصعبة التي يمرون بها، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لتحقيق الهدف السامي الذي كلفت اللجنة بالقيام به بما يعكس المواقف الثابتة والواضحة المشرفة من القيادة والشعب البحريني مع الأشقاء في فلسطين.كما ناقش الأعضاء آلية العمل المشتركة والأسلوب الأمثل لحث الجميع على المساهمة في دعم وتقديم المساعدات بما يسهم في توفير الاحتياجات الضرورية والتخفيف من آلامهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها جراء الحرب الدائرة في غزة حيث سيتم تدشين الحملة الوطنية ضمن يوم التضامن مع أهالينا في غزة تحت شعار (نحن معكم) في برنامج خاص يعرض غدًا الجمعة في تلفزيون البحرين ابتداء من الساعة الخامسة مساء بمشاركة عدد من الشخصيات الوطنية من العلماء والمفكرين ورجال الأعمال للحديث حول أهمية المساهمة في هذه الحملة الوطنية التي تهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتوحيد الجهود والعمل يداً واحدة لمساعدة إخواننا الفلسطينيين في غزة في هذه المحنة الأليمة التي يتعرضون لها جراء الحرب بما يعكس المواقف الثابتة والواضحة والمشرفة من القيادة والشعب البحريني مع الأشقاء في فلسطين.
وأعرب الدكتور مصطفى عن ارتياحه للإجراءات التحضيرية التي اتخذها الأعضاء كل في موقعه، مقدراً تعاونهم واعتزازهم للعمل جنباً مع جنب مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لما تملك من خبرة مهنية عريقة في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الاستغلال الأمثل لما سيتم جمعه من المساهمات بإرسال شحنة عاجلة من المساعدات الإغاثية والطبية التي يحتاج إليها القطاع في الوقت الراهن، كما تم مناقشة المشاريع التنموية التي يحتاج إليها القطاع بعد انتهاء الحرب للمساهمة في عودة الحياة إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن. وذلك باستعمال أساليب إبداعية تخدم مصلحة الأشقاء حسب حاجتهم والظروف الراهنة.
كما ناقش الأعضاء خلال الاجتماع آلية وطرق دعوة الأفراد والمؤسسات والتجار للمساهمة في هذه الحملة الوطنية من خلال الإعلان في التلفزيون وقنوات التبرع الرسمية التي تم الإعلان عنها وتشمل الموقع الإلكتروني للمؤسسة www . rhf . gov . bh ، والحساب البنكي BH 07 NBOB 00000099570432، والرسائل النصية القصيرة عبر بتلكو 94977، زين 94944، STC 98977، إضافة إلى برنامج البنفت على هاتف رقم 38800188.
وفي ختام الاجتماع كرر الأعضاء شكرهم للقيادة الرشيدة على هذا الموقف المشرف تجاه الأشقاء الفلسطينيين مؤكدين العمل في هذه اللجنة الوطنية لخدمة الأشقاء الفلسطينيين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل وأن يعيد الأمن والأمان والسلامة للقطاع ولجميع الشعب الفلسطيني الشقيق.
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