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تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. إقامة معرض العطور العربية 14 نوفمبر المقبل

10/18/2023 7:10:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬يقام‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بمنطقة‭ ‬الصخير،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬يُعدّ‭ ‬أول‭ ‬معرض‭ ‬للعطور‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسيقام‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭.‬

يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إنفورما‭ ‬ماركتس‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬ملفا‭ ‬من‭ ‬المعارض‭ ‬الشهيرة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬معرض
ومؤتمر‭ ‬ميوس‭ ‬جيو،‭ ‬ومعرض‭ ‬الخريف،‭ ‬ومعرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭. ‬يجمع‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬مشاركا‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬دول‭ ‬لمدة‭ ‬5‭ ‬أيام،‭ ‬ويعد‭ ‬بتقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬العطور‭ ‬ذات‭ ‬الإصدار‭ ‬المحدود‭ ‬والعطور‭ ‬المتخصصة،‭ ‬والعود،‭ ‬والبخور،‭ ‬والشموع‭.‬

سيتم‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬طهي‭ ‬فريدة‭ ‬واستثنائية‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Scent ‭ ‬ Arabia ‭ ‬ Aromatic ‭ ‬ Indulgence ‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬للمؤثرين‭ ‬والاعلاميين‭. ‬سيتم‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬التي‭ ‬ابتكرها‭ ‬الشيف‭ ‬لورينزو‭ ‬سيفيريني،‭ ‬رئيس‭ ‬الطهاة‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬دو‭ ‬ماري‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬وسبا‭ ‬جميرا‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭. ‬تتسم‭ ‬الاطباق‭ ‬بمزيج‭ ‬من‭ ‬الروائح‭ ‬الشهية‭ ‬للعطور‭. ‬هذا‭ ‬المزيج‭ ‬المثير‭ ‬من‭ ‬الروائح‭ ‬والنكهات‭ ‬يجعل‭ ‬تناول‭ ‬المأكولات‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭.‬

وقال‭ ‬الشيف‭ ‬لورنزو،‭ ‬رئيس‭ ‬الطهاة‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬دو‭ ‬ماري‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬وسبا‭ ‬جميرا‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬أسلوبي‭ ‬الشخصي‭ ‬في‭ ‬الطبخ‭ ‬يتسم‭ ‬بدمج‭ ‬النكهات‭ ‬والحواس‭ ‬والألوان‭. ‬كل‭ ‬طبق‭ ‬من‭ ‬أطباقِنا‭ ‬يعكس‭ ‬ابتكارانا‭ ‬وشغفنا‭ ‬بتقديـم‭ ‬تجربـة‭ ‬فريـدة،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬طبقاً‭ ‬نعرفه‭ ‬جميعاً‭. ‬شغفي‭ ‬بالطهي‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬تغذية‭ ‬الجسم،‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬إثارة‭ ‬الحواس‭ ‬وإشعال‭ ‬الخيال‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬النكهات‭ ‬والألوان‭ ‬والروائح،‭ ‬أهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬الأطباق‭ ‬العادية‭ ‬إلى‭ ‬تجارب‭ ‬غير‭ ‬عادية‮»‬‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعارض‭ ‬في‭ ‬إنفورما‭ ‬ماركتس‭: ‬‮«‬إن
رضا‮
‬الزوار
هو‭ ‬أولويتنا‭ ‬القصوى،‭ ‬نهدف‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬زوارنا‭ ‬لعالم‭ ‬من‭ ‬العطور‭ ‬والروائح‭ ‬الساحرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬والأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬والتثقيفية‭. ‬يقدم‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬تجربة‭ ‬كاملة‭ ‬لعالم‭ ‬العطور‭ ‬تتجاوز‭ ‬مجرد‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬متجر‭ ‬للشراء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التجاري‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬مشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مثل‭ ‬الحواج،‭ ‬ووجوه،‭ ‬وجنيد‭ ‬للعطور،‭ ‬والرصاصي‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬العطور‭ ‬الفاخرة‭ ‬الأخرى،‭ ‬ستعرض‭ ‬أحدث‭ ‬منتجاتها‭ ‬ومجموعاتها‭ ‬المحدودة‭ ‬الإصدار‭.‬

إذا‭ ‬كنت‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬العطور،‭ ‬فإن‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لاكتشاف‭ ‬عطور‭ ‬جديدة‭ ‬والتقاء‭ ‬صانعي‭ ‬العطور‭ ‬وتجربة‭ ‬عالم‭ ‬العطور‭ ‬بطريقة‭ ‬جديدة‭.‬

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