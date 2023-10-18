تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. إقامة معرض العطور العربية 14 نوفمبر المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يقام معرض العطور العربية بمركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير، وذلك في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2023، حيث يُعدّ أول معرض للعطور على مستوى مملكة البحرين وسيقام بالتزامن مع معرض الجواهر العربية.
يتم تنظيم معرض العطور العربية من قِبل شركة «إنفورما ماركتس»، والتي تضم ملفا من المعارض الشهيرة بما فيها معرض
ومؤتمر ميوس جيو، ومعرض الخريف، ومعرض الجواهر العربية. يجمع معرض العطور العربية أكثر من 40 مشاركا من 6 دول لمدة 5 أيام، ويعد بتقديم مجموعة واسعة من العطور ذات الإصدار المحدود والعطور المتخصصة، والعود، والبخور، والشموع.
سيتم تقديم تجربة طهي فريدة واستثنائية تحت مسمى « The Scent Arabia Aromatic Indulgence » خلال المعرض للمؤثرين والاعلاميين. سيتم تقديم مجموعة رائعة من الأطباق التي ابتكرها الشيف لورينزو سيفيريني، رئيس الطهاة في مطعم دو ماري في منتجع وسبا جميرا خليج البحرين. تتسم الاطباق بمزيج من الروائح الشهية للعطور. هذا المزيج المثير من الروائح والنكهات يجعل تناول المأكولات تجربة فريدة من نوعها.
وقال الشيف لورنزو، رئيس الطهاة في مطعم دو ماري في منتجع وسبا جميرا خليج البحرين: «أسلوبي الشخصي في الطبخ يتسم بدمج النكهات والحواس والألوان. كل طبق من أطباقِنا يعكس ابتكارانا وشغفنا بتقديـم تجربـة فريـدة، حتى لو كان طبقاً نعرفه جميعاً. شغفي بالطهي لا يقتصر فقط على تغذية الجسم، بل أيضاً على إثارة الحواس وإشعال الخيال. ومن خلال التفاعل بين النكهات والألوان والروائح، أهدف إلى تحويل الأطباق العادية إلى تجارب غير عادية».
وتعليقًا على هذه المناسبة، قال محمد إبراهيم المدير التنفيذي للمعارض في إنفورما ماركتس: «إن
رضا
الزوار
هو أولويتنا القصوى، نهدف هذا العام إلى نقل زوارنا لعالم من العطور والروائح الساحرة من خلال المعرض والأنشطة الترفيهية والتثقيفية. يقدم معرض العطور العربية تجربة كاملة لعالم العطور تتجاوز مجرد الدخول إلى متجر للشراء في المركز التجاري».
ومع مشاركة مجموعة من العلامات التجارية المرموقة في معرض العطور العربية هذا العام مثل الحواج، ووجوه، وجنيد للعطور، والرصاصي والعديد من شركات العطور الفاخرة الأخرى، ستعرض أحدث منتجاتها ومجموعاتها المحدودة الإصدار.
إذا كنت من محبي العطور، فإن معرض العطور العربية فرصة فريدة لاكتشاف عطور جديدة والتقاء صانعي العطور وتجربة عالم العطور بطريقة جديدة.
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