Thursday, 19 October 2023 05:40 GMT

ألبا تحقق بيئة عمل خالية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالحرارة للعام السابع على التوالي

10/18/2023 7:10:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتفت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭)‬،‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬مصاهر‭ ‬الألمنيوم‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بمرور‭ ‬العام‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬دون‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬مرض‭ ‬أو‭ ‬إصابة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالحرارة،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬إنجازًا‭ ‬بارزًا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬صناعة‭ ‬الألمنيوم‭. ‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألبا‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬قائلاً‭: ‬إن‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬موظفينا‭ ‬وعمال‭ ‬المقاولين‭ ‬العاملين‭ ‬بالشركة‭ ‬ليس‭ ‬هدفًا‭ ‬مؤقتا‭ ‬بل‭ ‬مسيرة‭ ‬مستمرة‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬ثقافة‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬السلامة‭ ‬مسؤولية‭ ‬الجميع‭ ‬يمكننا‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬الحوادث‭. ‬


إن‭ ‬خلو‭ ‬سجلنا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭ ‬أو‭ ‬أمراض‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالحرارة‭ ‬للعام‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬الحرارة‭ ‬الشديدة‭ ‬التي‭ ‬شهدناها‭ ‬خلال‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بسلامة‭ ‬وصحة‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬لدينا‮»‬‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬ألبا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬موظفيها‭ ‬وعمال‭ ‬المقاولين‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬المليء‭ ‬بالتحديات‭ ‬تشمل‭ ‬إجراء‭ ‬دراسات‭ ‬استقصائية‭ ‬حول‭ ‬معدلات‭ ‬الجفاف‭ ‬لدى‭ ‬الموظفين‭ ‬والعمال،‭ ‬وجلسات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬للتوعية‭ ‬بمخاطر‭ ‬ارتفاع‭ ‬الحرارة،‭ ‬وتوزيع‭ ‬أقمشة‭ ‬التبريد‭ ‬الخاصة‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬أجسام‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬ذات‭ ‬الحرارة‭ ‬المرتفعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حملات‭ ‬السلامة‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشركة‭ ‬والحملات‭ ‬الأخرى‭ ‬المصغرة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭. ‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تحرص‭ ‬ألبا‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭ ‬الصيف‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬قراءات‭ ‬مؤشر‭ ‬قياس‭ ‬الرطوبة‭ ‬الحرارية‭ (‬ WBGT ‭) ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬يوميًا‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬قنوات‭ ‬الاتصال‭ ‬الرقمية‭ ‬بالشركة‭ ‬مثل‭ ‬رسائل‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وشاشات‭ ‬العرض‭ ‬وكذلك‭ ‬تطبيق‭ ‬الواتساب‭. ‬

MENAFN18102023000055011008ID1107266914

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث