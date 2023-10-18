ألبا تحقق بيئة عمل خالية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالحرارة للعام السابع على التوالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألبا‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬قائلاً‭: ‬إن‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬موظفينا‭ ‬وعمال‭ ‬المقاولين‭ ‬العاملين‭ ‬بالشركة‭ ‬ليس‭ ‬هدفًا‭ ‬مؤقتا‭ ‬بل‭ ‬مسيرة‭ ‬مستمرة‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬ثقافة‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬السلامة‭ ‬مسؤولية‭ ‬الجميع‭ ‬يمكننا‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬الحوادث‭. ‬





إن‭ ‬خلو‭ ‬سجلنا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭ ‬أو‭ ‬أمراض‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالحرارة‭ ‬للعام‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬الحرارة‭ ‬الشديدة‭ ‬التي‭ ‬شهدناها‭ ‬خلال‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بسلامة‭ ‬وصحة‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬لدينا‮»‬‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬ألبا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬موظفيها‭ ‬وعمال‭ ‬المقاولين‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬المليء‭ ‬بالتحديات‭ ‬تشمل‭ ‬إجراء‭ ‬دراسات‭ ‬استقصائية‭ ‬حول‭ ‬معدلات‭ ‬الجفاف‭ ‬لدى‭ ‬الموظفين‭ ‬والعمال،‭ ‬وجلسات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬للتوعية‭ ‬بمخاطر‭ ‬ارتفاع‭ ‬الحرارة،‭ ‬وتوزيع‭ ‬أقمشة‭ ‬التبريد‭ ‬الخاصة‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬أجسام‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬ذات‭ ‬الحرارة‭ ‬المرتفعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حملات‭ ‬السلامة‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشركة‭ ‬والحملات‭ ‬الأخرى‭ ‬المصغرة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭. ‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تحرص‭ ‬ألبا‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭ ‬الصيف‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬قراءات‭ ‬مؤشر‭ ‬قياس‭ ‬الرطوبة‭ ‬الحرارية‭ (‬ WBGT ‭) ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬يوميًا‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬قنوات‭ ‬الاتصال‭ ‬الرقمية‭ ‬بالشركة‭ ‬مثل‭ ‬رسائل‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وشاشات‭ ‬العرض‭ ‬وكذلك‭ ‬تطبيق‭ ‬الواتساب‭. ‬