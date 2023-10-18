ألبا تحقق بيئة عمل خالية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالحرارة للعام السابع على التوالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) احتفت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، بمرور العام السابع على التوالي دون تسجيل أي مرض أو إصابة مرتبطة بالحرارة، ما يمثل إنجازًا بارزًا على صعيد صناعة الألمنيوم.
وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرح الرئيس التنفيذي لشركة ألبا علي البقالي قائلاً: إن ضمان سلامة موظفينا وعمال المقاولين العاملين بالشركة ليس هدفًا مؤقتا بل مسيرة مستمرة. فمن خلال بناء ثقافة تكون فيها السلامة مسؤولية الجميع يمكننا خلق بيئة عمل تسهم في منع الحوادث.
إن خلو سجلنا من أي إصابات أو أمراض مرتبطة بالحرارة للعام السابع على التوالي، وخاصة مع الحرارة الشديدة التي شهدناها خلال صيف العام 2023، يؤكد التزامنا الراسخ بسلامة وصحة القوى العاملة لدينا».
يُذكر أن الجهود التي تبذلها ألبا للحفاظ على سلامة موظفيها وعمال المقاولين خلال فصل الصيف المليء بالتحديات تشمل إجراء دراسات استقصائية حول معدلات الجفاف لدى الموظفين والعمال، وجلسات وورش عمل للتوعية بمخاطر ارتفاع الحرارة، وتوزيع أقمشة التبريد الخاصة للمساعدة في تنظيم درجة حرارة أجسام العاملين في المواقع ذات الحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى حملات السلامة خلال فصل الصيف على مستوى الشركة والحملات الأخرى المصغرة على مدار العام.
علاوة على ذلك، تحرص ألبا خلال أشهر الصيف على إرسال قراءات مؤشر قياس الرطوبة الحرارية ( WBGT ) أربع مرات يوميًا عبر مختلف قنوات الاتصال الرقمية بالشركة مثل رسائل البريد الإلكتروني وشاشات العرض وكذلك تطبيق الواتساب.
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