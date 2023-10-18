البيت الأبيض يزعم أن صورا جوية واتصالات تؤكد عدم وقوف إسرائيل وراء قصف المستشفى في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- زعمت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الأربعاء، أن تحليلا أميركيا للبيانات المتاحة حاليا يشير إلى أن "إسرائيل غير مسؤولة عن التفجير في مستشفى بغزة أمس".
وذكرت آدريان واتسون في منشور على إكس أن التقييم مستند إلى تحليل الولايات المتحدة صورا ملتقطة من الجو وعبر وسائل المراقبة والاستطلاع والمعلومات المفتوحة المصدر، مضيفة أن الولايات المتحدة تواصل جمع المعلومات.
واستشهد نحو 500 فلسطيني؛ إثر قصف مستشفى المعمداني في القطاع المحاصر.
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