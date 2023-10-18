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البيت الأبيض يزعم أن صورا جوية واتصالات تؤكد عدم وقوف إسرائيل وراء قصف المستشفى في غزة

10/18/2023 3:16:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- زعمت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الأربعاء، أن تحليلا أميركيا للبيانات المتاحة حاليا يشير إلى أن "إسرائيل غير مسؤولة عن التفجير في مستشفى بغزة أمس".
وذكرت آدريان واتسون في منشور على إكس أن التقييم مستند إلى تحليل الولايات المتحدة صورا ملتقطة من الجو وعبر وسائل المراقبة والاستطلاع والمعلومات المفتوحة المصدر، مضيفة أن الولايات المتحدة تواصل جمع المعلومات.
واستشهد نحو 500 فلسطيني؛ إثر قصف مستشفى المعمداني في القطاع المحاصر.




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