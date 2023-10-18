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الامن العام يوجه رسالة عاجلة الى جميع الاردنيين

10/18/2023 3:16:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مديرية الامن العام في تصريح مساء الاربعاء انها تحرص على توفير خدمات الأمن والسلامة والحماية لجميع المواطنين والمتواجدين في جميع المواقع وفي كل الظروف والأوقات.
وشددت المديرية : " ان هذه رسالتنا الإنسانية تجاه كل إنسان، وهي رسالتنا لأهلنا في كل الساحات والميادين ، نحن لكم، ومعكم، نجتمع على حب الوطن ونبذل جهدنا من أجلكم بأمانة وإخلاص " .

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