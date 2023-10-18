الامن العام يوجه رسالة عاجلة الى جميع الاردنيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مديرية الامن العام في تصريح مساء الاربعاء انها تحرص على توفير خدمات الأمن والسلامة والحماية لجميع المواطنين والمتواجدين في جميع المواقع وفي كل الظروف والأوقات.
وشددت المديرية : " ان هذه رسالتنا الإنسانية تجاه كل إنسان، وهي رسالتنا لأهلنا في كل الساحات والميادين ، نحن لكم، ومعكم، نجتمع على حب الوطن ونبذل جهدنا من أجلكم بأمانة وإخلاص " .
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