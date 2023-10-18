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جيش الاحتلال الإسرائيلي: رصدنا 9 عمليات إطلاق صواريخ وقذائف من لبنان

10/18/2023 3:16:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد 9 عمليات إطلاق صواريخ وقذائف من لبنان باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أنه اعترض 4 منها.
وكتب جيش الاحتلال، عبر إكس الأربعاء، أنه "يرد بإطلاق النار على مصادر النيران".
وأشار إلى أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال قصفت أشخاص أطلقوا قذائف هاون من الأراضي اللبنانية.




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