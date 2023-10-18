جيش الاحتلال الإسرائيلي: رصدنا 9 عمليات إطلاق صواريخ وقذائف من لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد 9 عمليات إطلاق صواريخ وقذائف من لبنان باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أنه اعترض 4 منها.
وكتب جيش الاحتلال، عبر إكس الأربعاء، أنه "يرد بإطلاق النار على مصادر النيران".
وأشار إلى أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال قصفت أشخاص أطلقوا قذائف هاون من الأراضي اللبنانية.
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