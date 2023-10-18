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الاحتلال يغلق مدخل بزاريا شمال غرب نابلس بالسواتر الترابية

10/18/2023 3:16:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، المدخل الرئيس لقرية بزاريا شمال غرب نابلس بالسواتر الترابية.
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت القرية، وأغلقت المدخل الشرقي بالسواتر الترابية، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين في القرية، وحركة المواطنين الفلسطينيين بين مدن جنين وطولكرم.
وشهد مدخل القرية مساء اليوم هجوم للمستعمرين على مركبات المواطنين الفلسطينيين ، ما أدى لإصابة سيدة بحجر بالرأس، وتحطيم زجاج عدد من المركبات.




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