الاحتلال يغلق مدخل بزاريا شمال غرب نابلس بالسواتر الترابية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، المدخل الرئيس لقرية بزاريا شمال غرب نابلس بالسواتر الترابية.
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت القرية، وأغلقت المدخل الشرقي بالسواتر الترابية، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين في القرية، وحركة المواطنين الفلسطينيين بين مدن جنين وطولكرم.
وشهد مدخل القرية مساء اليوم هجوم للمستعمرين على مركبات المواطنين الفلسطينيين ، ما أدى لإصابة سيدة بحجر بالرأس، وتحطيم زجاج عدد من المركبات.
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