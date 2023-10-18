الأمم المتحدة تعلن فشل الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للصراع في الشرق الأوسط

هذا وقد فشل مجلس الأمن الدولي، في اعتماد مشروع قرار برازيلي يقضي بوقف الأوامر الإسرائيلية بإجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ويدعو لهدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة. ولجأت البعثة الأمريكية الدائمة لدى المجلس إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار البرازيلي ذاته.

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