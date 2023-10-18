الامن العام : ما زلنا نتعامل مع مثيري الشغب في الرابية - صور
التاريخ
10/18/2023 3:16:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مديرية الامن العام انها تتعامل مع مثيري الشغب في الرابية .
وجددت التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات.
وبينت انها تعمل وفق اعلى درجات ضبط النفس فيما سيتم التعامل مع مثيري الشغب وفقا لاحكام القانون .
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