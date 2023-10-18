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رئيس الوزراء يحذر الاردنيين : منشورات خطيرة يتمُّ تداولها

10/18/2023 3:16:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكَّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أنَّه لم يؤشِّر في حديثه عن محاولات التَّحريض على قوَّاتنا المسلَّحة الباسلة / الجيش العربي وأجهزتنا الأمنيَّة إلى أيّ من الصحفيين، مؤكِّداً أنَّ الصَّحافة والإعلام والصحفيين والإعلاميين دوماً في خندق الوطن وخلف الموقف الموحَّد للقيادة الهاشميَّة، والشَّعب الأردني، والسُّلطة التَّشريعيَّة والحكومة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ ما قصده منشورات خطيرة يتمُّ تداولها على مواقع التَّواصل الاجتماعي“تستهدف عمليَّاً حرف البوصلة باتِّجاه الدَّاخل الأردني، والتَّحريض على اللُحمة الوطنيَّة، التي تتجلَّى في موقف الأحزاب بكلِّ تلاوينها الإسلاميَّة واليساريَّة والوسطيَّة والعلمانيَّة والنَّقابات والحكومة وغيرها”، وتحاول التَّحريض أيضاً على جيشنا الباسل“عنوان التَّضحية والفداء ورمز الرُّجولة والإقدام والبسالة”، وعلى أبنائنا من مرتَّبات الأمن العام وأجهزتنا الأمنيَّة“سند المواطن وعزوته ووملاذه خلال المظاهرات السلميَّة التي نشهدها.
وجدَّد الخصاونة التأكيد على أنَّ المظاهرات السلميَّة“حدُّها السَّماء”، محذِّراً كلُّ أبناء وبنات الوطن المتواجدين فيها من وجود“مجاميع” ليست من أحزابنا بكلِّ تلاوينها وليست من مواطنينا المنتمين الذين يشكِّلون الجلّ الأعظم لبنيان هذا الوطن خلف قيادته، وإنَّما لفئات عدميَّة من خفافيش الظِّلام ليصار إلى حرف البوصلة وإلى إنتاج حالة – لا قدَّر الله – من الفتنة لتضعف الأردن وتضعف فلسطين.

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