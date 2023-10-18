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ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في نابلس

10/18/2023 3:16:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها بلدة مادما جنوب نابلس.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن ثلاثة مواطنين فلسطينيين أصيبوا بالرصاص، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة مادما، وجرى نقلهم إلى المستشفى.




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