ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في نابلس

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في نابلس
التاريخ
10/18/2023 3:16:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها بلدة مادما جنوب نابلس.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن ثلاثة مواطنين فلسطينيين أصيبوا بالرصاص، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة مادما، وجرى نقلهم إلى المستشفى.
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