هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول بري لقطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" اليوم الأربعاء بأنه يبدو أن الجيش الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول قطاع غزة.

وذكرت "كان": "انتظار وصول الأمر..في الجنوب، أحد أهدأ أيام الحرب حتى الآن..يوم ثالث دون أي مواجهات ويبدو أن الجيش الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول القطاع".

وذكرت القناة 12 العبرية أن أعضاء مجلس وزراء الحرب في إسرائيل أوضحوا للرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا مفر من التدخل البري في غزة.

وأشارت "القناة 12" إلى أنه افتتح صباح اليوم (الأربعاء) بزيارة تاريخية للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل أثناء الحرب، حيث شارك في الاجتماع المصغر لمجلس الوزراء".

و"داخل غرفة مجلس الوزراء الحربي، اجتمع رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء المصغر، وأوضح فريق من الوزراء لبايدن أن المناورة البرية في قطاع غزة أمر لا مفر منه، وطلب بايدن معرفة ما هي أهداف وغايات العملية، كما سأل عما إذا كانت إسرائيل تعرف ما سيحدث في المرحلة المقبلة، حتى لو انهارت حماس، حيث أكد أنه سيدعم أي تحرك إسرائيلي في قطاع غزة، في ظل القضايا الإنسانية"، وفق القناة "12".