هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول بري لقطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" اليوم الأربعاء بأنه يبدو أن الجيش الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول قطاع غزة.
وذكرت "كان": "انتظار وصول الأمر..في الجنوب، أحد أهدأ أيام الحرب حتى الآن..يوم ثالث دون أي مواجهات ويبدو أن الجيش الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول القطاع".
وذكرت القناة 12 العبرية أن أعضاء مجلس وزراء الحرب في إسرائيل أوضحوا للرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا مفر من التدخل البري في غزة.
وأشارت "القناة 12" إلى أنه افتتح صباح اليوم (الأربعاء) بزيارة تاريخية للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل أثناء الحرب، حيث شارك في الاجتماع المصغر لمجلس الوزراء".
و"داخل غرفة مجلس الوزراء الحربي، اجتمع رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء المصغر، وأوضح فريق من الوزراء لبايدن أن المناورة البرية في قطاع غزة أمر لا مفر منه، وطلب بايدن معرفة ما هي أهداف وغايات العملية، كما سأل عما إذا كانت إسرائيل تعرف ما سيحدث في المرحلة المقبلة، حتى لو انهارت حماس، حيث أكد أنه سيدعم أي تحرك إسرائيلي في قطاع غزة، في ظل القضايا الإنسانية"، وفق القناة "12".
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