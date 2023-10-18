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الآلاف يشاركون بوقفة الميثاق الوطني في البقعة

10/18/2023 3:16:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شارك الآلاف من مختلف محافظات المملكة اليوم الاربعاء بالوقفة التضامنية نصرةً لأهلنا في فلسطين والتي اقيمت في نادي يرموك البقعة ( مخيم البقعة ) بتنظيم من اللجان الشبابية في حزب الميثاق الوطني , وجاءت هذه الوقفة على ضوء أحداث غزة والعدوان الجائر الذي حل على أخوتنا في غزة والتنكيل المفجع من قوات الاحتلال الذي نصفه بمجرم الحرب بشكل عام وخاصةً بعد مجزرة المعمداني الذي راح ضحيتها ما يزيد عن الخمسمائة شهيد من الاطفال والكبار والعجز بالاضافة الى الاف الجرحى.
وحضر اللقاء الآلاف من أبناء المجتمع الاردني من مختلف مناطق ومحافظات المملكة اضافة الى جمع غفير من ابناء المخيم وبدأت الفعالية بقراءة آيات من الذكر الحكيم وبترحيب كبير من الامين العام المساعد الاستاذ جمال الرقاد ، حيث بدأت الكلمات مع العين يعقوب ناصر الدين رئيس المجلس المركزي الذي ترحم على أرواح شهدائنا والثوابت الاردنية وموقف سيد البلاد في الدفاع عن أهل فلسطين.

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