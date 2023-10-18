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فيتو أميركي ضد مشروع قرار لوقف الحرب على غزة

10/18/2023 3:16:23 PM
(MENAFN- Amman Net) استخدمت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الاربعاء، حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار تقدمت به البرازيل لوقف الحرب على غزة.
وحصل مشروع القرار على 12 صوتا مؤيدا وعارضته الولايات المتحدة (فيتو) فيما صوتت بالامتناع كل من الاتحاد الروسي والمملكة المتحدة.
ويدعو المشروع البرازيلي إلى "وقف مؤقت لأسباب إنسانية" للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

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