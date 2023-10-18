Wednesday, 18 October 2023 11:15 GMT

رفع رصيد أهدافه الدولية إلى 106.. ميسي يهدد عرش رونالدو والإيراني علي دائي

10/18/2023 3:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


رفع ليونيل ميسي رصيد أهدافه الدولية إلى 106 أهداف ليقترب من وصافة قائمة أفضل الهدافين الدوليين، وذلك بعدما سجل هدفي فوز الأرجنتين على بيرو (2-0) الأربعاء في تصفيات مونديال 2026.

وافتتح ابن الـ36 عاما التسجيل بعد نحو نصف ساعة بتسديدة جميلة وذكية، ثم أضاف الثاني من داخل المنطقة بعد عشر دقائق إثر عمل جيد من لاعب الوسط إنسو فرنانديس، ليمنح منتخب بلاده فوزا ثمينا على بيرو.

ورفع ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، رصيده الدولي مع منتخب الأرجنتين إلى 106 أهداف في 178 مباراة، وفقاً لروسيا اليوم ليحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين الدوليين، وبات على بعد ثلاثة أهداف فقط من الإيراني المعتزل علي دائي صاحب مركز الوصافة.

ويغرد البرتغالي كريستيانو رونالدو منفردا في صدارة القائمة برصيد 127 هدفا.

ويحلق منتخب الأرجنتين في صدارة ترتيب المجموعة الموحدة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، مع 12 نقطة، مقابل 7 للأوروغواي التي أصبحت ثانية بفارق الأهداف عن البرازيل وفنزويلا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN18102023000110011019ID1107266455

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث