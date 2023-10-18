رفع رصيد أهدافه الدولية إلى 106.. ميسي يهدد عرش رونالدو والإيراني علي دائي



رفع ليونيل ميسي رصيد أهدافه الدولية إلى 106 أهداف ليقترب من وصافة قائمة أفضل الهدافين الدوليين، وذلك بعدما سجل هدفي فوز الأرجنتين على بيرو (2-0) الأربعاء في تصفيات مونديال 2026.

وافتتح ابن الـ36 عاما التسجيل بعد نحو نصف ساعة بتسديدة جميلة وذكية، ثم أضاف الثاني من داخل المنطقة بعد عشر دقائق إثر عمل جيد من لاعب الوسط إنسو فرنانديس، ليمنح منتخب بلاده فوزا ثمينا على بيرو.

ورفع ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، رصيده الدولي مع منتخب الأرجنتين إلى 106 أهداف في 178 مباراة، وفقاً لروسيا اليوم ليحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين الدوليين، وبات على بعد ثلاثة أهداف فقط من الإيراني المعتزل علي دائي صاحب مركز الوصافة.

ويغرد البرتغالي كريستيانو رونالدو منفردا في صدارة القائمة برصيد 127 هدفا.

ويحلق منتخب الأرجنتين في صدارة ترتيب المجموعة الموحدة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، مع 12 نقطة، مقابل 7 للأوروغواي التي أصبحت ثانية بفارق الأهداف عن البرازيل وفنزويلا.

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