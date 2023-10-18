اتهام مشين للحكم..مساعد مدرب مالي يثير جدلاً واسعاً في مواجهة السعودية الودية



أثار مساعد مدرب منتخب مالي لكرة القدم خلال مواجهة السعودية "الودية" أمس الثلاثاء جدلا واسعا على مواقع التواصل، بحركة وصفت بـ"الغريبة" للاعتراض على قرارات الحكم.

وظهر مساعد مدرب مالي في مقطع فيديو وهو يعترض بشدة على قرار الحكم، باحتساب هدف منتخب السعودية الذي سجله سالم الدوسري في الدقيقة 58، بداعي وجود تسلل، فقام الحكم بطرده.

وعند مغادرة المدرب المالي لأرض الملعب، أشار للحكم بيده، إذ بدا وكأنه يتهمه بـ"الرشوة".

واستغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من اتهام المدرب المالي للحكم بالحصول على الرشوة لترجيح كفة منتخب على آخر في مباراة ودية لن تكون لنتيجتها أي أهمية بقدر ما أن المباراة ستكشف عيوب كل منتخب والتي يجب تداركها قبل خوض المباريات الرسمية.

يذكر أن المباراة انتهت بتلقي السعودية لخسارة قاسية على يد مالي بنتيجة 1-3.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز