ماكلروي يستعد للدفاع عن لقب «هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2023»



أعلنت الجهة المنظمة لبطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» عن استعداد نجم الغولف العالمي، روري ماكلروي، للدفاع عن لقبه، والفوز للمرة الرابعة بالنسخة المقبلة من البطولة، التي تُقام في الفترة من 18 إلى 21 يناير 2024 في نادي الإمارات للغولف،

وتتيح البطولة لكل عشاق رياضة الغولف متابعة ماكلروي، نجم كأس رايدر، وذلك أثناء مشاركته في هذه النسخة، التي تعد أول حدث، ضمن سلسلة رولكس في جولة السباق إلى دبي 2024، حيث يسعى المصنف الثاني عالمياً إلى إضافة لقب بطولة هذا العام إلى رصيد انتصاراته، التي حققها في كل من نسخ أعوام 2009 و2015 و2023.

تفوق

وكان ماكلروي، حامل لقب السباق إلى دبي، قد عادل الرقم القياسي، الذي سجله إرني إلس، بعد رفعه كأس الدلة الشهير، للمرة الثالثة في يناير 2023، متفوقاً بذلك على الأمريكي باتريك ريد في اليوم الأخير من البطولة، التي شهدت منافسات حماسية في ملعب المجلس.

كما تمكن ماكلروي، الفائز أربع مرات ببطولات كبرى، من إضافة لقبه الثاني، ضمن سلسلة رولكس، بعد فوزه في بطولة جينيسيس الأسكتلندية المفتوحة في يوليو، ليتصدر مرة أخرى ترتيب السباق إلى دبي، بالشراكة مع رولكس، إذ يهدف خلال بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» إلى تصدر تصنيف الموسم للمرة الخامسة.

حضور

وأضاف ماكلروي: «أحب الحضور إلى دبي، كما أن الدعم الذي نحصل عليه من المشجعين يكون مميزاً على الدوام، وأتطلع للعودة إلى نادي الإمارات للغولف في شهر يناير المقبل، آملاً بتحقيق المزيد من الإنجازات عبر هذه البطولة».

وقال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»: «يسعدنا تأكيد عودة روري للدفاع عن لقبه، وسعيه لتحقيق فوز تاريخي رابع في البطولة. تضم البطولة في هذه النسخة قائمة مميزة من ألمع الأسماء في عالم الغولف، وأنا على يقين بأن اللاعب ذا الأداء الأفضل سينضم إلى القائمة المُرصعة بالنجوم من الفائزين بالبطولة، ويرفع كأس الدلة مع انتهاء المنافسات في يناير المقبل».

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