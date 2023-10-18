14 فريقاً في «أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية»



أعلنت بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2023، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، والتي تقام بجانب استاد هزاع بن زايد في العين، على مدار يومي 28 و29 الجاري، مشاركة 14 فريقاً تضم نخبة من أمهر وأبرز لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم.

وتعتبر بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية آخر بطولة للأساتذة في الموسم الحالي، حيث تسعى الاتحادات إلى تجميع النقاط للتأهل إلى الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وسيتم الإعلان عن التصنيف النهائي للفرق المشاركة في الأولمبياد بعد يومين من انتهاء البطولة وتحديداً في 1 نوفمبر 2023.

وتزخر الفرق المشاركة في البطولة التي تستضيفها العين بالمواهب الرياضية المتميزة، حيث ستشهد البطولة مشاركة فائزين بميداليات أولمبية وأفضل لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم، لتقديم عرض رياضي مميز للمشجعين.

من جانبه، رحّب سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي بالفرق المشاركة والنجوم العالميين في البطولة، وقال: «تمنياتنا لجميع الفرق بطيب الإقامة في العين والتوفيق خلال منافسات البطولة المرتقبة، وقضاء أمتع الأوقات لكل الجماهير المؤازرة لفرقها ونجومها العالميين».

بدوره، قال ديجان ماجستوروفيتش لاعب فريق يو بي: «تمثل العودة إلى أبوظبي التي شهدت فوزنا بنهائيات البطولة العالمية العام الماضي مع فريق يو بي وفوزي أيضاً عام 2015 مع فريق نوفي ساد، تجربة رائعة وخاصة، فالتنظيم المتميز دائماً وحماسة المشجعين، هما ما يجعلان من هذا الحدث إحدى البطولات المفضلة لدي كل عام».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز