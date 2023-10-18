صدارة فرنسية أمريكية في انطلاق مونديال الغولف في أبوظبي

تشارك منتخبا فرنسا والولايات المتحدة صدارة الترتيب بالجولة الأولى في انطلاق المنافسات اليوم الأول للنسخة الـ 33 لكأس أيزنهارو لبطولة العالم لفرق الهواة الغولف، والتي يحتضنها ملعب نادي أبوظبي للغولف، بعدما حققا 135 ضربة، بمعدل 9 ضربات تحت المعدل.



ويستضيف اتحاد الإمارات للغولف، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بطولتي العالم لفرق الهواة، بداية مع بطولة الرجال «كأس أيزنهاور»، التي تستمر حتى 21 الجاري، بينما تقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» في الأسبوع التالي، بالفترة من 25 إلى 28 الجاري.



ويتنافس في البطولة فرق 36 دولة من جميع أنحاء العالم، ويتم احتساب نتائج أفضل لاعبين من بين مجموع نتائج لاعبي كل فريق لتحديد الإجمالي، فيما يتنافس اللاعبون بشكل مفتوح في نظام الفردي.

منافسة

شهدت الجولة الأولى مستويات قوية من أفضل اللاعبين الهواة في العالم، وستكون المنافسة مفتوحة على اللقب، حيث يتأخر المنتخب الهولندي عن المتصدرين أمريكا وفرنسا بفارق ضربة واحدة فقط، بمجموع 136 ضربة، بمعدل 8 ضربات تحت المعدل، وتشارك المركز الرابع منتخبات أستراليا وإنجلترا والأرجنتين والدنمارك برصيد 137 ضربة، بمعدل 7 ضربات تحت المعدل.



المغرب والإمارات

وحقق المنتخب المغربي أفضل النتائج العربية في الجولة الأولى، برصيد 141 ضربة، بمعدل 3 ضربات تحت المعدل، فيما حقق منتخب الإمارات 155 ضربة، بمعدل 11 ضربة فوق المعدل.

وعلى صعيد أداء لاعبي منتخب الإمارات، سجل توماس نيسبيت 4 ضربات فوق المعدل، بمجموع 76 ضربة، وأحمد ريان 7 ضربات فوق المعدل، بمجموع 79 ضربة، وأحمد سكيك 8 ضربات فوق المعدل، بمجموع 80 ضربة.



صدارة هولندية

وعلى صعيد الفردي، تصدر الهولندي بينجامين رويتر الترتيب في انطلاق الجولة الأولى، برصيد 66 ضربة، بمعدل 6 ضربات تحت المعدل، بفارق ضربة واحدة عن الفرنسي هوجو لي جوف والأمريكي جوردون سارجينت، اللذان حققا 67 ضربة، بمعدل 5 ضربات تحت المعدل.



وكان أحمد سكيك قائد منتخبنا الوطني، هو من سدد ضربة البداية التي أعلنت انطلاق منافسات البطولة صباح اليوم، وقال: «إنه أمر خاص أشعر بالفخر به، أن أسدد ضربة البداية لانطلاق البطولة على أرض وطني، هذه المرة الرابعة التي أشارك فيها في هذه البطولة، وإنه من الرائع أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الحدث الكبير».





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