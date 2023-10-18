انطلاقة قوية لـ «دولية أبوظبي ماسترز للريشة الطائرة»

شهدت بطولة أبوظبي ماسترز الدولية للريشة الطائرة، التي تقام برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، انطلاقة قوية لمنافساتها التي تعد أولى البطولات الدولية التي تستضيفها العاصمة، بتنظيم شركة 316 للخدمات الرياضية ودعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وتقام منافسات البطولة بمركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، حيث شهد اليوم الأول 27 مباراة ضمن التصفيات، شارك فيها 54 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات. وشارك بالمنافسات من منتخب الإمارات كل من اللاعبين منصور يوسف المزروعي ومحمد خلفان المزروعي وخليفة سعيد المزروعي ومحمد سالم المزروعي ومحمد منور ومن الإناث شاركت كل من غدير الطاهري و فرح الحاجي.

حماس

حرص المنظمون بالتعاون مع نادي أبوظبي لألعاب المضرب على إثارة الشغف والحماس لدى الجمهور بتخصيص ملاعب مفتوحة مع التجهيزات الرياضية، وعدد من الأنشطة والفعاليات المجانية لممارسة لعبة الريشة الطائرة على هامش البطولة.

من جانبه قال ناصر المري الأمين العام لاتحاد الريشة الطائرة: البطولة تقام في إطار استراتيجية الاتحاد لاستضافة وتنظيم البطولات الدولية، حيث نجحنا خلال هذا العام في تنظيم واستضافة عدد من البطولات الآسيوية وبدأنا التخطيط لاستضافة بطولة أبوظبي ماسترز الدولية للريشة الطائرة منذ نهاية العام الماضي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، ونسعد اليوم بمشاهدة نخبة من أفضل 50 لاعباً في العالم في هذه المنافسات، وندعو الجمهور وعشاق رياضة الريشة الطائرة للحضور ليكونوا جزءاً من الحدث العالمي والاستمتاع بالأنشطة والفعاليات.

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