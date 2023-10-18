منتخبنا يخسر أمام كوريا الجنوبية في افتتاح التصفيات الآسيوية لليد

تلقى منتخبنا الوطني لكرة اليد الخسارة أمام نظيره الكوري الجنوبي، بنتيجة 23- 29، في مباراة جمعتهما أمس الأربعاء، في صالة الدحيل، في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الأولى، في الدور التمهيدي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس «2024»، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى 28 الجاري.

ولم يظهر منتخبنا بشكل جيد في الشوط الأول ليدفع ضريبة ثقيلة لإنهاء الشوط الأول متأخراً أمام نظيره الكوري بفارق تسعة أهداف بنتيجة 6-15، رغم أن منتخبنا نجح في استعادة اتزانه في مجريات الشوط الثاني، إلا أن الفارق الكبير في الشوط الأول وبداية المباراة وقف عقبة أمام قدرته على العودة بالنتيجة، وخسارة المباراة بفارق ستة أهداف بنتيجة 23-29.

مواجهة

ويخوض المنتخب اليوم الخميس، مواجهته الثانية في دوري المجموعات أمام المنتخب الصيني، قبل الدخول غداً الجمعة في أول أيام الراحة، ويعاود اللعب بعد غد السبت بلقاء صاحب الأرض والضيافة المنتخب القطري المتوج بذهبية الألعاب الآسيوية في الصين، ويتبع في 22 من هذا الشهر بلقاء المنتخب السعودي، ويختتم مشواره في الدور التمهيدي في 24 الجاري بلقاء المنتخب الهندي.

نظام

ويقضي نظام التصفيات، بأن تقام بدورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن تأهل متصدري ووصيفي المجموعتين الأولى والثانية إلى الدور نصف النهائي الذي يقام في 26 الجاري، ويتحدد من خلاله هوية طرفي المباراة النهائية والمنتخبين المنافسين على البطاقة الوحيدة المؤهلة إلى «أولمبياد باريس 2024» وأن يمنح صاحب المركز الثاني في قطر فرصة إضافية لدخول مباريات الملحق الآسيوي.





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