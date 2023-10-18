افتتاح متميز لـ«كأس أيزنهاور للرجال» في أبوظبي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للغولف لفرق الهواة، مساء أمس، عن افتتاح بطولة «كأس أيزنهاور للرجال»، وسط احتفالية كبيرة ورائعة واكبت مكانة الحدث العالمي.

والذي تستضيفه الإمارات على أرض العاصمة أبوظبي وتقام منافساته على أرض ملاعب نادي أبوظبي للغولف وتستمر لغاية السبت 21 الجاري، وسط منافسة ساخنة يتنافس للفوز بلقب النسخة الـ33 للبطولة أكثر من 100 لاعب يمثلون 36 دولة.

وتواصل فعاليات بطولتي العالم لفرق الهواة التي تحتضنها العاصمة أبوظبي للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط ببطولة «كأس إسبيريتو سانتو للسيدات» خلال الفترة من 24 ولغاية 28 الجاري في الحدث الذي يعد من الأكبر على مستوى العالم برياضة الغولف، والذي يستضيفه وينظمه اتحاد الإمارات للغولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي.

حضور



شهد الاحتفالية التي أقيمت في نادي أبوظبي للغولف، والذي لبس حلة جديدة لهذه البطولة، إلى جانب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، واللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وكل من:

أنتوني سكانلون، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للغولف، ونيال فاركوهارسون رئيس مجلس إدارة «R&A»، وجون بودنهامر ممثل الاتحاد الأمريكي للغولف، والعديد من المسؤولين عن اللعبة على مستوى الاتحاد الدولي للغولف والاتحاد الأمريكي للغولف، وكبار المسؤولين عن رياضة الغولف على المستوى الآسيوي، ورؤساء الوفود المشاركة واللاعبين والمهتمين بهذا الحدث العالمي وجميع وسائل الإعلام.



شكر



وعقب السلام الوطني لدولة الإمارات، رحب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي بالجميع على أرض بلدهم الثاني الإمارات، وتمنى لهم التوفيق وقضاء أوقات سعيد في دولة الإمارات بلد الأمن والأمان والتسامح والعيش المشترك، وللاعبين النجاح وتحقيق الطموحات المنشودة بهذا الحدث العالمي والذي يتمنى الجميع اعتلاء منصات التتويج بختام هذه الحدث الكبير.

تعاون

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي أننا في اتحاد الإمارات للغولف، ومن خلال التعاون الوثيق مع اللجنة المنظمة الدولية جنباً إلى جنب مع اللجنة المنظمة المحلية ومجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والعديد من الدوائر والمؤسسات قد بذلنا جهوداً حثيثة للتحضير الجيد والمناسب، والذي يعزز النجاحات المميزة التي تواكب استضافة الإمارات لها بجميع الأنشطة والفعاليات، حتى غدت دولتنا قبلة للنجوم والمشاهير والجماهير.



شكر

ووجه الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة التي وفرت جل المتطلبات والتي تكفل استضافة مثل هذه الأحداث الكبرى عالمياً من خلال البنية التحتية وإعداد كوادرنا المواطنة لتنصهر جميعها في بوتقة واحدة وفريق مشترك استشرقنا منه النجاح المنشود والمنتظر.

وختم أخيراً بتقديم الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، على دعمهم ومساهماتهم الفعالية والشكر موصول للهيئات الإدارية للغولف، والاتحاد الدولي للغولف ومنظمة النادي القديم والاتحاد الأمريكي للغولف على ثقتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة هذه البطولة المرموقة، ومهمتنا هي مواصلة تطوير رياضة الغولف في الشرق الأوسط.

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